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Пироги стали популярны в большом количестве стран. Пекли выпечку для того, чтобы прокормить большую семью.
Сейчас пироги пекут, чтобы полакомиться. Мы приготовили рецепт простого пирога с открытой сладкой начинкой.
Ингредиенты пирога с джемом:
сливочное масло — 180 г;
кукурузный крахмал — 2 ст. л.;
яйца — 2 шт.;
джем — 200 г;
сахар — 100 г;
ванильный сахар — 10 г;
мука — 400 г;
разрыхлитель — ч. л. с горкой;
сметана — 2 ст. л.
Приготовление пирога с джемом:
Смешиваем муку с разрыхлителем, измельчаем в сыпучие продукты при помощи терки холодное сливочное масло. Создаем крошку из масла и муки.
В отдельной таре соединяем яйца с ванильным и классическим сахаром, взбиваем до однородности. В яичную смесь добавляем сметану, смешиваем компоненты.
Выливаем яичную смесь в муку, замешиваем не липкое и эластичное тесто. Колобок делим на пару частей. Одну из частей убираем в морозильную камеру на 20 минут.
Вторую часть теста на пергаменте раскатываем в прямоугольный пласт, равный по размеру противню. Толщина пласта должна быть примерно 5-7 мм. Перемещаем пласт с пергаментом на противень, обильно смазываем поверхность джемом.
Посыпаем начинку кукурузным крахмалом, натираем на прослойку джема холодный кусок теста.
Выпекать пирог надо при температуре 180 градусов около получаса.
Вместо джема в качестве начинки вы можете использовать повидло или варенье. Степень сладости вы можете регулировать исходя из своих предпочтений (добавлять от 200 до 300 грамм сахара).
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