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Рецепт ленивых пирожков с мясом: вкусно и просто

Четверг, 20 Апреля 2023 г. 09:25 + в цитатник
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Если у вас нет времени готовить пирожки, то стоит заменить их на некий аналог. Мы расскажем, как приготовить ленивые пирожки с капустой и фаршем.
 
Ингредиенты для пирожков с капустой и фаршем:
 
капуста — 300 г;
кориандр — щепотка;
морковь — шт.;
перец черный молотый — щепотка;
лук репчатый — шт.;
соль — ½ ч. л.;
фарш — 500 г;
мука — 4 ст. л. с горкой;
кефир — 150 мл;
яйца — 2 шт.
Приготовление пирожков с капустой и фаршем:
Измельчаем в одну тару на маленьких резцах терки капусту, лук и морковь. К смеси добавляем фарш, кефир и яйца, посыпаем солью, черным молотым перцем и кориандром.
 
Перемешиваем все компоненты в миске, высыпаем муку. Заново смешиваем ингредиенты, создавая подобие теста.
 
Разогреваем в сковороде 5-6 столовых ложек растительного масла. Выкладываем ложкой на сковороду порции теста.
 
Обжариваем пирожки на среднем огне по 5-6 минут с каждой стороны. Не забываем во время жарки накрывать пирожки крышкой.

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Перед подачей на стол советуем положить пирожки на бумажное полотенце. Так лишний жир сможет стечь с пирожков, они избавятся от излишков масла.


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Рубрики:  прочая выпечка, пирожки, кексы, рулеты,пряники/пирожки
Моя_кулинарная_книга
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