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Салат из авокадо с яблоком и сыром

Пятница, 21 Апреля 2023 г. 11:00 + в цитатник
Galche все записи автора

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Нежный салат из авокадо, сыра, яблока и яиц.

Ингредиенты:

  • авокадо - 1 шт.
  • зеленое яблоко - 0,5 шт.
  • яйцо - 2 шт.
  • сыр - 100 г
  • оливковое масло - для заправки
  • лимонный сок - по вкусу
  • соль - по вкусу

Приготовление:

Яйца отварить и очистить. Мелко нарезать яйца, оставив несколько крупных кусочков для украшения.

Сыр натереть на крупной терке.

Яблоко очистить и нарезать соломкой.

Авокадо разрезать пополам и удалить косточку. Очистить и нарезать авокадо тонкими кусочками.

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Перемешать в салатнике все приготовленные ингредиенты, посолить по вкусу, приправить лимонным соком и оливковым маслом.

Украсить салат кусочками яиц. Можно украсить кусочками помидоров и тертым сыром.

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Приятного аппетита!
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Рубрики:  салаты
Моя_кулинарная_книга
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