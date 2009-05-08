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Чизкейк «Нью-Йорк» с маскарпоне (классический рецепт)

Пятница, 12 Мая 2023 г. 10:05 + в цитатник
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Чизкейк «Нью-йорк» - один из популярных десертов из сливочного сыра. Чаще всего его и готовят именно из него, преимущественно из сыра «Филадельфия». Но есть варианты приготовления и с маскарпоне. Правда, не с ним одним, так как он достаточно жирный и вкус будет совершенно далёк от американского чизкейка. К нему добавляется сливочный сыр, и в итоге получается очень нежный и вкусный десерт, который не оставит никого равнодушным.
Ингредиенты
Для основы:
Песочное печенье - 200 г
 
Сливочное масло - 110 г
 
Для начинки:
Маскарпоне - 300 г
 
Сливочный сыр - 300 г
 
Яйца - 2 шт.
 
Сливки 33% жирности - 150 мл
 
Сахарная пудра - 150 г
 
Ванильный сахар - 5 г
 
Форма диаметром 19 см

Процесс приготовления

Подготовьте указанные ингредиенты для приготовления чизкейка «Нью-Йорк» с маскарпоне по классическому рецепту. Основу для чизкейка буду готовить из готового песочного печенья. Это может быть печенье «Юбилейное», «Топлёное молоко». Также можно запечь основу самостоятельно - сабле, а затем смолоть в крошку.

 

Продукты для начинки должны быть комнатной температуры.

 

Включите разогреваться духовку до 180 градусов. Печенье измельчите в крошку. Сливочное масло можно растопить и охладить, а можно взять просто размягчённое. Смешайте песочную крошку и масло.

 

Возьмите разъёмную форму, застелите дно бумагой для выпечки. Утрамбуйте дно и бортики формы тестом. Поставьте в предварительно разогретую духовку на 10 минут. Затем охладите немного основу.

 

Маскарпоне смешайте со сливочным сыром, сахарной пудрой и ванильным сахаром. Влейте сливки.

 

Перемешивая венчиком или лопаткой (но не миксером), добавьте по одному яйца и приготовьте начинку.

 

Включите разогреваться до 160 градусов. Форму с основой оберните в два слоя фольги. Влейте в неё подготовленную начинку.

 

Форму с чизкейком поставьте в противень с водой, чтобы она доходила до середины формы. Всё вместе поставьте в духовку на 1 час.

 

У готового пирога серединка (5-6 см) должна слегка подрагивать. Выключите нагрев духовки, откройте дверцу и оставьте остывать чизкейк на 1 час. Затем полностью остудите при комнатной температуре.

 

Готовый чизкейк уберите в холодильник на 6-8 часов или на ночь, завернув плёнкой.

 

На стол классический чизкейк «Нью-Йорк» с маскарпоне подавайте охлаждённым. Нарезайте десерт горячим сухим ножом, каждый раз промывая и вытирая насухо.

 

Приятного аппетита!

 

Чизкейк «Нью-Йорк» с маскарпоне (классический рецепт), рецепт с фото

 
Рубрики:  торты/торты с выпечкой
Моя_кулинарная_книга
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