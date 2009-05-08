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Не пирог, а золото: научила всех подруг так готовить. Вкусный и простой рецепт

Понедельник, 26 Июня 2023 г. 10:12 + в цитатник
Ipola все записи автора

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Пироги с творожной начинкой являются одними из самых нежных и сочных. Однако, про их приготовление многие забывают, отдавая предпочтение мясной или овощной начинке.
 
Стоит знать, что пироги с творогом не вызывают раздражений пищеварения. То есть, такая выпечка намного полезнее.
 
Также доказано, что творожные пироги более диетические. Они быстро усваиваются в желудке и не приводят к застою углеводов и жиров.
 
Поэтому стоит чаще готовить творожные пироги. Мы расскажем рецепт одного из вкусных пирогов с творогом.
 
Ингредиенты для творожного пирога:
 
Яйца — 5 шт.;
Соль — щепотка;
Сахар — 200 г;
Растительное масло — 120 мл;
Кефир — 120 мл;
Мука — 300 г;
Разрыхлитель — 8 г;
Творог — 300 г;
Сахарная пудра — 3 ст. л.;
Ванильный сахар — 8 г.
Приготовление творожного пирога:
В миску разбиваем 4 яйца, смешиваем с солью и сахаром при помощи миксера. Взбиваем до образования белой пены, а затем выливаем в смесь растительное масло и кефир.
 
Просеиваем в смесь муку и разрыхлитель, замешиваем жидкое тесто.
 


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Застилаем форму для выпечки пергаментом, выливаем на дно тесто, распределяем ровным слоем по поверхности.
 
В творог высыпаем сахарную пудру и ванильный сахар, разбиваем яйцо. Взбиваем массу погружным блендером до однородности.
 
Перекладываем творожную начинку в кондитерский мешок. На поверхности теста создаем красивый узор творожной массой.


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Выпекаем пирог при 180 градусах 40-45 минут.

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После того, как пирог слегка остынет, можно снять с него пергамент. Для декора пирог посыпают сахарной пудрой.

Источник
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Рубрики:  пироги/песочное тесто, бисквит
Моя_кулинарная_книга
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