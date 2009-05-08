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Яблочный пирог по-польски
Для приготовления «теста» нужно взять манную крупу, пшеничную муку в/с, сахар-песок, ванилин и пищевую соду.
В миску выложить муку, манную крупу, сахар, ванилин и соду.
Смесь перемешать до однородности сухой ложкой.
Для посыпки нужно взять пшеничную муку в/с, сахар-песок, маргарин и подсолнечное рафинированное масло.
В отдельную посуду высыпать муку и сахар, добавить подсолнечное масло.
Массу растереть до однородности.
Для приготовления начинки нужно взять сочные кисло-сладкие яблоки и молотую корицу.
Яблоки очистить от кожицы и семян и натереть на крупной тёрке.
К яблочной массе добавить корицу.
Начинку перемешать.
Дно и бока формы для выпечки выложить пергаментной бумагой и обильно смазать её маргарином.
Равномерно покрыть дно формы сухим «тестом» толщиной 1 см.
На «тесто» выложить 2/3 объёма яблочной начинки и разровнять.
Поверх яблок всыпать столько «теста», чтобы яблочная масса была полностью покрыта им.
Выложить оставшуюся начинку, разровнять и слегка придавить ложкой.
Засыпать яблоки оставшимся сухим «тестом».
Сверху равномерно разложить кусочки холодного маргарина.
Поверхность пирога покрыть посыпкой.
Выпекать польский яблочный пирог в духовке, разогретой до температуры 180°С, в течение 30 минут (при выпечке ориентироваться на свою духовку).
Дать пирогу немного остыть в форме, а затем выложить его на блюдо и нарезать кусками. При подаче можно посыпать сахарной пудрой. Приятного аппетита!
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|пироги/песочное тесто, бисквит
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