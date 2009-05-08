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Яблочный пирог по-польски

Пятница, 02 Июня 2023 г. 10:02 + в цитатник
Ipola все записи автора

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Яблочные пироги разнятся как по технологии приготовления, так и разнообразием начинок и посыпок. К тому же в каждой стране есть свои рецепты приготовления этих вкусных пирогов. Тесто может быть любым, но мне хочется предложить наименее часто используемый вариант - сухое "тесто". Итак, готовим яблочный пирог по-польски...
Ингредиенты
«Тесто»:
Крупа манная – 1 стакан
 
Мука пшеничная в/с – 1 стакан
 
Сахар-песок – 1 стакан
 
Ванилин – 1 ч.л.
 
Сода пищевая – ½ ч.л.
 
Начинка:
Яблоки – 1 кг
 
Корица молотая – 1 ч.л. (с горкой)
 
Посыпка:
Мука пшеничная – 3 ст.л. (с горкой)
 
Сахар-песок – 3 ст.л. (с горкой)
 
Масло подсолнечное рафинированное – 2 ст.л.
 
Маргарин – 100 г

Процесс приготовления

Для приготовления «теста» нужно взять манную крупу, пшеничную муку в/с, сахар-песок, ванилин и пищевую соду.

Ингредиенты для теста

 

В миску выложить муку, манную крупу, сахар, ванилин и соду.

Соединить сухие ингредиенты

 

Смесь перемешать до однородности сухой ложкой.

Смешать сухие ингредиенты

 

Для посыпки нужно взять пшеничную муку в/с, сахар-песок, маргарин и подсолнечное рафинированное масло.

Ингредиенты для посыпки

 

В отдельную посуду высыпать муку и сахар, добавить подсолнечное масло.

Смешать сахар, муку и масло

 

Массу растереть до однородности.

Размешать мучную смесь

 

Для приготовления начинки нужно взять сочные кисло-сладкие яблоки и молотую корицу.

Подготовить яблоки и корицу

 

Яблоки очистить от кожицы и семян и натереть на крупной тёрке.

Натереть яблоки

 

К яблочной массе добавить корицу.

Всыпать корицу

 

Начинку перемешать.

Размешать яблоки с корицей

 

Дно и бока формы для выпечки выложить пергаментной бумагой и обильно смазать её маргарином.

Смазать форму маслом

 

Равномерно покрыть дно формы сухим «тестом» толщиной 1 см.

Выложить сухое тесто

 

На «тесто» выложить 2/3 объёма яблочной начинки и разровнять.

Положить слой яблок

 

Поверх яблок всыпать столько «теста», чтобы яблочная масса была полностью покрыта им.

Посыпать яблоки тестом

 

Выложить оставшуюся начинку, разровнять и слегка придавить ложкой.

Положить слой начинки

 

Засыпать яблоки оставшимся сухим «тестом».

Засыпать яблоки тестом

 

Сверху равномерно разложить кусочки холодного маргарина.

Положить куски масла

 

Поверхность пирога покрыть посыпкой.

Посыпать пирог посыпкой

 

Выпекать польский яблочный пирог в духовке, разогретой до температуры 180°С, в течение 30 минут (при выпечке ориентироваться на свою духовку).

Готовый яблочный пирог по-польски

 

Дать пирогу немного остыть в форме, а затем выложить его на блюдо и нарезать кусками. При подаче можно посыпать сахарной пудрой. Приятного аппетита!

Рецепт яблочного пирога по-польски

Рубрики:  пироги/песочное тесто, бисквит
Моя_кулинарная_книга
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