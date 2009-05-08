На нашем сайте вы без труда найдете еще один рецепт приготовления молочного ломтика, я же хочу предложить вам немного другой рецепт этого известного, любимого детьми всея Руси лакомства.

Готовится десерт без добавления крахмала (некоторым это почему-то бывает важно).

Молочный ломтик получается очень вкусным, сочным, ломтиков получается много, поэтому полакомиться можно всей семьей.

Желатин заранее залейте водой и оставьте на время, указанное на упаковке. У меня желатин - фирмы Knox.

Для приготовления молочного ломтика без крахмала и шоколада подготовьте продукты по списку.

Тесто готовится очень просто.

Смешайте сухие ингредиенты, затем добавьте яйца и мед.

Хорошо перемешайте венчиком до однородности.

Тесто вылейте в форму, застеленную пергаментом.

Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке 8-10 минут.

Не пересушите! Проверка на сухую лучину обязательна!

Важно! Если выпекаете в форме 20х30 см, то бисквит разрезается потом пополам вдоль, а если в стандартном противне 30х40 см, то бисквит разрезается пополам поперек.

По окончании приготовления бисквита полностью остудите его на решетке.

Пока готовится бисквит, займитесь суфле.

В сотейнике смешайте 50 мл сливок от общего количества с сахаром и ванилином. Помешивая, нагрейте смесь до растворения сахара, но не кипятите!

Добавьте набухший желатин в сливочную смесь (распускать не надо). Перемешайте. Затем добавьте сгущенку. Хорошо перемешайте смесь. Отставьте в сторону.

Тут же взбейте сливки до мягких пиков. Влейте в сливки желатиновую массу.

Аккуратно перемешайте.

Накройте пленкой в контакт и уберите в холодильник на 30 минут.

К этому моменты бисквит уже испекся и остыл полностью. Разрежьте его пополам.

Из холодильника достаньте суфле, перемешайте. Он будет комковатым, но это не страшно. Потом все выровняется. На бисквит нанесите крем. Разровняйте.

Накройте второй половиной бисквита. Чуть прижмите.

Уберите заготовку в холодильник на 2-3 часа.

По истечении указанного времени достаньте десерт, нарежьте ломтиками и подавайте к столу.

Приятного чаепития!