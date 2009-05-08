Четверг, 03 Августа 2023 г. 09:32
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Морковно-яблочный пирог
Ароматный пирог с полезной морковью и сочными яблоками станет отличным дополнением к вечернему чаепитию!
ИНГРЕДИЕНТЫ
морковь — 350 г
мука — 1 ст.
разрыхлитель — 1 ч. л.
сахар — 1 стакан плюс 2 ст. л. для посыпки
яйцо — 2 шт.
масло растительное — 1/4 ст.
ванилин — 1 г
соль — 1 г
яблоки — 4 шт.
цедра лимона — 1 шт.
ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Яйца взбить с сахаром и ванилином в крепкую пену
Влить масло и еще раз взбить.
Просеять муку с разрыхлителем и аккуратно перемешать.
Морковь почистить, натереть на мелкой терке. Вместе с цедрой лимона добавить ее в тесто перемешать.
Форму смазать маслом, выложить тесто и разровнять. Яблоки нарезать тонкими дольками и разложить по кругу, слегка вдавливая их в тесто. Посыпать яблоки сахаром и выпекать при 180 °С 25-30 мин.
Дать пирогу остыть в форме 15-20 минут. Приятного аппетита!
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