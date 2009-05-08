Рецепт этого мясного пирога-минутки станет настоящим подарком для многих хозяек. Всего за полчаса у плиты из небольшого количества ингредиентов готовится целый противень, которого с легкостью хватит на несколько дней.
Ингредиенты
Вода 250 мл
мука 400 гр
соль чайная ложка
сахар пол чайной ложки
сливочное масло 50 гр
фарш 300 гр
лук 2 штуки
картофель 4 штуки
специи по вкусу
Приготовление.
Тесто у нас будет самое простое. Вымешиваем его из 400 граммов муки, 250 миллилитров воды, чайной ложки соли и половины чайной ложки сахара и 50 граммов мягкого сливочного масла. Для ускорения процесса можно и вовсе взять магазинное слоеное тесто, оно подойдет ничуть не хуже. Все тесто делим на 8 равных частей, каждую сворачиваем в шар.
Теперь разогреваем сковороду и обжариваем 300 граммов фарша и 2 мелко нарезанные луковицы. Добавляем соль, черный перец, паприку. Отвариваем 4 большие картофелины и разминаем ее в пюре.
Смазываем форму сливочным маслом. Заготовки теста раскатываем в тонкие слои. Выкладываем слоями тесто в форму, смазываем сливочным маслом каждый слой. Затем кладем картошку и фарш.
Накрываем все последним листом теста. Делаем заранее надрезы, чтобы затем не возиться с резкой пирога на части.
Ставим в заранее разогретую до 180 градусов духовку на 30 минут.