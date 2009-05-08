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Сладкий пирог с разными начинками

Пятница, 12 Мая 2023 г. 10:14 + в цитатник
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Сладкие пироги, по предположениям многих историков, появились намного позднее нежели мясные и овощные. Дело в том, что изначально людей интересовало только насыщение организма. Это было необходимо для того, чтобы получить энергию на работы.
 
О вкусовых качествах выпечки никто не задумывался. Сладкие пироги появлялись лишь на столах верхушки общества, то есть королей и вельмож. По этой причине сладости долгое время считались привилегией богатых.
 
Сейчас сладкие пироги можно купить в любом магазине. Однако, наиболее вкусными считаются пироги, приготовленные дома.
 
Ингредиенты теста для ягодного пирога:
 
сливочное масло — 120 г;
разрыхлитель — ч. л.;
сахар — 60 г;
мука — 280 г;
соль — щепотка;
яйца — 2 шт.
Ингредиенты для маковой начинки:
 
мак — 150 г;
сливочное масло — 30 г;
сахар — 50 г;
молоко — 150 мл.
Ингредиенты для творожной начинки:
 
творог — 400 г;
яйца — 2 шт.;
сахар — 70 г.
Ингредиенты для ягодной начинки:
 
сахар — 40 г;
ягоды — 300 г;
мука — 70 г;
сливочное масло — 40 г.
Приготовление ягодного пирога:
Для приготовления теста нужно смешать в теплом сливочном масле сахар и соль, по вкусу добавить ванилин. В сливочную массу разбиваем яйца, перемешиваем компоненты до однородности.
 
Просеиваем в сливочную смесь муку частями. Со второй частью муки добавляем разрыхлитель, формируем колобок. Не нужно вымешивать тесто долго, так как оно должно получиться рассыпчатым.
 
Запечатываем тесто в пищевую пленку и убираем в холодильник. В это время нужно приготовить маковую начинку. Соединяем в сотейнике мак с сахаром и молоком.
 
На среднем огне варим мак до того момента, пока молоко почти полностью не растворится. Далее надо снять маковую смесь с огня, положить в горячую смесь масло.
 
Пока масло растапливается в маке, нужно смешать в отдельной таре творог с яйцами и сахаром. Погружным блендером доводим творог до однородной кремовой консистенции.
 
В качестве посыпки применяем смесь из муки, сахара и сливочного масла. Данные компоненты необходимо перетереть между собой до образования сливочной крошки.
 
Застилаем противень пергаментом, смазываем дно и боковые стороны растительным маслом. На поверхность противня выкладываем тесто, равномерно распределяем по дну. На тесто выкладываем слой из мака, а затем кладем слой из творога.
 


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На творожный ярус высыпаем ягоды, посыпаем начинку сливочной крошкой. Разогреваем духовку до 180 градусов, выпекаем пирог примерно 50-60 минут.

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После выпекания стоит остудить пирог, тогда начинка слегка опустится. Получается весьма необычный сладкий пирог с несколькими начинками.


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Рубрики:  пироги/песочное тесто, бисквит
Моя_кулинарная_книга
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