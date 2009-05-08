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Заливной пирог с картофелем и сайрой
Наиболее распространенными начинками для заливных пирогов являются капуста или грибы. А я хочу рассказать еще про одну начинку, достойную внимания и приготовления. Заливной пирог с картофелем и сайрой получается очень нежным и мягким. Он вкусен как с чашкой чая, так и в качестве закусочного пирога к первым блюдам. Очень советую приготовить пирог именно с сочетанием рыбы и картофеля.
Итак, подготовим необходимые продукты.
Яйца взбить, немного посолить.
Добавить к яйцам сметану и майонез, взбить.
Добавить соду и муку. Хорошо вымешать тесто. Должно получится жидкое, как 15% сметана, тесто.
Картофель натереть на крупной терке.
Лук нарезать мелко.
Сайру размять вилкой (жидкость из банки предварительно слить).
Половину теста вылить в форму, выложить лук.
Следующими слоями распределить картофель и сайру.
Залить пирог оставшимся тестом, разровнять.
Выпекать пирог с сайрой и картофелем 35-40 минут при 180 С до золотистой корочки.
Приятного аппетита!
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