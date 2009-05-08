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Потрясающий рецепт из куриного филе: получается особенно вкусное и сочное мясо (простой рецепт)

Вторник, 28 Марта 2023 г. 11:00 + в цитатник
Galche все записи автора

304

Сегодня покажу, как я готовлю вкусное и очень сочное куриное филе. Рецепт простейший время приготовления занимаем немного, а по итогу получаем невероятно вкусное блюдо. Смело можно готовить филе по этому рецепту на семейные застолье или каждый день.

Ингредиенты:

  • филе - 2 шт.
  • яйцо - 1 шт.
  • мука - 2 ст.л.
  • соль и специи - по вкусу
  • растительное масло - для жарки
  • сметана - 3 ст.л.
  • укроп - по вкусу
  • горчица - 0,5 ст.л.

Потрясающий рецепт из куриного филе: готовлю так когда хочется особенно вкусного и сочного мяса (простой рецепт)

Приготовление:

Куриное филе хорошенько промываем под проточной водой, обсушиваем бумажным полотенцем и нарезаем на медальоны.
Потрясающий рецепт из куриного филе: готовлю так когда хочется особенно вкусного и сочного мяса (простой рецепт)

Вбиваем в миску яйцо, добавляем щепотку соли и хорошенько перемешиваем. Добавляем сметану, специи, горчицу и хорошенько перемешиваем.
Потрясающий рецепт из куриного филе: готовлю так когда хочется особенно вкусного и сочного мяса (простой рецепт)

В подготовленную массу добавляем филе, хорошенько перемешиваем, закрываем пленкой и убираем в холодильник минимум на 2 часа для маринования.

Потрясающий рецепт из куриного филе: готовлю так когда хочется особенно вкусного и сочного мяса (простой рецепт)

Через два часа добавляем муку в маринованное мясо и хорошенько перемешиваем.

Потрясающий рецепт из куриного филе: готовлю так когда хочется особенно вкусного и сочного мяса (простой рецепт)

Ставим сковороду на плиту, наливаем растительное масло, обжариваем филе до румяности с каждой стороны примерно 4-5 минут.

Потрясающий рецепт из куриного филе: готовлю так когда хочется особенно вкусного и сочного мяса (простой рецепт)

Готовое филе выкладываем на бумажное полотенце, чтобы лишнее масло стекло, а затем подаем на стол!

Филе получается очень нежное и вкусное! Обязательно приготовьте и порадуйте себя и свою семью!

Желаю вам приятного аппетита!

Потрясающий рецепт из куриного филе: готовлю так когда хочется особенно вкусного и сочного мяса (простой рецепт)

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Рубрики:  блюда из птицы
Моя_кулинарная_книга
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