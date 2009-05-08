Из-за недостатка времени люди не всегда могут позволить себе домашнюю выпечку собственного приготовления. Проблема кроется в том, что большинство рецептов требует долгого замеса теста или кропотливой работы с заворачиванием начинки. Можно упростить процесс и прибегнуть к простому способу приготовления.

Мы представляем рецепт ленивых пирожков. Их легко и просто сделать, если в доме есть самые базовые продукты. Отличный вариант для перекуса на работе или в качестве горячего завтрака. Приступаем.

Ингредиенты:

мука — 350 гр;

яйцо — шт;

сахар — 3 ст. л.;

соль — щепотка;

разрыхлитель — ч. л.;

растительное масло — 3 ст. л.;

сметана 20% — 200 гр;

молоко — 50 мл;

ванилин

яблоко — шт;

Дополнительные ингредиенты:

сахар — 3 ст. л.;

корица — ч. л.

Приготовление:

В глубокую миску разбиваем одно куриное яйцо и всыпаем три столовые ложки сахара. Можно также добавить ванилин. Всыпаем щепотку соли, перемешиваем Ингредиенты венчиком.

Добавляем 200 гр сметаны и вливаем 50 мл молока. Снова используем венчик.

Одно яблоко нарезаем мелким кубиком. Отправляем в миску к остальным ингредиентам.

Постепенно добавляем муку с разрыхлителем, замешиваем тесто.

Приступаем к приготовлению пирожков. Чтобы тесто не липло к рукам, используем растительное масло. Отщипываем небольшое количество теста и катаем колбаску с заостренными краями.





Жарим на сковородке с растительным маслом с двух сторон.





Уже после готовности обваливаем в смеси сахара и корицы. Для этого в емкости смешиваем три столовые ложки сахара и одну чайную ложку корицы.

Наши яблочные ленивые пирожки готовы, они готовятся очень быстро и выглядят аппетитно.

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