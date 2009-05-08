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Салат из авокадо с яблоком и сыром
Нежный салат из авокадо, сыра, яблока и яиц.
Ингредиенты:
Приготовление:
Яйца отварить и очистить. Мелко нарезать яйца, оставив несколько крупных кусочков для украшения.
Сыр натереть на крупной терке.
Яблоко очистить и нарезать соломкой.
Авокадо разрезать пополам и удалить косточку. Очистить и нарезать авокадо тонкими кусочками.
Перемешать в салатнике все приготовленные ингредиенты, посолить по вкусу, приправить лимонным соком и оливковым маслом.
Украсить салат кусочками яиц. Можно украсить кусочками помидоров и тертым сыром.
Приятного аппетита!
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