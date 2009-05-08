Сейчас принято делать авторские торты с множеством различных начинок. Это прекрасно, когда торты можно приготовить, подстраиваясь под определенные предпочтения именинника.

Одной из наиболее интересных прослоек для тортов является крем-суфле. Этот вид кондитерского крема появился в средневековье. Правда, в те времена не готовили торты. Суфле использовалось в качестве основного блюда, напоминало яичницу.

Можно готовить крем-суфле не только для тортов и пирожных. Это сладкое дополнение прекрасно сочетается в яблочном пироге.

Ингредиенты теста для яблочного пирога с кремом-суфле:

мука — 250 г;

сахар — 40 г;

разрыхлитель — ч. л.;

желтки — 2 шт.;

сливочное масло — 90 г;

соль — щепотка.

Ингредиенты для крема-суфле:

белки — 2 шт.;

кукурузный крахмал — 30 г;

сахар — 40 г;

сметана — 400 г;

ванильный сахар — ч. л.

Ингредиенты для яблочного слоя:

яблоки — 500 г;

лимонный сок — 5 ст. л.;

сахар — 40 г.

Приготовление яблочного пирога с кремом-суфле:

Соединяем муку с разрыхлителем и солью, добавляем к мучному продукту холодное сливочное масло. Перетираем муку со сливочным маслом до состояния крошки.

Смешиваем желтки с сахаром, тщательно перемешиваем до растворения песчинок. Вливаем желтковую смесь в рассыпчатое тесто, замешиваем компоненты между собой.

Застилаем форму для выпечки (20 см в диаметре) пергаментом, выкладываем в форму часть теста и утрамбовываем по дну и бортикам. Убираем тесто в форме на 20 минут в холодильник.

Яблоки нарезаем крупными дольками, очищаем от семян. Смешиваем яблоки с лимонным соком и сахаром, выкладываем на сковороду.

Яблоки надо варить на медленном огне в течение 8-10 минут, постоянно помешивая. Для создания крем-суфле в отдельной миске миксером взбиваем белки с классическим и ванильным сахаром до состояния белого крема с устойчивыми пиками.

В данный крем выкладываем сметану и кукурузный крахмал, продолжаем миксером взбиваем продукты до однородности. В форму с подготовленным тестом выкладываем слегка остывший яблочный слой, заливаем его кремом-суфле.







Верхушку пирога, то есть крем-суфле, накрываем оставшейся частью рассыпчатого теста. Разогреваем духовку до 170 градусов, выпекаем пирог 40-45 минут.





Сразу после приготовления пирог будет невероятно пышным. Со временем остывания верхушка пирога осядет, при этом выпечка сохранит свою воздушную мягкую текстуру внутри.

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