Любите сладенькое? Приготовьте замечательный пирог на апельсиновом соке. Самое большое преимущество данного десерта в том, что он готовится очень легко и просто на раз-два-три. Всё смешала — и готово!

Воздушный, нежный апельсиновый пирог получается невероятно ароматным и вкусным! К тому же приготовление требует минимум усилий, затрат и времени. Лакомство подают с абрикосовым джемом и кокосовой стружкой. Наполненный фруктовыми оттенками десерт лучше всего усваивается с чашечкой горячего чайка!

Ингредиенты

Яйцо — 3 шт.

Соль — 1 щеп.

Сахар — 120 г

Ванильный сахар — по вкусу

Подсолнечное масло — 100 мл

Йогурт — 125 г

Апельсин — 1 шт.

Пшеничная мука — 180 г

Разрыхлитель — 15 г

Абрикосовый джем — по вкусу

Кокосовая стружка — по вкусу

Приготовление

Сперва подготовьте апельсин. Хорошо его помойте и снимите с него цедру с помощью мелкой терки. С этого же апельсина выдавите сок.





При помощи миксера взбейте яйца с сахаром и щепоткой соли до образования пены.

Затем, продолжая взбивать, тонкой струйкой влейте подсолнечное масло.





Добавьте йогурт, апельсиновый сок и цедру. Хорошо перемешайте.

Небольшими порциями просейте муку с разрыхлителем в полученную массу и замесите однородное тесто.

Слегка смажьте форму диаметром 20 см маслом, посыпьте ее мукой, уложите в нее тесто.





Поставьте форму в предварительно нагретую до 180 градусов духовку и выпекайте 30 минут. Готовый пирог смажьте абрикосовым джемом и посыпьте кокосовой стружкой.



