Лимонный торт – вкусный десерт, который легко можно повторить в домашних условиях. История его происхождения настолько стара, что неизвестно, где впервые был придуман этот десерт.

Однако, это не помешало появлению различный вариантов рецептов лимонного пирога. О самом легком способе приготовления лимонного торта мы расскажем.

Ингредиенты для теста:

Яйца – 2 штуки;

Ванильный сахар – 1 ч. л.;

Сахар – 100 г;

Растительное масло – 120 мл;

Молоко – 120 мл;

Мука – 220 г;

Разрыхлитель – 15 г.

Ингредиенты для лимонного крема:

Яйцо – 1 штука;

Сахар – 50 г;

Кукурузный крахмал – 40 г;

Лимонный сок – 50 мл;

Цедра – с одного лимона;

Молоко – 300 мл.

Приготовление лимонного торта:

Смешиваем в сотейнике яйцо, сахар и лимонный сок с цедрой лимона, добавляем кукурузный крахмал, хорошо перемешиваем венчиком.

Вливаем молоко и перемешиваем смесь до однородности.

Ставим сотейник на средний огонь и варим до загустения, постоянно помешивая. Даем остыть массе до комнатной температуры.

Тем временем добавляем в миску 2 яйца, ванильный сахар и обычный сахар, хорошо перемешиваем венчиком.

К яичной массе вливаем молоко и растительное масло, высыпаем муку и разрыхлитель, замешиваем основу для торта. Тесто доводим до однородного состояния, половину выливаем в форму диаметром 18 сантиметров.

Выравниваем слой и ставим выпекаться в духовку при 180 градусах 15 минут.

После выпекания, не снимая форму, добавляем поверх коржа крем, выравниваем его. На верхушку крема выливаем оставшуюся часть теста, выравниваем.

Отправляем в духовку на 25 минут при 180 градусах.





После выпекания по желанию торт можно посыпать сахарной пудрой. Данный десерт украсит любой стол, а его вкус поразит всех гостей.

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