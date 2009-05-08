Ароматный пирог с полезной морковью и сочными яблоками станет отличным дополнением к вечернему чаепитию!

ИНГРЕДИЕНТЫ

морковь — 350 г

мука — 1 ст.

разрыхлитель — 1 ч. л.

сахар — 1 стакан плюс 2 ст. л. для посыпки

яйцо — 2 шт.

масло растительное — 1/4 ст.

ванилин — 1 г

соль — 1 г

яблоки — 4 шт.

цедра лимона — 1 шт.

ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Яйца взбить с сахаром и ванилином в крепкую пену





Влить масло и еще раз взбить.





Просеять муку с разрыхлителем и аккуратно перемешать.





Морковь почистить, натереть на мелкой терке. Вместе с цедрой лимона добавить ее в тесто перемешать.





Форму смазать маслом, выложить тесто и разровнять. Яблоки нарезать тонкими дольками и разложить по кругу, слегка вдавливая их в тесто. Посыпать яблоки сахаром и выпекать при 180 °С 25-30 мин.





Дать пирогу остыть в форме 15-20 минут. Приятного аппетита!