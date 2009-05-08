Людям необходимы простые рецепты выпечки. Это не только быстрый способ самостоятельно приготовить ужин, завтрак или перекус, но и способ развлечься. При приготовлении сложных яств люди не испытывают удовлетворения от процесса готовки. Часто новички совершают ошибки и расстраиваются. Поэтому важны простые и мгновенные рецепты, например, пирогов.

Готовка данного яблочного пирога даст вкусный результат, при этом научит легко справляться с тестом и начинкой для выпечки.

Ингредиенты начинки для яблочного пирога:

яблоки — 8 шт.;

лимонный сок — 2 ст. л.;

сахар — 2 ст. л.;

корица молотая — ч. л.;

крахмал — ст. л.;

вода — 40 мл.

Ингредиенты для бисквита:

яйца — 5 шт.;

соль — щепотка;

сахар — 150 г;

ванильный сахар — 10 г;

молоко — 50 мл;

растительное масло — 120 мл;

разрыхлитель — ч. л.;

мука — 250 г.

Приготовление яблочного пирога:

Избавляем яблоки от кожуры и измельчаем на крупных резцах терки. В сковороде соединяем яблочную массу с сахарным песком, ванильным сахаром, лимонным соком и корицей.

На среднем огне тушим яблочную массу до испарения сока, не забываем постоянно мешать начинку.

Смешиваем отдельно в миске крахмал с водой до полного растворения.

Вливаем в яблочную начинку крахмальную воду, пару минут готовим на умеренном огне. После загустения, снимаем яблочную массу с огня.





Для приготовления бисквита в отдельной таре смешиваем яйца с солью, ванильным и классическим сахаром. Миксером взбиваем яйца 10 минут. В пышную массу выливаем теплое молоко и растительное масло, смешиваем ингредиенты.





В смесь яиц и молока просеиваем ½ часть муки с разрыхлителем, замешиваем тесто. В тесто постепенно высыпаем остатки муки, вымешиваем густое тесто для бисквита.

Застилаем форму для выпечки пергаментом, выкладываем ½ часть теста. Равномерно распределяем тесто по поверхности, выпекаем в духовке при 180 градусах 15 минут.





На бисквит выливаем яблочную начинку, покрываем слой тестом.







Выпекаем пирог при 180 градусах 25 минут.





Проверить готовность пирога можно зубочисткой или деревянной шпажкой. Получается простой, при этом вкусный пирог из нежного бисквита и ароматной начинки.

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