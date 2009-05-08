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Лимонный торт за 15 минут. Воздушное наслаждение: просто и очень вкусно

Пятница, 09 Июня 2023 г. 10:24 + в цитатник
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Лимонный торт – вкусный десерт, который легко можно повторить в домашних условиях. История его происхождения настолько стара, что неизвестно, где впервые был придуман этот десерт.
 
Однако, это не помешало появлению различный вариантов рецептов лимонного пирога. О самом легком способе приготовления лимонного торта мы расскажем.
 
Ингредиенты для теста:
 
Яйца – 2 штуки;
Ванильный сахар – 1 ч. л.;
Сахар – 100 г;
Растительное масло – 120 мл;
Молоко – 120 мл;
Мука – 220 г;
Разрыхлитель – 15 г.
Ингредиенты для лимонного крема:
 
Яйцо – 1 штука;
Сахар – 50 г;
Кукурузный крахмал – 40 г;
Лимонный сок – 50 мл;
Цедра – с одного лимона;
Молоко – 300 мл.
Приготовление лимонного торта:
Смешиваем в сотейнике яйцо, сахар и лимонный сок с цедрой лимона, добавляем кукурузный крахмал, хорошо перемешиваем венчиком.
 
Вливаем молоко и перемешиваем смесь до однородности.
 
Ставим сотейник на средний огонь и варим до загустения, постоянно помешивая. Даем остыть массе до комнатной температуры.
 
Тем временем добавляем в миску 2 яйца, ванильный сахар и обычный сахар, хорошо перемешиваем венчиком.
 
К яичной массе вливаем молоко и растительное масло, высыпаем муку и разрыхлитель, замешиваем основу для торта. Тесто доводим до однородного состояния, половину выливаем в форму диаметром 18 сантиметров.
 
Выравниваем слой и ставим выпекаться в духовку при 180 градусах 15 минут.

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После выпекания, не снимая форму, добавляем поверх коржа крем, выравниваем его. На верхушку крема выливаем оставшуюся часть теста, выравниваем.

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Отправляем в духовку на 25 минут при 180 градусах.
 


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После выпекания по желанию торт можно посыпать сахарной пудрой. Данный десерт украсит любой стол, а его вкус поразит всех гостей.

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Рубрики:  торты/торты с выпечкой
Моя_кулинарная_книга
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