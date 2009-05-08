Для приготовления «теста» нужно взять манную крупу, пшеничную муку в/с, сахар-песок, ванилин и пищевую соду.

В миску выложить муку, манную крупу, сахар, ванилин и соду.

Смесь перемешать до однородности сухой ложкой.

Для посыпки нужно взять пшеничную муку в/с, сахар-песок, маргарин и подсолнечное рафинированное масло.

В отдельную посуду высыпать муку и сахар, добавить подсолнечное масло.

Массу растереть до однородности.

Для приготовления начинки нужно взять сочные кисло-сладкие яблоки и молотую корицу.

Яблоки очистить от кожицы и семян и натереть на крупной тёрке.

К яблочной массе добавить корицу.

Начинку перемешать.

Дно и бока формы для выпечки выложить пергаментной бумагой и обильно смазать её маргарином.

Равномерно покрыть дно формы сухим «тестом» толщиной 1 см.

На «тесто» выложить 2/3 объёма яблочной начинки и разровнять.

Поверх яблок всыпать столько «теста», чтобы яблочная масса была полностью покрыта им.

Выложить оставшуюся начинку, разровнять и слегка придавить ложкой.

Засыпать яблоки оставшимся сухим «тестом».

Сверху равномерно разложить кусочки холодного маргарина.

Поверхность пирога покрыть посыпкой.

Выпекать польский яблочный пирог в духовке, разогретой до температуры 180°С, в течение 30 минут (при выпечке ориентироваться на свою духовку).

Дать пирогу немного остыть в форме, а затем выложить его на блюдо и нарезать кусками. При подаче можно посыпать сахарной пудрой. Приятного аппетита!