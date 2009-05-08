Все знают, что домашний яблочный пирог является самым лучшим. Одним из таких является и швейцарский яблочный пирог, который готовить легко и быстро. А вкус обалденный.

Ингредиенты:

- мука - 1 стак.

- яйцо - 1 шт.

- яблоки зеленые - 3 шт.

- корица молотая - 1 ч.л.

- лимонная цедра - 1 ч.л.

- лимонный сок - 1 ч.л.

- ванильный экстракт - 1 ч.л.

- сливочное масло - 0,75 чаша

- сахар - 0,5 чаша

- соль - 0,25 ч.л.

Приготовление:

Нагреть духовку до 200С. Смазать форму для выпекания размягченным сливочным маслом. Очистить и нарезать яблоки, побрызгать их лимонным соком, добавить цедру, корицу и ванильный экстракт. Перемешать.

PS: вы можете использовать любой вид яблок в этом рецепте. Лучше для этой выпечки подойдут терпкие и очень твердые сорта яблок. Они не превращаются в кашу. Если яблоки очень терпкие, возьмите больше сахара. При использовании сладких яблок, сахара и лимонного сока понадобиться меньше.

В большой миске, взбить растопленное и охлажденное масло, сахар и яйцо до однородной массы. Затем добавить просеянную муку, все хорошо перемешать.

В подготовленную форму выложить слой яблок, после залить их приготовленным тестом. Выпекать в духовке при температуре 200С в течение 45 - 50 минут.

Подать яблочный пирог на стол.

Приятного аппетита!



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