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Апельсиновый пирог
1. Заливаем мак горячей водой и оставляем на 10 минут. Снимаем цедру с апельсинов. Я использую специальный нож для снятия цедры. Можно снять кожуру с апельсинов ножом и мелко её нарезать. Я сняла цедру с трёх апельсинов. Добавляем манную крупу. Крахмал (кукурузный или картофельный). Сода. Ванильный сахар. У меня он с натуральной ванилью. Можно использовать обычный ванильный сахар. Перемешиваем. У нас получилась такая сухая масса. Теперь приготовим апельсиновый сок. Выжимаем сок в миску. У нас должен получиться 1 стакан апельсинового сока. Сок процеживаем через сито, чтобы удалить лишнюю мякоть и косточки. У меня из двух апельсинов получился 1 стакан апельсинового сока.
2. Сливаем лишнюю воду с мака. Перекладываем мак в ступку. Будем растирать мак. Это можно делать в миске рукояткой скалки или ложкой. Оставляем 1 ст. ложку сахара для сиропа. Добавляем к маку сахар. Перетираем. Это делается для того, чтобы мак выделил молочко. Так он лучше усваивается нашим организмом. Переливаем маковую смесь к остальным ингредиентам. Перемешиваем. Добавляем сюда растительное масло. Постепенно подмешиваем апельсиновый сок. Оставляем тесто на 10-15 минут, чтобы манка набухла. Берём форму для выпечки. Можно использовать круглые силиконовые формы для выпечки или прямоугольные. Я простелили дно пергаментной бумагой. Я смазала бортики растительным маслом и посыпала манной крупой. Можно использовать также панировочные сухари. Переливаем тесто в форму для выпечки.
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