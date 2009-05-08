Апельсиновый пирог. Сегодня хочу вам предложить приготовить постный апельсиновый пирог. Все продукты в нём постные и абсолютно доступные. Для рецепта мы возьмём: 3 апельсина, 1/2 стакана сахара, 75 г мака, 1 стакан манной крупы, 1 стакан муки, 1 ч. ложку соды, 1 ч. ложку кукурузного крахмала, 10 г ванильного сахара, 100 мл растительного масла..

Ингредиенты

для теста:

- 2 апельсина,

- 1/2 стакана сахара,

- 10 г ванильного сахара,

- 100 мл растительного масла,

- 75 г мака,

- 1 ч.ложка кукурузного крахмала,

- 1 ч.ложка соды,

- 1 стакан манной крупы,

- 1 стакан муки,

для сиропа:

- 25 г (1 ст.л.) сахара

- сок 1 апельсина,

Как приготовить Апельсиновый пирог рецепт пошагово

1. Заливаем мак горячей водой и оставляем на 10 минут. Снимаем цедру с апельсинов. Я использую специальный нож для снятия цедры. Можно снять кожуру с апельсинов ножом и мелко её нарезать. Я сняла цедру с трёх апельсинов. Добавляем манную крупу. Крахмал (кукурузный или картофельный). Сода. Ванильный сахар. У меня он с натуральной ванилью. Можно использовать обычный ванильный сахар. Перемешиваем. У нас получилась такая сухая масса. Теперь приготовим апельсиновый сок. Выжимаем сок в миску. У нас должен получиться 1 стакан апельсинового сока. Сок процеживаем через сито, чтобы удалить лишнюю мякоть и косточки. У меня из двух апельсинов получился 1 стакан апельсинового сока.





2. Сливаем лишнюю воду с мака. Перекладываем мак в ступку. Будем растирать мак. Это можно делать в миске рукояткой скалки или ложкой. Оставляем 1 ст. ложку сахара для сиропа. Добавляем к маку сахар. Перетираем. Это делается для того, чтобы мак выделил молочко. Так он лучше усваивается нашим организмом. Переливаем маковую смесь к остальным ингредиентам. Перемешиваем. Добавляем сюда растительное масло. Постепенно подмешиваем апельсиновый сок. Оставляем тесто на 10-15 минут, чтобы манка набухла. Берём форму для выпечки. Можно использовать круглые силиконовые формы для выпечки или прямоугольные. Я простелили дно пергаментной бумагой. Я смазала бортики растительным маслом и посыпала манной крупой. Можно использовать также панировочные сухари. Переливаем тесто в форму для выпечки.





3. Ставим пирог выпекаться в разогретую до 180 градусов духовку. Тем временем, займёмся приготовлением сиропа, чтобы потом пропитать пирог. Смешиваем 1 ст. ложку сахара с соком одного апельсина. Ставим на нагрев. Доводим до кипения и варим течение 5 минут. Через 40 минут проверяем готовность пирога деревянной палочкой. Протыкаем пирог. Палочка сухая, значит пирог готов. Пока пирог горячий, поливаем его сверху сиропом. Оставляем пирог в форме для выпечки до полного остывания. Тёплый пирог достаём из формы. Сверху пирог можно украсить дольками апельсинов или посыпать сахарной пудрой. У меня есть два вида трафаретов. При помощи трафарета я на пирог нанесла симпатичный рисунок. Давайте посмотрим что получилось в разрезе. Режется легко, нежно. Видно, что пирог хорошо пропёкся. Хочу его попробовать. Легко отламывается. Ароматный, душистый, в меру сладкий, со вкусом апельсина. Чувствуется мак.

Видео рецепт ютуб ниже 👇





