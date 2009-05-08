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Лучше, чем любые рецепты с мясом. Самая вкусная запеканка из кабачков

Четверг, 20 Июля 2023 г. 10:13 + в цитатник
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Как приготовить вкусное блюдо из кабачков, которое будут есть и взрослые, и дети? Данный вопрос волнует довольно много людей. Дело в том, что для большинства кабачки считаются странным не вкусным овощем. Поэтому, например, дети даже не пытаются попробовать кабачки на вкус.
 
При этом, кабачок может быть весьма вкусным, тем более полезным в различных блюдах. Главное, приготовить его правильно.
 
Стоит показать, как можно приготовить запеканку из кабачков.
 
Ингредиенты кабачковой запеканки:
 
Кабачки — 1 кг;
Морковь — 2 шт.;
Лук репчатый — 2 шт.;
Твердый сыр — 150 г;
Яйца — 5 шт.;
Мука — 140 г;
Масло растительное — 100 мл;
Разрыхлитель — 1 ч.л.
Приготовление кабачковой запеканки:
Измельчаем на крупных резцах терки кабачки и морковь, смешиваем вместе. Овощную массу не нужно избавлять от сока.
 
Нарезаем тонкими четверть кольцами репчатый лук. Выкладываем лук к овощной массе. Натираем мелко сыр, добавляем в овощную массу, перемешиваем.
 
В отдельную миску разбиваем яйца, выливаем растительное масло. К яйцам просеиваем муку с разрыхлителем, солим по вкусу. Замешиваем подобие тесто, избавляемся от комочков.
 
Заливаем овощную массу тестом, перемешиваем компоненты в единую смесь.

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Выкладываем смесь в форму для запекания, выравниваем по поверхности.

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Выпекаем запеканку при 200 градусах 40-45 минут.


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Получается довольно вкусная запеканка из кабачков. По желанию к общей массе овощей можно добавлять другие ингредиенты, например, капусту.

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Рубрики:  запеканки
Моя_кулинарная_книга
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