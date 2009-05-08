Такой кекс это находка для занятых хозяек, которые не любят долго возиться с тестом, а предпочитают быструю выпечку. А здесь всё просто: смешал все продукты, вылил смесь в форму и пусть себе выпекается. Конечно нужно ещё промыть и подсушить изюм, но это можно сделать с вечера, если запланировать готовить кекс с утра. Цедрой тоже можно запастись заранее, у меня например хранятся в морозилке маленькие пакетики с апельсиновой и лимонной цедрой, которые в любой момент могут пригодиться. Ой, заговорила я вас, давайте готовить!

Для приготовления кекса на молоке нам понадобится 300 мл молока, пшеничная мука, цедра и сок половины лимона, разрыхлитель, яйцо, сливочное масло, ванильный сахар, сахарная пудра и щепотка соли.

Мягкое сливочное масло растереть с сахаром и ванильным сахаром.

Добавить яйцо, щепотку соли, лимонную цедру и лимонный сок. Снова размешать.

Всыпать изюм и влить молоко. Перемешать ложкой.

Всыпать муку с разрыхлителем, хорошо вымешать тесто. Оно будет как густая сметана.

Перелить тесто в форму.

Печь кекс при 180 градусах 1 час. Готовность обязательно проверить с помощью деревянной палочки, она должна выходить сухой.

Готовый кекс остудить, полить глазурью или посыпать сахарной пудрой.

Приятного аппетита!