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Швейцарский яблочный пирог
Все знают, что домашний яблочный пирог является самым лучшим. Одним из таких является и швейцарский яблочный пирог, который готовить легко и быстро. А вкус обалденный.
Ингредиенты:
Приготовление:
Нагреть духовку до 200С. Смазать форму для выпекания размягченным сливочным маслом. Очистить и нарезать яблоки, побрызгать их лимонным соком, добавить цедру, корицу и ванильный экстракт. Перемешать.
PS: вы можете использовать любой вид яблок в этом рецепте. Лучше для этой выпечки подойдут терпкие и очень твердые сорта яблок. Они не превращаются в кашу. Если яблоки очень терпкие, возьмите больше сахара. При использовании сладких яблок, сахара и лимонного сока понадобиться меньше.
В большой миске, взбить растопленное и охлажденное масло, сахар и яйцо до однородной массы. Затем добавить просеянную муку, все хорошо перемешать.
В подготовленную форму выложить слой яблок, после залить их приготовленным тестом. Выпекать в духовке при температуре 200С в течение 45 - 50 минут.
Подать яблочный пирог на стол.
Приятного аппетита!
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