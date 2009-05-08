Пироги стали популярны в большом количестве стран. Пекли выпечку для того, чтобы прокормить большую семью.

Сейчас пироги пекут, чтобы полакомиться. Мы приготовили рецепт простого пирога с открытой сладкой начинкой.

Ингредиенты пирога с джемом:

сливочное масло — 180 г;

кукурузный крахмал — 2 ст. л.;

яйца — 2 шт.;

джем — 200 г;

сахар — 100 г;

ванильный сахар — 10 г;

мука — 400 г;

разрыхлитель — ч. л. с горкой;

сметана — 2 ст. л.

Приготовление пирога с джемом:

Смешиваем муку с разрыхлителем, измельчаем в сыпучие продукты при помощи терки холодное сливочное масло. Создаем крошку из масла и муки.

В отдельной таре соединяем яйца с ванильным и классическим сахаром, взбиваем до однородности. В яичную смесь добавляем сметану, смешиваем компоненты.

Выливаем яичную смесь в муку, замешиваем не липкое и эластичное тесто. Колобок делим на пару частей. Одну из частей убираем в морозильную камеру на 20 минут.

Вторую часть теста на пергаменте раскатываем в прямоугольный пласт, равный по размеру противню. Толщина пласта должна быть примерно 5-7 мм. Перемещаем пласт с пергаментом на противень, обильно смазываем поверхность джемом.

Посыпаем начинку кукурузным крахмалом, натираем на прослойку джема холодный кусок теста.

Выпекать пирог надо при температуре 180 градусов около получаса.





Вместо джема в качестве начинки вы можете использовать повидло или варенье. Степень сладости вы можете регулировать исходя из своих предпочтений (добавлять от 200 до 300 грамм сахара).

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