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Просто заливаю яблоки тестом. Вместо Шарлотки: простой пирог с сочной начинкой

Четверг, 10 Августа 2023 г. 10:30 + в цитатник
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Людям необходимы простые рецепты выпечки. Это не только быстрый способ самостоятельно приготовить ужин, завтрак или перекус, но и способ развлечься. При приготовлении сложных яств люди не испытывают удовлетворения от процесса готовки. Часто новички совершают ошибки и расстраиваются. Поэтому важны простые и мгновенные рецепты, например, пирогов.
 
Готовка данного яблочного пирога даст вкусный результат, при этом научит легко справляться с тестом и начинкой для выпечки.
 
Ингредиенты начинки для яблочного пирога:
 
яблоки — 8 шт.;
лимонный сок — 2 ст. л.;
сахар — 2 ст. л.;
корица молотая — ч. л.;
крахмал — ст. л.;
вода — 40 мл.
Ингредиенты для бисквита:
 
яйца — 5 шт.;
соль — щепотка;
сахар — 150 г;
ванильный сахар — 10 г;
молоко — 50 мл;
растительное масло — 120 мл;
разрыхлитель — ч. л.;
мука — 250 г.
Приготовление яблочного пирога:
Избавляем яблоки от кожуры и измельчаем на крупных резцах терки. В сковороде соединяем яблочную массу с сахарным песком, ванильным сахаром, лимонным соком и корицей.
 
На среднем огне тушим яблочную массу до испарения сока, не забываем постоянно мешать начинку.
 
Смешиваем отдельно в миске крахмал с водой до полного растворения.
 
Вливаем в яблочную начинку крахмальную воду, пару минут готовим на умеренном огне. После загустения, снимаем яблочную массу с огня.
 


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Для приготовления бисквита в отдельной таре смешиваем яйца с солью, ванильным и классическим сахаром. Миксером взбиваем яйца 10 минут. В пышную массу выливаем теплое молоко и растительное масло, смешиваем ингредиенты.


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В смесь яиц и молока просеиваем ½ часть муки с разрыхлителем, замешиваем тесто. В тесто постепенно высыпаем остатки муки, вымешиваем густое тесто для бисквита.
 
Застилаем форму для выпечки пергаментом, выкладываем ½ часть теста. Равномерно распределяем тесто по поверхности, выпекаем в духовке при 180 градусах 15 минут.


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На бисквит выливаем яблочную начинку, покрываем слой тестом.


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Выпекаем пирог при 180 градусах 25 минут.


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Проверить готовность пирога можно зубочисткой или деревянной шпажкой. Получается простой, при этом вкусный пирог из нежного бисквита и ароматной начинки.

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