Четверг, 27 Июля 2023 г. 11:09
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Ни грамма муки. Сырники по рецепту моей бабушки: готовлю 2 раза в неделю и не хватает
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Метки:
сыники без муки
О сырниках знает, наверное, каждый житель нашей страны. Это блюдо отпечаталось в сознании людей на долгие годы. Сырники готовятся в детских садах, в школах, госпиталях и прочих государственных учреждениях.
Это творожное яство полезно для здоровья. По этой причине диетологи постоянно включают сырники в рационы питания детей и взрослых.
Стоит рассказать о том, как приготовить домашние сырники без муки.
Ингредиенты для сырников:
творог 5% — 700 г;
яйцо — 2 шт.;
манная крупа — 5 ст.л.;
сахар — 2 ст.л.;
ванильный сахар — ч.л.
Приготовление сырников:
Взбиваем в отдельной чаше яйцо. Выливаем яичную смесь в творог, высыпаем ванильный и классический сахар. Добавляем к творогу манную крупу, тщательно перемешиваем.
Накрываем творог полотенцем, оставляем набухать манную крупу на 10 минут. По истечению времени слегка перемешиваем творожную массу и лепим руками творожные шайбы.
Шайбы можно сформировать при помощи круглой формы или ножа. Прижимаем поверхность ножа к бортикам не сформированной шайбы.
В сковороде с растительным маслом обжариваем сырники под крышкой 2-3 минуты с обеих сторон.
Подавать сырники рекомендуется с вареньем или джемом. Получаются красивые пышные сырники для завтрака.
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