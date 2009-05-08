Подготовьте указанные ингредиенты для приготовления чизкейка «Нью-Йорк» с маскарпоне по классическому рецепту. Основу для чизкейка буду готовить из готового песочного печенья. Это может быть печенье «Юбилейное», «Топлёное молоко». Также можно запечь основу самостоятельно - сабле, а затем смолоть в крошку.

Продукты для начинки должны быть комнатной температуры.

Включите разогреваться духовку до 180 градусов. Печенье измельчите в крошку. Сливочное масло можно растопить и охладить, а можно взять просто размягчённое. Смешайте песочную крошку и масло.

Возьмите разъёмную форму, застелите дно бумагой для выпечки. Утрамбуйте дно и бортики формы тестом. Поставьте в предварительно разогретую духовку на 10 минут. Затем охладите немного основу.

Маскарпоне смешайте со сливочным сыром, сахарной пудрой и ванильным сахаром. Влейте сливки.

Перемешивая венчиком или лопаткой (но не миксером), добавьте по одному яйца и приготовьте начинку.

Включите разогреваться до 160 градусов. Форму с основой оберните в два слоя фольги. Влейте в неё подготовленную начинку.

Форму с чизкейком поставьте в противень с водой, чтобы она доходила до середины формы. Всё вместе поставьте в духовку на 1 час.

У готового пирога серединка (5-6 см) должна слегка подрагивать. Выключите нагрев духовки, откройте дверцу и оставьте остывать чизкейк на 1 час. Затем полностью остудите при комнатной температуре.

Готовый чизкейк уберите в холодильник на 6-8 часов или на ночь, завернув плёнкой.

На стол классический чизкейк «Нью-Йорк» с маскарпоне подавайте охлаждённым. Нарезайте десерт горячим сухим ножом, каждый раз промывая и вытирая насухо.

Приятного аппетита!