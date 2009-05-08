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Чтобы правильно приготовить котлеты, вам необходимо использовать хорошие ингредиенты. Например, замените покупной фарш на добротный кусочек мяса. Так в фарше не будет много лишних компонентов, что не даст котлетам пригорать.
Мы расскажем вам об одном из рецептов вкусных свиных котлет.
Ингредиенты для свиных котлет:
свинина — 500 г;
соль — ч. л.;
лук репчатый — 220 г;
вода — 150 мл;
картофель — 120 г;
перец душистый — 15 горошин;
сладкий перец — 60 г;
лавровый лист — шт.;
чеснок — 3 зубчика;
панировочные сухари — 150 г;
белый хлеб — 100 г;
масло растительное — 120 мл;
перец черный молотый — ½ ч. л.
Приготовление свиных котлет:
Замачиваем в воду хлеб, нарезаем на небольшие кусочки мясо, очищенный картофель, сладкий перец и 120 грамм лука. Перемалываем при помощи мясорубки мясо, картошку, лук, чеснок и отжатый хлеб.
Высыпаем в смесь соль и черный молотый перец. Полученную массу надо тщательно перемешать и хорошо отбить в течение 5 минут.
Столовой ложкой зачерпываем мясо, смоченными в воде руками формируем руками котлеты и обваливаем их в панировочных сухарях. В сковороде разогреваем растительное масло, опускаем котлеты.
Обжариваем котлеты с обеих сторон до румяного состояния. Перекладываем котлеты в сковороду с толстым дном, нарезаем туда же лук полукольцами. К котлетам высыпаем душистый перец, добавляем лавровый лист и заливаем водой.
На большом огне под крышкой варим котлеты до кипения. Затем убавляем огонь, готовим котлеты 15 минут.
К пышным и мягким котлетам хорошо подходит гарнир в виде картофельного пюре или макарон.
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