Печень с яблоками и луком - лёгкое блюдо, в котором отлично сочетаются нежная куриная печень, ароматное яблоко и хрустящие пряные кольца лука. Оно не идет ни в какое сравнение со всеми другими способами приготовления данного продукта: потому что результат всегда на "отлично". Поверьте, более сочной, нежной и ароматной печени вы еще не пробовали. Вкус не передать словами: сочетание яблока и печени дает невероятный результат.

Ингредиенты (из расчета на 1 банку объемом 1 л):

- печень - 500 г

- лук - 1 шт.

- яблоки - 1 шт.

- соль - по вкусу

- специи: перец, итальянские травы, чеснок гранулированный - по вкусу

- сливочное масло - небольшой кусочек

Приготовление:

Печень заранее промыть и удалить прожилки и плёночки.

К печени добавить соль, чёрный перец, гранулированный чеснок. Так же при желании можно добавить итальянские травы или любые другие специи по вкусу. Всё тщательно перемешать.

Репчатый лук мелко нарезать. Яблоко - дольками. Лучше всего брать зелёное кислое яблоко.

На дно банки отправить лук, затем яблоки, а следом печень. Так чередовать слои пока не заполните всю банку.

Наверх выложить небольшой кусочек сливочного масла и накрыть банку фольгой, она заменит крышку.

Поставить банки на противень и отправить в холодную духовку. Запекать 30 минут при температуре 190С. В конце приготовления выключить духовку, но не открывать ее в течение 10 минут, чтобы банки не лопнули.

Приятного аппетита!

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