Универсальные пироги являются спасением для любой хозяйки. Такой вид выпечки можно приготовить на обед или ужин семье, а также подать на стол гостям. Все дело в начинке, которую можно менять от случая к случаю. Самой популярной для данного рецепта является наполнение пирогов сыром. Необычно и очень аппетитно!

Ингредиенты для сырных пирогов:

молоко — 150 мл;

кунжут — ч. л.;

дрожжи сухие — 5 г;

яичный желток — шт.;

соль — 0,5 ч. л.;

молоко — ст. л.;

сахар — ч. л.;

сыр — 350 г;

растительное масло — 50 мл;

мука — 260 г;

лимонный сок — ст. л.

Приготовление сырного пирога:

Молоко необходимо подогреть до 50-60 градусов. Высыпаем в теплое молоко сахарный песок и дрожжи, перемешиваем до полного растворения ингредиентов.

Надо подождать, пока дрожжи войдут в реакцию с остальными продуктами.

Далее выливаем в дрожжевую смесь подсолнечный жир, солим и смешиваем. Муку добавляем порционно. После первой части сыпучего компонента следует вылить в смесь лимонный сок.

Необходимо замесить тесто и сформировать колобок. Накрываем комочек пищевой пленкой и оставляем в тепле на 2 часа.

Пока тесто набухает, сыр нужно измельчить на терке. Рекомендуем брать несколько видов сыра, а также шинковать в смесь зелень и лук.

Разделяем колобок на две части и руками растягиваем каждую до диаметра 20-25 см. Важно, чтобы толщина лепешек составляла 3-4 мм.

На один из пластов выкладываем сырную начинку, накрываем вторым пластом и запечатываем края пальцами.







Придавливаем полученный пирог скалкой. Смешиваем молоко с желтком, смазываем заготовку пирога, посыпаем кунжутом.





Доводим духовой шкаф до 180 градусов, готовим выпечку 25 минут.





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