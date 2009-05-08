Морковный пирог - доступный, простой, ароматный и вкусный вариант домашней выпечки. Сегодня предлагаю приготовить пирог с добавлением специй и пюре из вареной моркови. Количество ингредиентов в рецепте приведены для формы диаметром 20-22 см., стакан объемом 180 мл.

Подготовьте необходимые ингредиенты.

Морковь тщательно вымойте, почистите, нарежьте кусочками и сварите до готовности.

Готовую морковь откиньте на дуршлаг и дайте воде стечь. Остудите. Измельчите морковь в пюре.

Яблоко очистите от кожуры и сердцевины и натрите на мелкой терке.

Добавьте в пюре из моркови яблоко, сахар и ванильный сахар.

По одному, каждый раз взбивая миксером, введите в пюре яйца. Влейте растительное масло.

Муку просейте с разрыхлителем.

Добавьте соль, корицу и мускатный орех.

Соедините сухие и жидкие ингредиенты. Тщательно перемешайте. По консистенции тесто должно быть как густая сметана. Если тесто будет жидким, добавьте еще немного муки.

Дно формы для выпечки застелите пергаментом, бока формы смажьте сливочным маслом. Перелейте тесто в форму.

Выпекайте пирог в заранее разогретой до 180 градусов духовке около 40-50 минут. Готовность проверьте деревянной шпажкой - если шпажка сухая и тесто к ней не липнет, то пирог готов.

Остудите пирог в форме, затем переложите на блюдо. Остывший морковный пирог посыпьте сахарной пудрой и украсьте по своему желанию.

Нарежьте пирог из моркови порционными кусками, заварите любимый чай и наслаждайтесь вкусной и ароматной выпечкой.

Приятного аппетита и вкусных вам экспериментов!