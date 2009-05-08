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Закуска из кабачков и помидоров

Среда, 28 Июня 2023 г. 11:00 + в цитатник
Galche все записи автора

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Закуска из кабачков и помидоров - простое, но очень вкусное блюдо по рецепту украинской кухни, оригинальная закуска, которую можно есть отдельно или в сочетании с другими блюдами.

Ингредиенты:

- кабачки - 500 г
- помидоры - 200 - 300 г
- лук - 150 г
- чеснок - 2 зубч.
- растительное масло - 50 мл
- уксус 9% - 0,5 ч.л.
- сахар - 0,5 ч.л.
- соль, перец - по вкусу
Приготовление:
Кабачки очистить от кожуры и порезать мелкими кубиками, так же подготовить и лук . После его легка обжарить на половине растительного масла.
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Затем к луку добавить кабачки, посолить, поперчить, всыпать щепотку сахара.
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Помидоры порезать мелкими кубиками и добавить к кабачкам. Перемешать и тушить на среднем огне 25 минут.
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Приготовленную закуску остудить, заправить уксусом, оставшимся подсолнечным маслом и измельченным чесноком. Блюдо подается на стол в холодном виде.
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Приятного аппетита!
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Рубрики:  закуски
Моя_кулинарная_книга
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