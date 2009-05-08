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Потрясающий рецепт из куриного филе: получается особенно вкусное и сочное мясо (простой рецепт)
Сегодня покажу, как я готовлю вкусное и очень сочное куриное филе. Рецепт простейший время приготовления занимаем немного, а по итогу получаем невероятно вкусное блюдо. Смело можно готовить филе по этому рецепту на семейные застолье или каждый день.
Ингредиенты:
Приготовление:
Куриное филе хорошенько промываем под проточной водой, обсушиваем бумажным полотенцем и нарезаем на медальоны.
Вбиваем в миску яйцо, добавляем щепотку соли и хорошенько перемешиваем. Добавляем сметану, специи, горчицу и хорошенько перемешиваем.
В подготовленную массу добавляем филе, хорошенько перемешиваем, закрываем пленкой и убираем в холодильник минимум на 2 часа для маринования.
Через два часа добавляем муку в маринованное мясо и хорошенько перемешиваем.
Ставим сковороду на плиту, наливаем растительное масло, обжариваем филе до румяности с каждой стороны примерно 4-5 минут.
Готовое филе выкладываем на бумажное полотенце, чтобы лишнее масло стекло, а затем подаем на стол!
Филе получается очень нежное и вкусное! Обязательно приготовьте и порадуйте себя и свою семью!
Желаю вам приятного аппетита!
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