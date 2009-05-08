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Кексы «Зебра» на кефире

Суббота, 29 Апреля 2023 г. 10:47 + в цитатник
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Много раз я пекла знаменитый кекс "Зебра" в разных вариантах, всегда привлекало то, каким в итоге будет разрез. В этот раз решила приготовить порционные кексы "Зебра". Занятие более кропотливое, но не менее интересное и увлекательное. Для того чтоб получилась мелкая полоска, нужно накладывать в формочки по 0.5-1 ч.л. Такие кексы можно приготовить для детского праздника, так как детям очень интересно их разламывать и смотреть, что внутри.
Ингредиенты
Масло сливочное - 100 г
 
Сахар - 150 г
 
Яйца - 2 шт.
 
Ванильный сахар - 10 г
 
Кефир - 200 мл
 
Какао-порошок - 2 ст.л.
 
Мука пшеничная - 200-220 г
 
Разрыхлитель - 2 ч.л.
 
Сахарная пудра - для обсыпки

Процесс приготовления

Подготовить все необходимые ингредиенты по списку.

Ингредиенты для кексов «Зебра»

 

К сливочному маслу добавить сахар и ванильный сахар, хорошо растереть массу вилкой.

Растереть масло с сахаром

 

Поочерёдно добавить яйца, каждое тщательно размешать.

Добавить яйцо

 

В тесто влить кефир и добавить разрыхлитель.

Добавить кефир и разрыхлитель

 

Следом просеять муку и хорошо перемешать тесто до однородной консистенции.

Всыпать муку

 

Половину теста отлить в отдельную миску, а в оставшееся добавить какао-порошок и тщательно перемешать.

Всыпать какао

 

В центр формочек поочерёдно выкладывать по чайной ложке теста, чередуя светлое и тёмное тесто, на 2/3 высоты формочки, но можно и больше, так как эти кексы не очень поднимаются.

Перелить тесто в формочки

 

Духовку разогреть до 180 градусов и выпекать кексы «Зебра» 25-30 минут. Готовность проверить с помощью деревянной шпажки.

Испечь кексы

 

Остывшие кексы посыпать сахарной пудрой.

Готовые кексы «Зебра»

 

Один кекс попробовала выкладывать по половине чайной ложки, результат - ещё лучше.

Рецепт кексов «Зебра»

 

Приятного аппетита!

Фото кексов «Зебра»

Рубрики:  прочая выпечка, пирожки, кексы, рулеты,пряники/кексы
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Процитировано 13 раз
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