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Простой рецепт сырного пирога: готовить одно удовольствие. И начинки можно менять

Пятница, 19 Мая 2023 г. 09:43 + в цитатник
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Универсальные пироги являются спасением для любой хозяйки. Такой вид выпечки можно приготовить на обед или ужин семье, а также подать на стол гостям. Все дело в начинке, которую можно менять от случая к случаю. Самой популярной для данного рецепта является наполнение пирогов сыром. Необычно и очень аппетитно!
 
Ингредиенты для сырных пирогов:
 
молоко — 150 мл;
кунжут — ч. л.;
дрожжи сухие — 5 г;
яичный желток — шт.;
соль — 0,5 ч. л.;
молоко — ст. л.;
сахар — ч. л.;
сыр — 350 г;
растительное масло — 50 мл;
мука — 260 г;
лимонный сок — ст. л.
Приготовление сырного пирога:
Молоко необходимо подогреть до 50-60 градусов. Высыпаем в теплое молоко сахарный песок и дрожжи, перемешиваем до полного растворения ингредиентов.
 
Надо подождать, пока дрожжи войдут в реакцию с остальными продуктами.
 
Далее выливаем в дрожжевую смесь подсолнечный жир, солим и смешиваем. Муку добавляем порционно. После первой части сыпучего компонента следует вылить в смесь лимонный сок.
 
Необходимо замесить тесто и сформировать колобок. Накрываем комочек пищевой пленкой и оставляем в тепле на 2 часа.
 
Пока тесто набухает, сыр нужно измельчить на терке. Рекомендуем брать несколько видов сыра, а также шинковать в смесь зелень и лук.
 
Разделяем колобок на две части и руками растягиваем каждую до диаметра 20-25 см. Важно, чтобы толщина лепешек составляла 3-4 мм.
 
На один из пластов выкладываем сырную начинку, накрываем вторым пластом и запечатываем края пальцами.
 


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Придавливаем полученный пирог скалкой. Смешиваем молоко с желтком, смазываем заготовку пирога, посыпаем кунжутом.


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Доводим духовой шкаф до 180 градусов, готовим выпечку 25 минут.


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Рубрики:  пироги/дрожжевое тесто
Моя_кулинарная_книга
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