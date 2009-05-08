Этот рецепт включает в себя быстрый замес теста. Процесс занимает не более 5 минут. Благодаря этой хитрости можно приготовить вкусную выпечку, затратив минимум времени на кухне.

Ингредиенты:

мука — 640 гр;

вода — 500 мл;

сухие дрожжи — 10 гр;

сахар — ст. л.;

соль — ч. л.;

растительное масло 3 ст. л.

Ингредиенты для первой начинки:

яблоки — 400 гр;

сахар — 2-4 ст. л.

Ингредиенты для второй начинки:

сосиски — 400 гр.

Приготовление:

Поскольку тесто готовится быстро, мы начнем с подготовки начинки. Для начинки из яблок нам нужно избавиться от сердцевин и нарезать фрукты небольшим кубиком.

Затем переместим нарезку на сухую сковороду и добавим сахар. Тушим, пока не испарится жидкость. На это требуется около 5 минут. Готовить до мягкости не нужно. Быстро и просто у нас получается вкусная начинка.

Приступаем к приготовлению теста. В пустую глубокую чашу наливаем 250 мл теплой воды. Затем добавляем 10 гр быстродействующих сухих дрожжей. Перемешиваем ложкой до растворения.

Отправляем к ингредиентам одну столовую ложку сахара и одну чайную ложку соли. Перемешиваем и вливаем растительное масло.

640 гр муки просеиваем через сито в глубокую тару. Делаем посередине ямку и вливаем подготовленную смесь с дрожжами, сахаром, солью и растительным маслом. Перемешиваем, пока вода не впитается в муку.

Добавляем 250 миллилитров крутого кипятка и с помощью ложки быстро замешиваем тесто. Далее мнем тесто руками на столе. По необходимости добавляем муку. Заготовка получается мягкой и эластичной.

Мы делим тесто на части и катаем шарики. Затем руками формируем лепешку, на центр выкладываем начинку. Залепляем края, чтобы получился пирожок.

Затем отправляем жариться на сковороду с маслом. Масло должно покрывать пирожки до половины. Готовим с двух сторон на среднем огне.





Чтобы приготовить выпечку со второй начинкой, мы немного отварим сосиски. Шарики из теста раскатаем в длинную колбаску. Обкрутим тестом сосиску в виде спирали. Отправим жариться на сковородку, залитую маслом. Готовим со всех сторон. Вся выпечка готова! У нас получились чудесные пирожки и вкусные сосиски в тесте. На этот рецепт мы не затратили много времени, потому что не пришлось ждать, когда тесто поднимется. Обязательно воспользуйтесь этим рецептом на своей кухне. Желаем Приятного аппетита.