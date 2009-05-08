Закуска из кабачков и помидоров - простое, но очень вкусное блюдо по рецепту украинской кухни, оригинальная закуска, которую можно есть отдельно или в сочетании с другими блюдами.

Ингредиенты:

- кабачки - 500 г

- помидоры - 200 - 300 г

- лук - 150 г

- чеснок - 2 зубч.

- растительное масло - 50 мл

- уксус 9% - 0,5 ч.л.

- сахар - 0,5 ч.л.

- соль, перец - по вкусу

Приготовление:

К абачки очистить от кожуры и порезать мелкими кубиками, так же подготовить и лук . После его легка обжарить на половине растительного масла.

Затем к луку добавить кабачки, посолить, поперчить, всыпать щепотку сахара.

Помидоры порезать мелкими кубиками и добавить к кабачкам. Перемешать и тушить на среднем огне 25 минут.

Приготовленную закуску остудить, заправить уксусом, оставшимся подсолнечным маслом и измельченным чесноком. Блюдо подается на стол в холодном виде.



Приятного аппетита!



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