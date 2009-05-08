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Любите сладенькое? Приготовьте замечательный пирог на апельсиновом соке. Самое большое преимущество данного десерта в том, что он готовится очень легко и просто на раз-два-три. Всё смешала — и готово!
Воздушный, нежный апельсиновый пирог получается невероятно ароматным и вкусным! К тому же приготовление требует минимум усилий, затрат и времени. Лакомство подают с абрикосовым джемом и кокосовой стружкой. Наполненный фруктовыми оттенками десерт лучше всего усваивается с чашечкой горячего чайка!
Ингредиенты
Яйцо — 3 шт.
Соль — 1 щеп.
Сахар — 120 г
Ванильный сахар — по вкусу
Подсолнечное масло — 100 мл
Йогурт — 125 г
Апельсин — 1 шт.
Пшеничная мука — 180 г
Разрыхлитель — 15 г
Абрикосовый джем — по вкусу
Кокосовая стружка — по вкусу
Приготовление
Сперва подготовьте апельсин. Хорошо его помойте и снимите с него цедру с помощью мелкой терки. С этого же апельсина выдавите сок.
При помощи миксера взбейте яйца с сахаром и щепоткой соли до образования пены.
Затем, продолжая взбивать, тонкой струйкой влейте подсолнечное масло.
Добавьте йогурт, апельсиновый сок и цедру. Хорошо перемешайте.
Небольшими порциями просейте муку с разрыхлителем в полученную массу и замесите однородное тесто.
Слегка смажьте форму диаметром 20 см маслом, посыпьте ее мукой, уложите в нее тесто.
Поставьте форму в предварительно нагретую до 180 градусов духовку и выпекайте 30 минут.
Готовый пирог смажьте абрикосовым джемом и посыпьте кокосовой стружкой.
Воздушный и нежный пирог на апельсиновом соке будничное чаепитие превратит в яркое и праздничное. А его божественный аромат наполнит уютом ваш дом. Попробовав этот десерт раз, вы совершенно точно будете его готовить еще и еще!