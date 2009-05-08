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Яблочный пирог с кремом-суфле. Просто и очень вкусно

Среда, 26 Апреля 2023 г. 10:46 + в цитатник
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Сейчас принято делать авторские торты с множеством различных начинок. Это прекрасно, когда торты можно приготовить, подстраиваясь под определенные предпочтения именинника.
 
Одной из наиболее интересных прослоек для тортов является крем-суфле. Этот вид кондитерского крема появился в средневековье. Правда, в те времена не готовили торты. Суфле использовалось в качестве основного блюда, напоминало яичницу.
 
Можно готовить крем-суфле не только для тортов и пирожных. Это сладкое дополнение прекрасно сочетается в яблочном пироге.
 
Ингредиенты теста для яблочного пирога с кремом-суфле:
 
мука — 250 г;
сахар — 40 г;
разрыхлитель — ч. л.;
желтки — 2 шт.;
сливочное масло — 90 г;
соль — щепотка.
Ингредиенты для крема-суфле:
 
белки — 2 шт.;
кукурузный крахмал — 30 г;
сахар — 40 г;
сметана — 400 г;
ванильный сахар — ч. л.
Ингредиенты для яблочного слоя:
 
яблоки — 500 г;
лимонный сок — 5 ст. л.;
сахар — 40 г.
Приготовление яблочного пирога с кремом-суфле:
Соединяем муку с разрыхлителем и солью, добавляем к мучному продукту холодное сливочное масло. Перетираем муку со сливочным маслом до состояния крошки.
 
Смешиваем желтки с сахаром, тщательно перемешиваем до растворения песчинок. Вливаем желтковую смесь в рассыпчатое тесто, замешиваем компоненты между собой.
 
Застилаем форму для выпечки (20 см в диаметре) пергаментом, выкладываем в форму часть теста и утрамбовываем по дну и бортикам. Убираем тесто в форме на 20 минут в холодильник.
 
Яблоки нарезаем крупными дольками, очищаем от семян. Смешиваем яблоки с лимонным соком и сахаром, выкладываем на сковороду.
 
Яблоки надо варить на медленном огне в течение 8-10 минут, постоянно помешивая. Для создания крем-суфле в отдельной миске миксером взбиваем белки с классическим и ванильным сахаром до состояния белого крема с устойчивыми пиками.
 
В данный крем выкладываем сметану и кукурузный крахмал, продолжаем миксером взбиваем продукты до однородности. В форму с подготовленным тестом выкладываем слегка остывший яблочный слой, заливаем его кремом-суфле.
 


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Верхушку пирога, то есть крем-суфле, накрываем оставшейся частью рассыпчатого теста. Разогреваем духовку до 170 градусов, выпекаем пирог 40-45 минут.


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Сразу после приготовления пирог будет невероятно пышным. Со временем остывания верхушка пирога осядет, при этом выпечка сохранит свою воздушную мягкую текстуру внутри.

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Рубрики:  пироги/песочное тесто, бисквит
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