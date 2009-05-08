Записи Друзья Комментарии
Моя кулинарная книга
Аватар Моя_кулинарная_книга

 -Музыка

 -Я - фотограф

Как красиво выложить нарезку?


2 фотографий

 -Рубрики

 -Метки

баклажаны на зиму блинчики на молоке блины блюда из курицы блюда из овощей блюда из рыбы блюда из свинины блюда из фарша бразильский морковный пирог булочки булочки с ореховой начинкой быстрый пирог варенье вкусно и просто вторые блюда выпечка грецкие орехи десерт десерт за 5 минут десерты домашний торт жареные пирожки завтрак заготовки заготовки на зиму закуска закуски закусочный торт заливной пирог запеканки итальянская кухня итальянское печенье кабачки картофель картофельные пирожки с капустой кекс на кефире кекс с черникой кефир консервирование котлеты круассаны куриное филе курица ленивые пирожки ленивые пирожки из кефира лимонный пирог маковый пирог манник на кефире маринад масленица мед медовик молоко напитки немецкая кухня нисуаз орехи пасха первые блюда песочный пирог печеночный торт печенье печенье к чаю пирог пирог к чаю пирог с творогом пирог с ягодами пироги пирожки пирожки на кефире пирожки с капустой пирожки с картошкой пирожки-малышки пирожные помидоры на зиму пост приготовление простой рецепт рецепт рецепт печенья рецепт пирога рецепт пирожков рецепт теста рецепт торта рыба в сливках рыба за 15 минут салат салат с курицей салаты свинина сливки сливочное масло сметана советы кулинарам специи супы сыр творог творожная запеканка творожное печенье творожный пирог тесто для пирожков тонкие блины торт торт «коровка» торт без выпечки торт за 15 минут торт за 5 минут торт к чаю торт киевский торт на сковороде торт наполеон торт с ореховым кремом торты турецкие булочки фарш французская кухня хинкали чебуреки чизкейк без выпечки шампиньоны шницель шницель в особой панировке шоколад шоколадный манник шоколадный пирог шоколадный торт яблочный пирог

 -Поиск по дневнику

Поиск сообщений в Моя_кулинарная_книга

 -Подписка по e-mail

 

 -неизвестно

 -Интересы

<div style = "width:100%;text-align:center

 -Сообщества

Участник сообществ (Всего в списке: 2) Диабеткафе Pizza_chef

 -Статистика

Статистика LiveInternet.ru: показано количество хитов и посетителей
Создан: 08.05.2009
Записей: 68724
Комментариев: 169938
Написано: 255532


Апельсиновый пирог

Понедельник, 20 Марта 2023 г. 11:01 + в цитатник
Ipola все записи автора

РђРїРµР»СЊСЃРёРЅРѕРІС‹Р№ РїРёСЂРѕРі1 (677x420, 225Kb)

Апельсиновый пирог. Сегодня хочу вам предложить приготовить постный апельсиновый пирог. Все продукты в нём постные и абсолютно доступные. Для рецепта мы возьмём: 3 апельсина, 1/2 стакана сахара, 75 г мака, 1 стакан манной крупы, 1 стакан муки, 1 ч. ложку соды, 1 ч. ложку кукурузного крахмала, 10 г ванильного сахара, 100 мл растительного масла..
 
Ингредиенты
 
для теста:
- 2 апельсина,
- 1/2 стакана сахара,
- 10 г ванильного сахара,
- 100 мл растительного масла,
- 75 г мака,
- 1 ч.ложка кукурузного крахмала,
- 1 ч.ложка соды,
- 1 стакан манной крупы,
- 1 стакан муки,
 
для сиропа:
- 25 г (1 ст.л.) сахара
- сок 1 апельсина,
 
Как приготовить Апельсиновый пирог рецепт пошагово

РђРїРµР»СЊСЃРёРЅРѕРІС‹Р№ РїРёСЂРѕРі2 (677x420, 130Kb)

1. Заливаем мак горячей водой и оставляем на 10 минут. Снимаем цедру с апельсинов. Я использую специальный нож для снятия цедры. Можно снять кожуру с апельсинов ножом и мелко её нарезать. Я сняла цедру с трёх апельсинов. Добавляем манную крупу. Крахмал (кукурузный или картофельный). Сода. Ванильный сахар. У меня он с натуральной ванилью. Можно использовать обычный ванильный сахар. Перемешиваем. У нас получилась такая сухая масса. Теперь приготовим апельсиновый сок. Выжимаем сок в миску. У нас должен получиться 1 стакан апельсинового сока. Сок процеживаем через сито, чтобы удалить лишнюю мякоть и косточки. У меня из двух апельсинов получился 1 стакан апельсинового сока.


РђРїРµР»СЊСЃРёРЅРѕРІС‹Р№ РїРёСЂРѕРі3 (677x420, 153Kb)

2. Сливаем лишнюю воду с мака. Перекладываем мак в ступку. Будем растирать мак. Это можно делать в миске рукояткой скалки или ложкой. Оставляем 1 ст. ложку сахара для сиропа. Добавляем к маку сахар. Перетираем. Это делается для того, чтобы мак выделил молочко. Так он лучше усваивается нашим организмом. Переливаем маковую смесь к остальным ингредиентам. Перемешиваем. Добавляем сюда растительное масло. Постепенно подмешиваем апельсиновый сок. Оставляем тесто на 10-15 минут, чтобы манка набухла. Берём форму для выпечки. Можно использовать круглые силиконовые формы для выпечки или прямоугольные. Я простелили дно пергаментной бумагой. Я смазала бортики растительным маслом и посыпала манной крупой. Можно использовать также панировочные сухари. Переливаем тесто в форму для выпечки.


РђРїРµР»СЊСЃРёРЅРѕРІС‹Р№ РїРёСЂРѕРі4 (677x420, 170Kb)

3. Ставим пирог выпекаться в разогретую до 180 градусов духовку. Тем временем, займёмся приготовлением сиропа, чтобы потом пропитать пирог. Смешиваем 1 ст. ложку сахара с соком одного апельсина. Ставим на нагрев. Доводим до кипения и варим течение 5 минут. Через 40 минут проверяем готовность пирога деревянной палочкой. Протыкаем пирог. Палочка сухая, значит пирог готов. Пока пирог горячий, поливаем его сверху сиропом. Оставляем пирог в форме для выпечки до полного остывания. Тёплый пирог достаём из формы. Сверху пирог можно украсить дольками апельсинов или посыпать сахарной пудрой. У меня есть два вида трафаретов. При помощи трафарета я на пирог нанесла симпатичный рисунок. Давайте посмотрим что получилось в разрезе. Режется легко, нежно. Видно, что пирог хорошо пропёкся. Хочу его попробовать. Легко отламывается. Ароматный, душистый, в меру сладкий, со вкусом апельсина. Чувствуется мак.
Видео рецепт ютуб ниже 👇
 
 


 
 
Рубрики:  Просто ПОСТ
Моя_кулинарная_книга
Метки:  

Процитировано 10 раз
Понравилось: 8 пользователям
Нравится

К дневнику Страницы: [1] [Новые]
 

О проекте