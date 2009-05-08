Если у вас нет времени готовить пирожки, то стоит заменить их на некий аналог. Мы расскажем, как приготовить ленивые пирожки с капустой и фаршем.

Ингредиенты для пирожков с капустой и фаршем:

капуста — 300 г;

кориандр — щепотка;

морковь — шт.;

перец черный молотый — щепотка;

лук репчатый — шт.;

соль — ½ ч. л.;

фарш — 500 г;

мука — 4 ст. л. с горкой;

кефир — 150 мл;

яйца — 2 шт.

Приготовление пирожков с капустой и фаршем:

Измельчаем в одну тару на маленьких резцах терки капусту, лук и морковь. К смеси добавляем фарш, кефир и яйца, посыпаем солью, черным молотым перцем и кориандром.

Перемешиваем все компоненты в миске, высыпаем муку. Заново смешиваем ингредиенты, создавая подобие теста.

Разогреваем в сковороде 5-6 столовых ложек растительного масла. Выкладываем ложкой на сковороду порции теста.

Обжариваем пирожки на среднем огне по 5-6 минут с каждой стороны. Не забываем во время жарки накрывать пирожки крышкой.

Перед подачей на стол советуем положить пирожки на бумажное полотенце. Так лишний жир сможет стечь с пирожков, они избавятся от излишков масла.





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