Французский лимонный торт — это стереотип. На самом деле этот вид выпечки придуман совместно всем миром. Дело в том, что крем для лимонного торта начали создавать в Англии.

Этот рецепт перекочевал в другие европейские страны, а затем в Америку.

В США торт стал таким, каким мы видим его в современности. Давайте попробуем приготовить классический лимонный торт.

Ингредиенты крема для лимонного торта:

яйцо — шт.;

сахар — 50 г;

кукурузный крахмал — 40 г;

Сок лимона;

Лимонная кожура;

молоко — 300 мл.

Ингредиенты для теста:

яйца — 2 шт.;

сахар — 100 г;

ванильный сахар — 10 г;

растительное масло — 120 мл;

молоко — 120 мл;

мука — 220 г;

разрыхлитель — 15 г.

Приготовление лимонного торта:

В сотейник разбиваем яйцо, высыпаем сахарный песок, цедру и крахмал, выливаем сок лимона и тщательно перемешиваем компоненты между собой. В смесь выливаем молоко, на медленном огне доводим массу до загустения.

Далее надо дать крему остыть, при этом обязательно накрыть пищевой пленкой в контакт.

Необходимо, чтобы крем остыл, но не заветрился.

Для приготовления теста надо смешать яйца с классическим и ванильным сахаром, а затем вылить растительное масло. В смесь добавляем молоко, продолжаем перемешивать компоненты.

Просеиваем в молочную смесь муку и разрыхлитель, замешиваем тесто. Застилаем форму для выпечки пергаментом, выкладываем на поверхность ½ часть теста.

Выпекать бисквит нужно при температуре 190 градусов примерно 20 минут. Далее, на горячий бисквит кладем остывший крем, выравниваем по поверхности.

Выливаем на крем оставшуюся часть теста, продолжаем выпекать 25 минут.

Данный торт рекомендуется украсить кокосовой стружкой. Получается мягкий нежный торт со сладкой сливочно-лимонной начинкой.

Источник