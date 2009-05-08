Рецепт этого мясного пирога-минутки станет настоящим подарком для многих хозяек. Всего за полчаса у плиты из небольшого количества ингредиентов готовится целый противень, которого с легкостью хватит на несколько дней.

Ингредиенты

Вода 250 мл

мука 400 гр

соль чайная ложка

сахар пол чайной ложки

сливочное масло 50 гр

фарш 300 гр

лук 2 штуки

картофель 4 штуки

специи по вкусу

Приготовление.

Тесто у нас будет самое простое. Вымешиваем его из 400 граммов муки, 250 миллилитров воды, чайной ложки соли и половины чайной ложки сахара и 50 граммов мягкого сливочного масла. Для ускорения процесса можно и вовсе взять магазинное слоеное тесто, оно подойдет ничуть не хуже. Все тесто делим на 8 равных частей, каждую сворачиваем в шар.







Теперь разогреваем сковороду и обжариваем 300 граммов фарша и 2 мелко нарезанные луковицы. Добавляем соль, черный перец, паприку. Отвариваем 4 большие картофелины и разминаем ее в пюре.





Смазываем форму сливочным маслом. Заготовки теста раскатываем в тонкие слои. Выкладываем слоями тесто в форму, смазываем сливочным маслом каждый слой. Затем кладем картошку и фарш.

Накрываем все последним листом теста. Делаем заранее надрезы, чтобы затем не возиться с резкой пирога на части.





Ставим в заранее разогретую до 180 градусов духовку на 30 минут.





Приятного аппетита!







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