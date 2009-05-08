|
Простые творожные кексы
На фото ингредиенты для выпечки кексов: творог, мука, сахар, сливочное масло, яйца (у меня их 3, так как очень маленькие).
Мягкое масло взбиваем венчиком с сахаром.
Затем вбиваем яйца и выкладываем творог. Взбиваем до однородности. Просеиваем муку с разрыхлителем.
Раскладываем тесто в формочки для кексов. Формочку заполняем на 2/3. Я использую силиконовые, поэтому ничем не смазываю.
Выпекаем в предварительно разогретой до 180 градусов духовке минут 35.
Готовые кексы вынимаем из формочки и даем остыть.
Перед подачей посыпаем сахарной пудрой, кондитерской посыпкой или глазурью. Я макнула шляпку в варенье и украсила кокосовой стружкой. Приятного аппетита!
|Рубрики:
|прочая выпечка, пирожки, кексы, рулеты,пряники/кексы
Моя_кулинарная_книга
|« Пред. запись — К дневнику — След. запись »
|Страницы: [1] [Новые]