Записи Друзья Комментарии
Моя кулинарная книга
Аватар Моя_кулинарная_книга

 -Музыка

 -Я - фотограф

Как красиво выложить нарезку?


2 фотографий

 -Рубрики

 -Метки

​печенье с джемом «тюбетей» «ходовой» пирог баклажаны баклажаны на зиму блины блюда из курицы блюда из овощей блюда из рыбы блюда из свинины блюда из фарша булочки булочки с начинкой булочки с рикоттой и клюквой булочки с творогом ванильное печенье ванильное печенье к чаю варенье вафли вкусно и просто вторые блюда выпечка выпеччка грецкие орехи десерт десерт за 5 минут десерты домашие круассаны домашние конфеты домашний сыр домашний торт домашняя рикотта жареные пирожки завтрак заготовки заготовки на зиму закуска закуски закусочный торт заливной пирог запеканки итальянская кухня кабачки картофель картофельные роллы по-домашнему кекс на кефире кефир консервирование корзиночки с яблоками королевская ватрушка котлеты крабовые котлеты круассаны куриное суфле куриные котлеты курица курица с овощами в рукаве курица терияки ленивые пирожки ленивые пирожки из кефира ленивые пирожки на сковороде манник на кефире маринад массаж ног медовик медовик с заварным кремом молоко молочный десерт морковный пирог мягкое пирожное напитки нисуаз паска на молоке пасха пасха для веганов песочный пирог печенье печенье к чаю пилав пирог пирог «ананда» пирог к чаю пирог с творогом пирог с твороом пирог-губка на киселе пироги пирожки пирожки из чудо-теста пирожки на кефире пирожки с капустой пирожки с картошкой пирожки-малышки пирожки-малышки из чудо-теста пирожные помидоры на зиму пост простой рецепт противопоказания ресторан в казани ресторан национальной кухни «тюбетей» рецепт булочек рецепт кекса рецепт котлет рецепт печенья рецепт пирога рецепт пирожков рецепт торта рис рогалики с повидлом салат салат «русская красавица» салат с курицей салаты сгущенное молоко сдобные булочки с творогом сдобный пирог «лотос» сливки сливочный кулич сметана советы кулинарам специи супы суфле сыр творог творожная запеканка творожный кекс творожный пирог тесто для пирожков техника масажа торт торт «три стакана» торт без выпечки торт дежурный торт за 15 минут торт к чаю торт медовик торт на сковороде торт шоколадный «загадка» торты турецкая кухня фарш цитрусовый чизкейк чизкейк без выпечки шоколад шоколадный пирог шоколадный торт яблочные рогалики яблочный пирог

 -Поиск по дневнику

Поиск сообщений в Моя_кулинарная_книга

 -Подписка по e-mail

 

 -неизвестно

 -Интересы

<div style = "width:100%;text-align:center

 -Сообщества

Участник сообществ (Всего в списке: 2) Диабеткафе Pizza_chef

 -Статистика

Статистика LiveInternet.ru: показано количество хитов и посетителей
Создан: 08.05.2009
Записей: 69461
Комментариев: 169938
Написано: 256271


Морковно-яблочный пирог

Четверг, 03 Августа 2023 г. 09:32 + в цитатник
Ipola все записи автора

РњРѕСЂРєРѕРІРЅРѕ-СЏР±Р»РѕС‡РЅС‹Р№ РїРёСЂРѕРі1 (700x386, 317Kb)

Ароматный пирог с полезной морковью и сочными яблоками станет отличным дополнением к вечернему чаепитию!
 
ИНГРЕДИЕНТЫ
морковь — 350 г
мука — 1 ст.
разрыхлитель — 1 ч. л.
сахар — 1 стакан плюс 2 ст. л. для посыпки
яйцо — 2 шт.
масло растительное — 1/4 ст.
ванилин — 1 г
соль — 1 г
яблоки — 4 шт.
цедра лимона — 1 шт.
ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

РњРѕСЂРєРѕРІРЅРѕ-СЏР±Р»РѕС‡РЅС‹Р№ РїРёСЂРѕРі2 (700x386, 143Kb)

Яйца взбить с сахаром и ванилином в крепкую пену


РјРѕСЂРєРѕРІРЅРѕ СЏР±Р»РѕС‡РЅС‹Р№ РїРёСЂРѕРі 3 (700x386, 205Kb)

Влить масло и еще раз взбить.


РјРѕСЂРєРѕРІРЅРѕ СЏР±Р»РѕС‡РЅС‹Р№ РїРёСЂРѕРі 4 (700x386, 167Kb)

Просеять муку с разрыхлителем и аккуратно перемешать.


РјРѕСЂРєРѕРІРЅРѕ СЏР±Р»РѕС‡РЅС‹Р№ РїРёСЂРѕРі 5 (700x386, 203Kb)

Морковь почистить, натереть на мелкой терке. Вместе с цедрой лимона добавить ее в тесто перемешать.


РјРѕСЂРєРѕРІРЅРѕ СЏР±Р»РѕС‡РЅС‹Р№ РїРёСЂРѕРі 6 (700x386, 300Kb)

Форму смазать маслом, выложить тесто и разровнять. Яблоки нарезать тонкими дольками и разложить по кругу, слегка вдавливая их в тесто. Посыпать яблоки сахаром и выпекать при 180 °С 25-30 мин.


РјРѕСЂРєРѕРІРЅРѕ СЏР±Р»РѕС‡РЅС‹Р№ РїРёСЂРѕРі 7 (700x386, 355Kb)

Дать пирогу остыть в форме 15-20 минут. Приятного аппетита!
Рубрики:  пироги/песочное тесто, бисквит
Моя_кулинарная_книга
Метки:  

Процитировано 15 раз
Понравилось: 16 пользователям
Нравится

К дневнику Страницы: [1] [Новые]
 

О проекте