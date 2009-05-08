Пироги с творожной начинкой являются одними из самых нежных и сочных. Однако, про их приготовление многие забывают, отдавая предпочтение мясной или овощной начинке.

Стоит знать, что пироги с творогом не вызывают раздражений пищеварения. То есть, такая выпечка намного полезнее.

Также доказано, что творожные пироги более диетические. Они быстро усваиваются в желудке и не приводят к застою углеводов и жиров.

Поэтому стоит чаще готовить творожные пироги. Мы расскажем рецепт одного из вкусных пирогов с творогом.

Ингредиенты для творожного пирога:

Яйца — 5 шт.;

Соль — щепотка;

Сахар — 200 г;

Растительное масло — 120 мл;

Кефир — 120 мл;

Мука — 300 г;

Разрыхлитель — 8 г;

Творог — 300 г;

Сахарная пудра — 3 ст. л.;

Ванильный сахар — 8 г.

Приготовление творожного пирога:

В миску разбиваем 4 яйца, смешиваем с солью и сахаром при помощи миксера. Взбиваем до образования белой пены, а затем выливаем в смесь растительное масло и кефир.

Просеиваем в смесь муку и разрыхлитель, замешиваем жидкое тесто.





Застилаем форму для выпечки пергаментом, выливаем на дно тесто, распределяем ровным слоем по поверхности.

В творог высыпаем сахарную пудру и ванильный сахар, разбиваем яйцо. Взбиваем массу погружным блендером до однородности.

Перекладываем творожную начинку в кондитерский мешок. На поверхности теста создаем красивый узор творожной массой.





Выпекаем пирог при 180 градусах 40-45 минут.

После того, как пирог слегка остынет, можно снять с него пергамент. Для декора пирог посыпают сахарной пудрой.

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