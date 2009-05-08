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Ни грамма муки. Сырники по рецепту моей бабушки: готовлю 2 раза в неделю и не хватает

Четверг, 27 Июля 2023 г. 11:09 + в цитатник
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О сырниках знает, наверное, каждый житель нашей страны. Это блюдо отпечаталось в сознании людей на долгие годы. Сырники готовятся в детских садах, в школах, госпиталях и прочих государственных учреждениях.
 
Это творожное яство полезно для здоровья. По этой причине диетологи постоянно включают сырники в рационы питания детей и взрослых.
 
Стоит рассказать о том, как приготовить домашние сырники без муки.
 
Ингредиенты для сырников:
 
творог 5% — 700 г;
яйцо — 2 шт.;
манная крупа — 5 ст.л.;
сахар — 2 ст.л.;
ванильный сахар — ч.л.
Приготовление сырников:
Взбиваем в отдельной чаше яйцо. Выливаем яичную смесь в творог, высыпаем ванильный и классический сахар. Добавляем к творогу манную крупу, тщательно перемешиваем.
 
Накрываем творог полотенцем, оставляем набухать манную крупу на 10 минут. По истечению времени слегка перемешиваем творожную массу и лепим руками творожные шайбы.
 
Шайбы можно сформировать при помощи круглой формы или ножа. Прижимаем поверхность ножа к бортикам не сформированной шайбы.
 


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В сковороде с растительным маслом обжариваем сырники под крышкой 2-3 минуты с обеих сторон.


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Подавать сырники рекомендуется с вареньем или джемом. Получаются красивые пышные сырники для завтрака.

Источник

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Рубрики:  прочая выпечка, пирожки, кексы, рулеты,пряники
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