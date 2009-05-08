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Как приготовить хрустящие сахарные булочки: всего 4 ингредиента

Суббота, 29 Апреля 2023 г. 10:34 + в цитатник
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Чашкой чая сыт не будешь. К нему бы чего-нибудь вкусного и хрустящего. Если захотелось сладенького, скорей бегите на кухню и готовьте нежные сахарные трубочки. А мы расскажем как.
Как правило, для этой простой выпечки всё необходимое уже есть на кухне. Вам понадобится всего 4 ингредиента и хорошее настроение. Румяное печенье тает во рту. Вы даже не заметите, куда оно подевалось, ведь рука так и тянется за следующим.
 
Ингредиенты
Пшеничная мука — 320 г
Сливочное масло — 200 г
Сахар — 8 ст. л.
Сметана — 125 г
Приготовление
В просеянную муку добавьте холодное сливочное масло. Перетрите в крошку, влейте сметану и замесите тесто.


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Разделите тесто на 8 частей и сформируйте шары. Раскатайте каждый в тонкий прямоугольный пласт.


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Равномерно распределите 0,5 ст. л. сахара, не доходя до длинного края 1–1,5 см. Скатайте в неплотный рулет и проработайте шов.


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Посыпьте рабочую поверхность 0,5 ст. л. сахара и прокатайте рулет. Разделите его на 4 ровных части и прокатайте, чтобы округлить. Аналогично поступите с остальными пластами теста.


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Переложите печенье на противень, застеленный пергаментной бумагой, и выпекайте в разогретой до 170 градусов духовке в течение 45–50 минут.


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Сахарные булочки получаются очень красивым и в меру сладким. Расплывшуюся нижнюю карамельную корочку можно удалить с помощью терки, а трубочки дополнительно украсить сахарной пудрой.
Рубрики:  прочая выпечка, пирожки, кексы, рулеты,пряники/булочки, пончики
Моя_кулинарная_книга
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