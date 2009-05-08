В современности кекс считается вкусным десертом к чайной церемонии. Давайте приготовим сочный и сладкий творожный кекс.

Ингредиенты для творожного кекса:

яйца — 2 шт.;

разрыхлитель — ч. л.;

творог — 200 г;

мука — 200 г;

варенье — 100 г;

сливочное масло — 50 г;

сахар — 2 ст. л.

Приготовление творожного кекса:

Смешиваем в одной таре творог, варенье, сахарный песок и яйца. Взбиваем компоненты в однородную массу при помощи погружного блендера. Растапливаем сливочное масло, добавляем в смесь и заново взбиваем, до однородности. Соединяем муку с разрыхлителем, высыпаем в творожную массу.







После замеса густого теста, перемещаем его в форму для выпекания. Предварительно смажьте форму сливочным маслом.

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Выпекаем кекс примерно 30-40 минут при 180 градусах.





Перед подачей кекс стоит посыпать сахарной пудрой. Для рецепта подойдет любое любимое варенье, например, сливовое.

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