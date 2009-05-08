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Лучший лимонный торт в мире. Просто тает во рту: легко и вкусно

Понедельник, 22 Мая 2023 г. 09:02 + в цитатник
Ipola все записи автора

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Французский лимонный торт — это стереотип. На самом деле этот вид выпечки придуман совместно всем миром. Дело в том, что крем для лимонного торта начали создавать в Англии.
 
Этот рецепт перекочевал в другие европейские страны, а затем в Америку.
В США торт стал таким, каким мы видим его в современности. Давайте попробуем приготовить классический лимонный торт.
 
Ингредиенты крема для лимонного торта:
 
яйцо — шт.;
сахар — 50 г;
кукурузный крахмал — 40 г;
Сок лимона;
Лимонная кожура;
молоко — 300 мл.
Ингредиенты для теста:
 
яйца — 2 шт.;
сахар — 100 г;
ванильный сахар — 10 г;
растительное масло — 120 мл;
молоко — 120 мл;
мука — 220 г;
разрыхлитель — 15 г.
Приготовление лимонного торта:
 
В сотейник разбиваем яйцо, высыпаем сахарный песок, цедру и крахмал, выливаем сок лимона и тщательно перемешиваем компоненты между собой. В смесь выливаем молоко, на медленном огне доводим массу до загустения.
 
Далее надо дать крему остыть, при этом обязательно накрыть пищевой пленкой в контакт.
 
Необходимо, чтобы крем остыл, но не заветрился.
 
Для приготовления теста надо смешать яйца с классическим и ванильным сахаром, а затем вылить растительное масло. В смесь добавляем молоко, продолжаем перемешивать компоненты.
 
Просеиваем в молочную смесь муку и разрыхлитель, замешиваем тесто. Застилаем форму для выпечки пергаментом, выкладываем на поверхность ½ часть теста.
 
Выпекать бисквит нужно при температуре 190 градусов примерно 20 минут. Далее, на горячий бисквит кладем остывший крем, выравниваем по поверхности.

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Выливаем на крем оставшуюся часть теста, продолжаем выпекать 25 минут.

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Данный торт рекомендуется украсить кокосовой стружкой. Получается мягкий нежный торт со сладкой сливочно-лимонной начинкой.

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Рубрики:  пироги/песочное тесто, бисквит
Моя_кулинарная_книга
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