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Забытый рецепт вкусного и быстрого пирога «Смородинка»

Четверг, 23 Марта 2023 г. 10:15 + в цитатник
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В современности кекс считается вкусным десертом к чайной церемонии. Давайте приготовим сочный и сладкий творожный кекс.
 
Ингредиенты для творожного кекса:
 
яйца — 2 шт.;
разрыхлитель — ч. л.;
творог — 200 г;
мука — 200 г;
варенье — 100 г;
сливочное масло — 50 г;
сахар — 2 ст. л.
Приготовление творожного кекса:
Смешиваем в одной таре творог, варенье, сахарный песок и яйца. Взбиваем компоненты в однородную массу при помощи погружного блендера. Растапливаем сливочное масло, добавляем в смесь и заново взбиваем, до однородности. Соединяем муку с разрыхлителем, высыпаем в творожную массу.


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После замеса густого теста, перемещаем его в форму для выпекания. Предварительно смажьте форму сливочным маслом.

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Выпекаем кекс примерно 30-40 минут при 180 градусах.


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Перед подачей кекс стоит посыпать сахарной пудрой. Для рецепта подойдет любое любимое варенье, например, сливовое.

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Рубрики:  пироги/песочное тесто, бисквит
Моя_кулинарная_книга
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