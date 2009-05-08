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Беру печень, кладу её в банки и отправляю в духовку
Печень с яблоками и луком - лёгкое блюдо, в котором отлично сочетаются нежная куриная печень, ароматное яблоко и хрустящие пряные кольца лука. Оно не идет ни в какое сравнение со всеми другими способами приготовления данного продукта: потому что результат всегда на "отлично". Поверьте, более сочной, нежной и ароматной печени вы еще не пробовали. Вкус не передать словами: сочетание яблока и печени дает невероятный результат.
Ингредиенты (из расчета на 1 банку объемом 1 л):
Печень заранее промыть и удалить прожилки и плёночки.
К печени добавить соль, чёрный перец, гранулированный чеснок. Так же при желании можно добавить итальянские травы или любые другие специи по вкусу. Всё тщательно перемешать.
Репчатый лук мелко нарезать. Яблоко - дольками. Лучше всего брать зелёное кислое яблоко.
На дно банки отправить лук, затем яблоки, а следом печень. Так чередовать слои пока не заполните всю банку.
Наверх выложить небольшой кусочек сливочного масла и накрыть банку фольгой, она заменит крышку.
Поставить банки на противень и отправить в холодную духовку. Запекать 30 минут при температуре 190С. В конце приготовления выключить духовку, но не открывать ее в течение 10 минут, чтобы банки не лопнули.
Приятного аппетита!
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