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Простые творожные кексы

Вторник, 11 Апреля 2023 г. 11:00 + в цитатник
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Это наверное один из самых простых, но проверенных временем, рецептов приготовления творожных кексов. Если мне лень выискивать что-то новенькое, а есть творог, который срочно нужно куда-то деть, я пеку именно в таком варианте. В идеале желательно брать очень жирный творог 9 - 12%, но я добавляла разный, в том числе и совсем обезжиренный. В качестве начинки можно добавить изюм, кусочки кураги, чернослива или другие цукаты по вкусу. Нам еще очень нравится с мороженной клюквой или черной смородиной. Только таких ягод нужно брать немного, иначе "Москву видно", как выражается моя мама.
Ингредиенты
Мука пшеничная высшего сорта - 150 г
 
Сахар - 150 г
 
Творог обезжиренный - 130 г
 
Яйцо - 2 шт.
 
Масло сливочное - 70 г
 
Разрыхлитель - 0,5 ч. л.

Пошаговый рецепт с фото и видео

На фото ингредиенты для выпечки кексов: творог, мука, сахар, сливочное масло, яйца (у меня их 3, так как очень маленькие).

Ингредиенты для простых творожных кексов

 

Мягкое масло взбиваем венчиком с сахаром.

Масло взбитое

 

Затем вбиваем яйца и выкладываем творог. Взбиваем до однородности. Просеиваем муку с разрыхлителем.

Добавить яйца и творог

 

Раскладываем тесто в формочки для кексов. Формочку заполняем на 2/3. Я использую силиконовые, поэтому ничем не смазываю.

Тесто для кекса в форме

 

Выпекаем в предварительно разогретой до 180 градусов духовке минут 35.

Запекание кексов

 

Готовые кексы вынимаем из формочки и даем остыть.

Кексы из творога

 

Перед подачей посыпаем сахарной пудрой, кондитерской посыпкой или глазурью. Я макнула шляпку в варенье и украсила кокосовой стружкой. Приятного аппетита!

Рецепт простых творожных кексов

 
Рубрики:  прочая выпечка, пирожки, кексы, рулеты,пряники/кексы
Моя_кулинарная_книга
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