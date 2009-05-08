Чашкой чая сыт не будешь. К нему бы чего-нибудь вкусного и хрустящего. Если захотелось сладенького, скорей бегите на кухню и готовьте нежные сахарные трубочки. А мы расскажем как.

Как правило, для этой простой выпечки всё необходимое уже есть на кухне. Вам понадобится всего 4 ингредиента и хорошее настроение. Румяное печенье тает во рту. Вы даже не заметите, куда оно подевалось, ведь рука так и тянется за следующим.

Ингредиенты

Пшеничная мука — 320 г

Сливочное масло — 200 г

Сахар — 8 ст. л.

Сметана — 125 г

Приготовление

В просеянную муку добавьте холодное сливочное масло. Перетрите в крошку, влейте сметану и замесите тесто.





Разделите тесто на 8 частей и сформируйте шары. Раскатайте каждый в тонкий прямоугольный пласт.





Равномерно распределите 0,5 ст. л. сахара, не доходя до длинного края 1–1,5 см. Скатайте в неплотный рулет и проработайте шов.





Посыпьте рабочую поверхность 0,5 ст. л. сахара и прокатайте рулет. Разделите его на 4 ровных части и прокатайте, чтобы округлить. Аналогично поступите с остальными пластами теста.





Переложите печенье на противень, застеленный пергаментной бумагой, и выпекайте в разогретой до 170 градусов духовке в течение 45–50 минут.





Сахарные булочки получаются очень красивым и в меру сладким. Расплывшуюся нижнюю карамельную корочку можно удалить с помощью терки, а трубочки дополнительно украсить сахарной пудрой.