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Рецепт находка. Молочный пирог на горячем молоке: вы будете в восторге

Суббота, 01 Июля 2023 г. 09:21 + в цитатник
Ipola все записи автора

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Расскажем, как можно использовать с пользой и без вреда для здоровья молоко в выпечке.
 
Ингредиенты для молочного пирога:
 
яйца — 4 шт.;
сахар — 300 г;
мука — 350 г;
разрыхлитель — 10 г;
соль — 2/3 ч. л.;
сливочное масло — 70 г;
молоко — 240 мл;
ванильный сахар — 10 г.
Приготовление молочного пирога:
В муку высыпаем соль и разрыхлитель, смешиваем сыпучие продукты. В отдельную тару разбиваем яйца, взбиваем с сахаром при помощи венчика до образования белой массы.
 
В сотейник выливаем молоко, высыпаем ванильный сахар, добавляем сливочное масло. Доводим молоко до кипения, но не кипятим.
 
Высыпаем в яичную массу ½ часть муки, замешиваем тесто. Выливаем в тесто ½ часть горячего молока, продолжаем перемешивать ингредиенты.
 
Взбиваем тесто миксером на малых оборотах, высыпаем оставшуюся часть муки, затем выливаем вторую часть молока.
 


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Выкладываем в форму пергамент, застилаем дно и бортики.
 
Смазываем пергамент растительным маслом, выливаем в форму тесто.


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Выпекать пирог требуется при 180 градусах 35-40 минут.


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Не нужно сразу доставать пирог из духовки, даем ему 5-7 минут остыть внутри.
 
Посыпать пирог для красоты рекомендуется сахарной пудрой или покрыть шоколадной глазурью.
Рубрики:  пироги/песочное тесто, бисквит
Моя_кулинарная_книга
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