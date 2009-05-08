Расскажем, как можно использовать с пользой и без вреда для здоровья молоко в выпечке.

Ингредиенты для молочного пирога:

яйца — 4 шт.;

сахар — 300 г;

мука — 350 г;

разрыхлитель — 10 г;

соль — 2/3 ч. л.;

сливочное масло — 70 г;

молоко — 240 мл;

ванильный сахар — 10 г.

Приготовление молочного пирога:

В муку высыпаем соль и разрыхлитель, смешиваем сыпучие продукты. В отдельную тару разбиваем яйца, взбиваем с сахаром при помощи венчика до образования белой массы.

В сотейник выливаем молоко, высыпаем ванильный сахар, добавляем сливочное масло. Доводим молоко до кипения, но не кипятим.

Высыпаем в яичную массу ½ часть муки, замешиваем тесто. Выливаем в тесто ½ часть горячего молока, продолжаем перемешивать ингредиенты.

Взбиваем тесто миксером на малых оборотах, высыпаем оставшуюся часть муки, затем выливаем вторую часть молока.





Выкладываем в форму пергамент, застилаем дно и бортики.

Смазываем пергамент растительным маслом, выливаем в форму тесто.





Выпекать пирог требуется при 180 градусах 35-40 минут.





Не нужно сразу доставать пирог из духовки, даем ему 5-7 минут остыть внутри.

Посыпать пирог для красоты рекомендуется сахарной пудрой или покрыть шоколадной глазурью.