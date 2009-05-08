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Создан: 08.05.2009
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Кекс на молоке

Вторник, 04 Апреля 2023 г. 10:37 + в цитатник
Ipola все записи автора

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А у меня сегодня снова кекс! Очень замечательный, очень нежный и ароматный кекс на молоке с лимонными нотками. Всё-таки какая же это замечательная выпечка! При минимуме продуктов и трудозатрат получается бесподобно вкусно.

Ингредиенты
Мука пшеничная - 240 г
 
Молоко - 300 мл
 
Сливочное масло - 100 г
 
Лимон - 0.5 шт.
 
Разрыхлитель - 2 ч. л.
 
Ванильный сахар - 10 г
 
Сахар - 100 г
 
Яйцо куриное - 1 шт.
 
Изюм - 100 г
 
Соль - щепотка
 
Сахарная пудра - для обсыпки

Такой кекс это находка для занятых хозяек, которые не любят долго возиться с тестом, а предпочитают быструю выпечку. А здесь всё просто: смешал все продукты, вылил смесь в форму и пусть себе выпекается. Конечно нужно ещё промыть и подсушить изюм, но это можно сделать с вечера, если запланировать готовить кекс с утра. Цедрой тоже можно запастись заранее, у меня например хранятся в морозилке маленькие пакетики с апельсиновой и лимонной цедрой, которые в любой момент могут пригодиться. Ой, заговорила я вас, давайте готовить!

 

Для приготовления кекса на молоке нам понадобится 300 мл молока, пшеничная мука, цедра и сок половины лимона, разрыхлитель, яйцо, сливочное масло, ванильный сахар, сахарная пудра и щепотка соли.

Ингредиенты для кекса на молоке

 

Мягкое сливочное масло растереть с сахаром и ванильным сахаром.

Сахар с маслом

 

Добавить яйцо, щепотку соли, лимонную цедру и лимонный сок. Снова размешать.

Цедра лимона

 

Всыпать изюм и влить молоко. Перемешать ложкой.

Изюм и молоко

 

Всыпать муку с разрыхлителем, хорошо вымешать тесто. Оно будет как густая сметана. 

Молочное тесто для кекса

 

Перелить тесто в форму.

Тесто для молочного кекса в форме

 

Печь кекс при 180 градусах 1 час. Готовность обязательно проверить с помощью деревянной палочки, она должна выходить сухой.

Тест на молоке, рецепт

 

Готовый кекс остудить, полить глазурью или посыпать сахарной пудрой.

Фото кекса на молоке

Вкусный молочный кекс с изюмом

Кекс на молоке

Приятного аппетита!

 
Рубрики:  прочая выпечка, пирожки, кексы, рулеты,пряники/кексы
Моя_кулинарная_книга
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