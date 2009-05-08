Сегодня я хочу предложить Вам приготовить выпечку из творожного теста. Готовим самый вкусный творожная куличи без дрожжей на пасху рецепт. Тесто готовится без дрожжей, очень быстро. Куличи можно готовить с разными начинками. Я приготовила один кулич с изюмом, второй с корицей. Можно готовить с черносливом, курагой, маком, шоколадом, кокосом по Вашему вкусу. Куличи очень вкусные, мягкие и ароматные. Данное количество ингредиентов рассчитано на 1 кулич диаметром 13 см, высотой 10 см. Вес у кулича получается разный, в зависимости от начинки..

Ингредиенты

Тесто

200 грамм мягкого творога (чем жирнее, тем лучше)

1 яйцо

100 грамм (5 ст. ложек без верха) сахара

10 грамм (2 ч. ложки) ванильного сахара

щепотка соли

60 грамм (6 ст. ложек) растительного масла

40 грамм (3 полные ст. ложки) апельсинового сока

+/— 240 грамм (12 ст. ложек без верха) пшеничной муки

8 грамм (1,5 ч. ложки) разрыхлителя для теста

Начинка 1 (с данной начинкой вес кулича 955 грамм)

180—200 грамм джема или варенья

80 грамм изюма

50 грамм измельчённого обжаренного арахиса

Начинка 2 (с данной начинкой вес кулича 800 грамм)

25—30 грамм растопленного сливочного масла

100 грамм (5 ст. ложек без верха) сахара

3 грамма (1 ч. ложка) корицы

50 грамм измельчённого обжаренного арахиса

Как приготовить творожные куличи без дрожжей пошагово





1. В чашу вливаем 1 яйцо Добавляем щепотку соли 100 граммов сахара 10 граммов или 2 ч. ложки ванильного сахара. Ванильный сахар можно добавлять по вкусу 60 граммов растительного масла 200 граммов мягкого творога, чем жирнее творог, тем лучше. У меня творог жирность 9% У меня творог мягкий, без крупинок, легко растирается пальцами. Если у вас творог с крупинками, то лучше сначала протереть его через сито. Перемешиваем всё вместе блендером до однородного состояния. Вливаем 40 граммов или 3 ст. ложки свежевыжатого апельсинового сока

Перемешиваем до однородного состояния. Апельсиновый сок в данном рецепте можно заменить 2 ст. ложками свежевыжатого лимонного сока Просеивая добавляем часть пшеничной муки и 8 граммов или 1,5 ч. ложки разрыхлителя для теста Перемешиваем до однородного состояния. Далее постепенно добавляем муку и замешиваем тесто 200 граммов муки можно добавлять смело, а остальную муку добавляйте постепенно.

Мне понадобилось 240 граммов пшеничной муки, но вы смотрите по своему тесту, так как творог у всех разный по влажности и вес яйца может быть разный, поэтому может понадобится немного больше или меньше муки. Тесто не надо забивать мукой, оно должно быть мягким Кажется, что слегка оно липкое, но при этом оно не липнет к рукам.





2. Накрываем тесто крышкой или пищевой плёнкой, и даём отдохнуть минут 10-15. Начинка может быть разной, я для начинки буду использовать 80 граммов изюма, изюм я заранее промыла и просушила 50 граммов измельчённого обжаренного арахиса и 180 граммов апельсинового джема. Джем или варенье можно брать любое, по вашему вкусу.

Ингредиенты для другого кулича, я напишу в описании под видео Кулич я выпекаю в разъёмной форме диаметром 13 см. Бок формы я закрываю тефлоновой лентой, вместо неё можно использовать пергаментную бумагу. Через 40 минут после выпекания, я форму в духовке накрываю пергаментной бумагой и продолжаю выпекать кулич еще примерно 40 минут. Далее кулич готовится достаточно быстро, поэтому не забудьте включить духовку нагреваться до 180 градусов.

Рабочую поверхность присыпаем слегка мукой, и выкладываем тесто Раскатываем тесто в прямоугольник. Скалку и тесто тоже можно присыпать мукой. У меня получился прямоугольник размером 42 на 30 см. Толщиной примерно 3—4 мм Сначала весь пласт смазываем джемом. Если вы будете готовить кулич с корицей, то вместо джема смазываем пласт растопленным сливочным маслом. Далее посыпаем изюмом. По желанию можно взять чернослив, курагу или цукаты.





3. Если вы готовите кулич с корицей, то смазанный маслом пласт посыпаем сахаром, смешанный с корицей. В конце посыпаем обжаренным измельчённым арахисом. Вместо арахиса можно взять любые орехи, которые вы любите. Если вы готовите кулич с корицей, то в конце я его тоже посыпаю обжаренным измельчённым арахисом.

Скручиваем пласт в рулет. Край и концы, защипываем. Рулет разрезаем вдоль, посередине, не дорезая с одного края до конца. Скручиваем спиралью одну половинку рулета, делаем круг нужного вам диаметра. Далее закручиваем спиралью, поднимая и укладывая поверх первого круга. Стараемся укладывать так, чтобы разрез был снаружи. Аккуратно перекладываем кулич на пекарскую бумагу и вместе с бумагой помещаем кулич в форму для запекания. Убираем выпекаться в заранее разогретую до 180 градусов духовку на 80—90 минут.

Сначала я форму ничем не накрываю. Через 40 минут после выпекания форму с тестом накрываю пергаментной бумагой и продолжаю выпекать дальше. Время выпечки зависит от размера формы и вашей духовки. У меня кулич выпекался 85 минут. Готовность проверяем деревянной палочкой. Прокалываем, если полочка выходит сухой, без остатков мокрого теста, значит кулич готов. Освобождаем кулич от формы и перекладываем на решётку Убираем тефлоновые полоски и пергаментную бумагу Оставляем остывать на решётки до комнатной температуры. Куличи получаются очень красивыми, как снаружи, так и в разрезе. Вкусные, ароматные, советую Вам их приготовить!

Видео рецепт ютуб ниже 👇





