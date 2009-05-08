Подготовить все необходимые ингредиенты по списку.

К сливочному маслу добавить сахар и ванильный сахар, хорошо растереть массу вилкой.

Поочерёдно добавить яйца, каждое тщательно размешать.

В тесто влить кефир и добавить разрыхлитель.

Следом просеять муку и хорошо перемешать тесто до однородной консистенции.

Половину теста отлить в отдельную миску, а в оставшееся добавить какао-порошок и тщательно перемешать.

В центр формочек поочерёдно выкладывать по чайной ложке теста, чередуя светлое и тёмное тесто, на 2/3 высоты формочки, но можно и больше, так как эти кексы не очень поднимаются.

Духовку разогреть до 180 градусов и выпекать кексы «Зебра» 25-30 минут. Готовность проверить с помощью деревянной шпажки.

Остывшие кексы посыпать сахарной пудрой.

Один кекс попробовала выкладывать по половине чайной ложки, результат - ещё лучше.

Приятного аппетита!