Чтобы правильно приготовить котлеты, вам необходимо использовать хорошие ингредиенты. Например, замените покупной фарш на добротный кусочек мяса. Так в фарше не будет много лишних компонентов, что не даст котлетам пригорать.

Мы расскажем вам об одном из рецептов вкусных свиных котлет.

Ингредиенты для свиных котлет:

свинина — 500 г;

соль — ч. л.;

лук репчатый — 220 г;

вода — 150 мл;

картофель — 120 г;

перец душистый — 15 горошин;

сладкий перец — 60 г;

лавровый лист — шт.;

чеснок — 3 зубчика;

панировочные сухари — 150 г;

белый хлеб — 100 г;

масло растительное — 120 мл;

перец черный молотый — ½ ч. л.

Приготовление свиных котлет:

Замачиваем в воду хлеб, нарезаем на небольшие кусочки мясо, очищенный картофель, сладкий перец и 120 грамм лука. Перемалываем при помощи мясорубки мясо, картошку, лук, чеснок и отжатый хлеб.

Высыпаем в смесь соль и черный молотый перец. Полученную массу надо тщательно перемешать и хорошо отбить в течение 5 минут.

Столовой ложкой зачерпываем мясо, смоченными в воде руками формируем руками котлеты и обваливаем их в панировочных сухарях. В сковороде разогреваем растительное масло, опускаем котлеты.





Обжариваем котлеты с обеих сторон до румяного состояния. Перекладываем котлеты в сковороду с толстым дном, нарезаем туда же лук полукольцами. К котлетам высыпаем душистый перец, добавляем лавровый лист и заливаем водой.





На большом огне под крышкой варим котлеты до кипения. Затем убавляем огонь, готовим котлеты 15 минут.





К пышным и мягким котлетам хорошо подходит гарнир в виде картофельного пюре или макарон.

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