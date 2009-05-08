Записи Друзья Комментарии
Моя кулинарная книга
Аватар Моя_кулинарная_книга

 -Рубрики

 -Метки

баклажаны на зиму блинчики на молоке блины блюда из курицы блюда из овощей блюда из рыбы блюда из свинины блюда из фарша бразильский морковный пирог булочки булочки с ореховой начинкой булочки с творогом быстрый пирог варенье вкусно и просто вторые блюда выпечка горячий молочный пирог грецкие орехи десерт десерт за 5 минут десерты домашнее печенье домашний сыр домашний торт жареные пирожки завтрак заготовки заготовки на зиму закуска закуски закусочный торт заливной пирог итальянская кухня кабачки картофель картофельные пирожки с капустой кекс на кефире кекс с черникой кефир консервирование королевская ватрушка котлеты круассаны куриное филе курица ленивые пирожки из кефира лепёшки лимонное печенье лимонный пирог маковый пирог манник на кефире масленица мед медовик молоко напитки немецкая кухня нисуаз орехи пасха первые блюда песочный пирог печеночный торт печенье печенье к чаю пирог пирог к чаю пирог с творогом пирог с творожной начинкой пироги пирожки пирожки на кефире пирожки с капустой пирожки с картошкой пирожки-малышки пирожные польская кухня помидоры на зиму пост простой рецепт рецепт рецепт печенья рецепт пирога рецепт пирожков рецепт теста рецепт торта рыба в сливках рыба за 15 минут салат салат с курицей салаты свинина сливки сметана советы кулинарам специи супы сыр творог творожная запеканка творожное печенье творожный пирог тесто для пирожков тонкие блины торт торт без выпечки торт за 15 минут торт за 5 минут торт к чаю торт киевский торт на сковороде торт наполеон торт с ореховым кремом торты турецкая кухня турецкие булочки фарш французская кухня чизкейк без выпечки шампиньоны шницель шницель в особой панировке шоколад шоколадный манник шоколадный пирог шоколадный торт яблочный пирог

 -Музыка

 -Я - фотограф

Как красиво выложить нарезку?


2 фотографий

 -Поиск по дневнику

Поиск сообщений в Моя_кулинарная_книга

 -Подписка по e-mail

 

 -неизвестно

 -Интересы

<div style = "width:100%;text-align:center

 -Сообщества

Участник сообществ (Всего в списке: 2) Диабеткафе Pizza_chef

 -Статистика

Статистика LiveInternet.ru: показано количество хитов и посетителей
Создан: 08.05.2009
Записей: 68801
Комментариев: 169938
Написано: 255610


Швейцарский яблочный пирог

Вторник, 04 Апреля 2023 г. 11:00 + в цитатник
Galche все записи автора

С€РІРµР№С†Р°СЂСЃРєРёР№ СЏР±Р»РѕС‡РЅС‹Р№ РїРёСЂРѕРі 1 (600x450, 172Kb)

Все знают, что домашний яблочный пирог является самым лучшим. Одним из таких является и швейцарский яблочный пирог, который готовить легко и быстро. А вкус обалденный.

Ингредиенты:

- мука - 1 стак.
- яйцо - 1 шт.
- яблоки зеленые - 3 шт.
- корица молотая - 1 ч.л.
- лимонная цедра - 1 ч.л.
- лимонный сок - 1 ч.л.
- ванильный экстракт - 1 ч.л.
- сливочное масло - 0,75 чаша
- сахар - 0,5 чаша
- соль - 0,25 ч.л.

Приготовление:

Нагреть  духовку до 200С. Смазать форму для выпекания размягченным сливочным маслом. Очистить и нарезать яблоки, побрызгать их лимонным соком, добавить цедру, корицу и ванильный экстракт. Перемешать.

С€РІРµР№С†Р°СЂСЃРєРёР№ СЏР±Р»РѕС‡РЅС‹Р№ РїРёСЂРѕРі 2 (600x400, 158Kb)

С€РІРµР№С†Р°СЂСЃРєРёР№ СЏР±Р»РѕС‡РЅС‹Р№ РїРёСЂРѕРі 3 (600x395, 159Kb)

PS: вы можете использовать любой вид яблок в этом рецепте. Лучше для этой выпечки подойдут терпкие и очень твердые сорта яблок. Они не превращаются в кашу. Если яблоки очень терпкие, возьмите больше сахара. При использовании сладких яблок, сахара и лимонного сока понадобиться меньше.

В большой миске, взбить растопленное и охлажденное  масло, сахар и яйцо до однородной массы. Затем добавить просеянную муку, все хорошо перемешать.

С€РІРµР№С†Р°СЂСЃРєРёР№ СЏР±Р»РѕС‡РЅС‹Р№ РїРёСЂРѕРі 4 (600x400, 103Kb)

В подготовленную форму выложить слой яблок, после залить их приготовленным тестом. Выпекать в духовке при температуре 200С в течение 45 - 50 минут.

С€РІРµР№С†Р°СЂСЃРєРёР№ СЏР±Р»РѕС‡РЅС‹Р№ РїРёСЂРѕРі 5 (600x400, 128Kb)

Подать яблочный пирог на стол.

Приятного аппетита!
С€РІРµР№С†Р°СЂСЃРєРёР№ СЏР±Р»РѕС‡РЅС‹Р№ РїРёСЂРѕРі 6 (600x400, 140Kb)

Источник

Со всеми важными вопросами обращаться в личку со ссылкой на рецепт

Рубрики:  пироги/песочное тесто, бисквит
Моя_кулинарная_книга
Метки:  

Процитировано 16 раз
Понравилось: 13 пользователям
Нравится

К дневнику Страницы: [1] [Новые]
 

О проекте