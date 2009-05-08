Это наверное один из самых простых, но проверенных временем, рецептов приготовления творожных кексов. Если мне лень выискивать что-то новенькое, а есть творог, который срочно нужно куда-то деть, я пеку именно в таком варианте. В идеале желательно брать очень жирный творог 9 - 12%, но я добавляла разный, в том числе и совсем обезжиренный. В качестве начинки можно добавить изюм, кусочки кураги, чернослива или другие цукаты по вкусу. Нам еще очень нравится с мороженной клюквой или черной смородиной. Только таких ягод нужно брать немного, иначе "Москву видно", как выражается моя мама.

Ингредиенты

Мука пшеничная высшего сорта - 150 г

Сахар - 150 г

Творог обезжиренный - 130 г

Яйцо - 2 шт.

Масло сливочное - 70 г

Разрыхлитель - 0,5 ч. л.