Сладкие пироги, по предположениям многих историков, появились намного позднее нежели мясные и овощные. Дело в том, что изначально людей интересовало только насыщение организма. Это было необходимо для того, чтобы получить энергию на работы.

О вкусовых качествах выпечки никто не задумывался. Сладкие пироги появлялись лишь на столах верхушки общества, то есть королей и вельмож. По этой причине сладости долгое время считались привилегией богатых.

Сейчас сладкие пироги можно купить в любом магазине. Однако, наиболее вкусными считаются пироги, приготовленные дома.

Ингредиенты теста для ягодного пирога:

сливочное масло — 120 г;

разрыхлитель — ч. л.;

сахар — 60 г;

мука — 280 г;

соль — щепотка;

яйца — 2 шт.

Ингредиенты для маковой начинки:

мак — 150 г;

сливочное масло — 30 г;

сахар — 50 г;

молоко — 150 мл.

Ингредиенты для творожной начинки:

творог — 400 г;

яйца — 2 шт.;

сахар — 70 г.

Ингредиенты для ягодной начинки:

сахар — 40 г;

ягоды — 300 г;

мука — 70 г;

сливочное масло — 40 г.

Приготовление ягодного пирога:

Для приготовления теста нужно смешать в теплом сливочном масле сахар и соль, по вкусу добавить ванилин. В сливочную массу разбиваем яйца, перемешиваем компоненты до однородности.

Просеиваем в сливочную смесь муку частями. Со второй частью муки добавляем разрыхлитель, формируем колобок. Не нужно вымешивать тесто долго, так как оно должно получиться рассыпчатым.

Запечатываем тесто в пищевую пленку и убираем в холодильник. В это время нужно приготовить маковую начинку. Соединяем в сотейнике мак с сахаром и молоком.

На среднем огне варим мак до того момента, пока молоко почти полностью не растворится. Далее надо снять маковую смесь с огня, положить в горячую смесь масло.

Пока масло растапливается в маке, нужно смешать в отдельной таре творог с яйцами и сахаром. Погружным блендером доводим творог до однородной кремовой консистенции.

В качестве посыпки применяем смесь из муки, сахара и сливочного масла. Данные компоненты необходимо перетереть между собой до образования сливочной крошки.

Застилаем противень пергаментом, смазываем дно и боковые стороны растительным маслом. На поверхность противня выкладываем тесто, равномерно распределяем по дну. На тесто выкладываем слой из мака, а затем кладем слой из творога.





На творожный ярус высыпаем ягоды, посыпаем начинку сливочной крошкой. Разогреваем духовку до 180 градусов, выпекаем пирог примерно 50-60 минут.

После выпекания стоит остудить пирог, тогда начинка слегка опустится. Получается весьма необычный сладкий пирог с несколькими начинками.





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