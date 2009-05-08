Записи Друзья Комментарии
Моя кулинарная книга
Аватар Моя_кулинарная_книга

 -Музыка

 -Я - фотограф

Как красиво выложить нарезку?


2 фотографий

 -Рубрики

 -Метки

баклажаны на зиму блинчики на молоке блины блюда из курицы блюда из овощей блюда из рыбы блюда из свинины блюда из фарша бразильский морковный пирог булочки варенье вкусно и просто вторые блюда выпечка горячий молочный пирог грецкие орехи десерт десерт за 5 минут десерты домашнее печенье домашний сыр домашний торт жареные пирожки завтрак заготовки заготовки на зиму закуска закуски закусочный торт заливной пирог итальянская кухня итальянское печенье кабачки картофель картофельные пирожки с капустой кекс на кефире кекс с черникой кефир консервирование котлеты круассаны куриная грудка куриное филе куриные котлеты курица ленивые пирожки лимонный пирог маковый пирог манник на кефире масленица мед медовик молоко напитки немецкая кухня нисуаз орехи пасха первые блюда песочный пирог печеночный торт печенье печенье к чаю пирог пирог к чаю пирог с творогом пирог с творожной начинкой пирог с фруктами пирог с ягодами пироги пирожки пирожки на кефире пирожки с капустой пирожки с картошкой пирожки-малышки пирожные польская кухня помидоры на зиму приготовление простой рецепт рецепт рецепт печенья рецепт пирога рецепт пирожков рецепт теста рецепт торта рыба в сливках рыба за 15 минут салат салаты сливки сливочное масло сметана советы кулинарам специи супы сыр творог творожная запеканка творожное печенье творожный пирог тесто для пирожков тонкие блины торт торт «коровка» торт без выпечки торт за 15 минут торт за 5 минут торт к чаю торт киевский торт на сковороде торт наполеон торты турецкая кухня турецкие булочки узбекская кухня французская кухня хинкали чизкейк без выпечки шампиньоны шницель шницель в особой панировке шоколад шоколадный манник шоколадный пирог шоколадный торт яблочный пирог

 -Поиск по дневнику

Поиск сообщений в Моя_кулинарная_книга

 -Подписка по e-mail

 

 -неизвестно

 -Интересы

<div style = "width:100%;text-align:center

 -Сообщества

Участник сообществ (Всего в списке: 2) Диабеткафе Pizza_chef

 -Статистика

Статистика LiveInternet.ru: показано количество хитов и посетителей
Создан: 08.05.2009
Записей: 68702
Комментариев: 169938
Написано: 255510


Пирожки быстрого приготовления: остаются свежие даже через сутки. Тесто готовится за 5 минут

Суббота, 18 Марта 2023 г. 09:15 + в цитатник
Ipola все записи автора

РџРёСЂРѕР¶РєРё Р±С‹СЃС‚СЂРѕРіРѕ РїСЂРёРіРѕС‚РѕРІР»РµРЅРёСЏ1 (700x395, 308Kb)

Этот рецепт включает в себя быстрый замес теста. Процесс занимает не более 5 минут. Благодаря этой хитрости можно приготовить вкусную выпечку, затратив минимум времени на кухне.
 
Ингредиенты:
 
мука — 640 гр;
вода — 500 мл;
сухие дрожжи — 10 гр;
сахар — ст. л.;
соль — ч. л.;
растительное масло 3 ст. л.
Ингредиенты для первой начинки:
 
яблоки — 400 гр;
сахар — 2-4 ст. л.
Ингредиенты для второй начинки:
 
сосиски — 400 гр.
Приготовление:
Поскольку тесто готовится быстро, мы начнем с подготовки начинки. Для начинки из яблок нам нужно избавиться от сердцевин и нарезать фрукты небольшим кубиком.
 
Затем переместим нарезку на сухую сковороду и добавим сахар. Тушим, пока не испарится жидкость. На это требуется около 5 минут. Готовить до мягкости не нужно. Быстро и просто у нас получается вкусная начинка.
 
Приступаем к приготовлению теста. В пустую глубокую чашу наливаем 250 мл теплой воды. Затем добавляем 10 гр быстродействующих сухих дрожжей. Перемешиваем ложкой до растворения.
 
Отправляем к ингредиентам одну столовую ложку сахара и одну чайную ложку соли. Перемешиваем и вливаем растительное масло.
 
640 гр муки просеиваем через сито в глубокую тару. Делаем посередине ямку и вливаем подготовленную смесь с дрожжами, сахаром, солью и растительным маслом. Перемешиваем, пока вода не впитается в муку.
 
Добавляем 250 миллилитров крутого кипятка и с помощью ложки быстро замешиваем тесто. Далее мнем тесто руками на столе. По необходимости добавляем муку. Заготовка получается мягкой и эластичной.
 
Мы делим тесто на части и катаем шарики. Затем руками формируем лепешку, на центр выкладываем начинку. Залепляем края, чтобы получился пирожок.
 
Затем отправляем жариться на сковороду с маслом. Масло должно покрывать пирожки до половины. Готовим с двух сторон на среднем огне.
 


РџРёСЂРѕР¶РєРё Р±С‹СЃС‚СЂРѕРіРѕ РїСЂРёРіРѕС‚РѕРІР»РµРЅРёСЏ2 (700x355, 241Kb)

Чтобы приготовить выпечку со второй начинкой, мы немного отварим сосиски. Шарики из теста раскатаем в длинную колбаску. Обкрутим тестом сосиску в виде спирали. Отправим жариться на сковородку, залитую маслом. Готовим со всех сторон. Вся выпечка готова! У нас получились чудесные пирожки и вкусные сосиски в тесте. На этот рецепт мы не затратили много времени, потому что не пришлось ждать, когда тесто поднимется. Обязательно воспользуйтесь этим рецептом на своей кухне. Желаем Приятного аппетита.

РџРёСЂРѕР¶РєРё Р±С‹СЃС‚СЂРѕРіРѕ РїСЂРёРіРѕС‚РѕРІР»РµРЅРёСЏ3 (700x395, 308Kb)

Рубрики:  прочая выпечка, пирожки, кексы, рулеты,пряники/пирожки
Моя_кулинарная_книга
Метки:  

Процитировано 21 раз
Понравилось: 12 пользователям
Нравится

К дневнику Страницы: [1] [Новые]
 

О проекте