Нежный салат из авокадо, сыра, яблока и яиц.

Ингредиенты:

авокадо - 1 шт.

зеленое яблоко - 0,5 шт.

яйцо - 2 шт.

сыр - 100 г

оливковое масло - для заправки

лимонный сок - по вкусу

соль - по вкусу

Приготовление:

Яйца отварить и очистить. Мелко нарезать яйца, оставив несколько крупных кусочков для украшения.

Сыр натереть на крупной терке.

Яблоко очистить и нарезать соломкой.

Авокадо разрезать пополам и удалить косточку. Очистить и нарезать авокадо тонкими кусочками.

Перемешать в салатнике все приготовленные ингредиенты, посолить по вкусу, приправить лимонным соком и оливковым маслом.

Украсить салат кусочками яиц. Можно украсить кусочками помидоров и тертым сыром.

Приятного аппетита!



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