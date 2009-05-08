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Беру 1 яйцо и 1 яблоко. Рецепт ленивых пирожков: вкусно и воздушно

Воскресенье, 19 Марта 2023 г. 08:54 + в цитатник
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Из-за недостатка времени люди не всегда могут позволить себе домашнюю выпечку собственного приготовления. Проблема кроется в том, что большинство рецептов требует долгого замеса теста или кропотливой работы с заворачиванием начинки. Можно упростить процесс и прибегнуть к простому способу приготовления.
 
Мы представляем рецепт ленивых пирожков. Их легко и просто сделать, если в доме есть самые базовые продукты. Отличный вариант для перекуса на работе или в качестве горячего завтрака. Приступаем.
 
Ингредиенты:
 
мука — 350 гр;
яйцо — шт;
сахар — 3 ст. л.;
соль — щепотка;
разрыхлитель — ч. л.;
растительное масло — 3 ст. л.;
сметана 20% — 200 гр;
молоко — 50 мл;
ванилин
яблоко — шт;
Дополнительные ингредиенты:
 
сахар — 3 ст. л.;
корица — ч. л.
Приготовление:
В глубокую миску разбиваем одно куриное яйцо и всыпаем три столовые ложки сахара. Можно также добавить ванилин. Всыпаем щепотку соли, перемешиваем Ингредиенты венчиком.
 
Добавляем 200 гр сметаны и вливаем 50 мл молока. Снова используем венчик.
 
Одно яблоко нарезаем мелким кубиком. Отправляем в миску к остальным ингредиентам.
 
Постепенно добавляем муку с разрыхлителем, замешиваем тесто.
 
Приступаем к приготовлению пирожков. Чтобы тесто не липло к рукам, используем растительное масло. Отщипываем небольшое количество теста и катаем колбаску с заостренными краями.
 


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Жарим на сковородке с растительным маслом с двух сторон.


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Уже после готовности обваливаем в смеси сахара и корицы. Для этого в емкости смешиваем три столовые ложки сахара и одну чайную ложку корицы.

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Наши яблочные ленивые пирожки готовы, они готовятся очень быстро и выглядят аппетитно.

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Рубрики:  прочая выпечка, пирожки, кексы, рулеты,пряники/пирожки
Моя_кулинарная_книга
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