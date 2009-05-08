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Рецепт вкусного и полезного десерта на каждый день. Муку и сахар добавлять не нужно

Среда, 09 Августа 2023 г. 10:38 + в цитатник
Ipola все записи автора

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Стереотип о невкусных десертах без сахара и муки породили различные магазинные аналоги полезной продукции. Часто десерты без сахара можно увидеть на прилавках гипермаркетов. Однако, по вкус такие пирожные и торты оставляют желать лучшего.
 
По этой причине многие считают, что сладких десертов без сахара не существует. Данный миф могут развеять только качественные и грамотно приготовленные десерты в домашних условиях.
 
Стоит дать рецепт одного из бисквитов без сахара и муки, который относится к полезному питанию.
 
Ингредиенты для десерта:
 
овсяные хлопья — 150 г;
молоко — 360 мл;
бананы — 2 шт.;
яйцо — шт.;
какао — 30 г;
разрыхлитель — ½ ч. л.;
соль — щепотка;
темный шоколад — 80 г.
Приготовление десерта:
Разогреваем 300 мл молока до 70-80 градусов, выливаем в миску с овсяными хлопьями.

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Пока хлопья набухают, нарезаем маленькими ломтиками бананы, разминаем до состояния пюре.


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Разбиваем в пюре яйцо, перемешиваем компоненты. Высыпаем в банановое пюре разрыхлитель, какао и соль, смешиваем.
 
Добавляем к банановой массе овсяные хлопья и молоко, тщательно перемешиваем. Смазываем форму для выпечки растительным маслом, выкладываем на дно подобие теста, выравниваем по поверхности.


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Выпекаем десерт при 180 градусах 35 минут. В это время растапливаем на водяной бане шоколад, вливаем в него горячее молоко, смешиваем.
 
Покрываем бисквит шоколадной глазурью, оставляем в холодильнике на час.

Источник
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Рубрики:  десерты
Моя_кулинарная_книга
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