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Кекс на молоке
А у меня сегодня снова кекс! Очень замечательный, очень нежный и ароматный кекс на молоке с лимонными нотками. Всё-таки какая же это замечательная выпечка! При минимуме продуктов и трудозатрат получается бесподобно вкусно.
Такой кекс это находка для занятых хозяек, которые не любят долго возиться с тестом, а предпочитают быструю выпечку. А здесь всё просто: смешал все продукты, вылил смесь в форму и пусть себе выпекается. Конечно нужно ещё промыть и подсушить изюм, но это можно сделать с вечера, если запланировать готовить кекс с утра. Цедрой тоже можно запастись заранее, у меня например хранятся в морозилке маленькие пакетики с апельсиновой и лимонной цедрой, которые в любой момент могут пригодиться. Ой, заговорила я вас, давайте готовить!
Для приготовления кекса на молоке нам понадобится 300 мл молока, пшеничная мука, цедра и сок половины лимона, разрыхлитель, яйцо, сливочное масло, ванильный сахар, сахарная пудра и щепотка соли.
Мягкое сливочное масло растереть с сахаром и ванильным сахаром.
Добавить яйцо, щепотку соли, лимонную цедру и лимонный сок. Снова размешать.
Всыпать изюм и влить молоко. Перемешать ложкой.
Всыпать муку с разрыхлителем, хорошо вымешать тесто. Оно будет как густая сметана.
Перелить тесто в форму.
Печь кекс при 180 градусах 1 час. Готовность обязательно проверить с помощью деревянной палочки, она должна выходить сухой.
Готовый кекс остудить, полить глазурью или посыпать сахарной пудрой.
Приятного аппетита!
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|прочая выпечка, пирожки, кексы, рулеты,пряники/кексы
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