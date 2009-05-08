Четверг, 20 Апреля 2023 г. 09:25
+ в цитатник
|
Рецепт ленивых пирожков с мясом: вкусно и просто
|
Ipola все записи автора
Метки:
ленивые пирожки с мясом
Если у вас нет времени готовить пирожки, то стоит заменить их на некий аналог. Мы расскажем, как приготовить ленивые пирожки с капустой и фаршем.
Ингредиенты для пирожков с капустой и фаршем:
капуста — 300 г;
кориандр — щепотка;
морковь — шт.;
перец черный молотый — щепотка;
лук репчатый — шт.;
соль — ½ ч. л.;
фарш — 500 г;
мука — 4 ст. л. с горкой;
кефир — 150 мл;
яйца — 2 шт.
Приготовление пирожков с капустой и фаршем:
Измельчаем в одну тару на маленьких резцах терки капусту, лук и морковь. К смеси добавляем фарш, кефир и яйца, посыпаем солью, черным молотым перцем и кориандром.
Перемешиваем все компоненты в миске, высыпаем муку. Заново смешиваем ингредиенты, создавая подобие теста.
Разогреваем в сковороде 5-6 столовых ложек растительного масла. Выкладываем ложкой на сковороду порции теста.
Обжариваем пирожки на среднем огне по 5-6 минут с каждой стороны. Не забываем во время жарки накрывать пирожки крышкой.
Перед подачей на стол советуем положить пирожки на бумажное полотенце. Так лишний жир сможет стечь с пирожков, они избавятся от излишков масла.
Источник
Процитировано 4 раз
Понравилось: 9 пользователям
-
9
Запись понравилась
-
4
Процитировали
-
0
Сохранили
-