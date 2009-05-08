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Готовлю из остатков капусты не раздумывая. Ленивые капустные пирожки: вся семья сбегается на аромат

Пятница, 17 Марта 2023 г. 10:08 + в цитатник
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В большом почете у большого количества людей выпечка с капустой. Мы расскажем о рецепте мягких и ароматных пирожков с капустным наполнением.
 
Ингредиенты для пирожков с капустой:
 
капуста — 500 г;
сода — ½ ч. л.;
лук репчатый — шт.;
мука — 300 г;
морковь — шт.;
соль — ⅔ ч. л.;
черный молотый перец — ⅓ ч.л.;
сахар — ч. л.;
растительное масло — 50 мл;
яйца — 2 шт.;
кефир 2,5% — 400 мл.
Приготовление пирожков с капустой:
Нарезаем полукольцами луковицу, обжариваем ее в растительном масле до слегка золотистого цвета. Пока жарится лук, измельчаем на мелкой терке морковь, добавляем к луку. Готовим овощи до мягкости, пока шинкуем капусту.
 
Высыпаем капусту к овощам, накрываем крышкой и тушим 5-7 минут. Солим ½ ч. л. капустную массу, добавляем черный молотый перец и хорошо перемешиваем.
 


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В кефир разбиваем пару яиц, высыпаем сахарный песок и соль, хорошо перемешиваем. Высыпаем в смесь по частям муку, замешиваем густое тесто. К мучной массе добавляем соду, заново смешиваем ингредиенты.
 
Перекладываем остывшую овощную смесь в тесто, перемешиваем.


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При помощи ложки перекладываем тесто на сковороду с горячим растительным маслом. Обжариваем пирожки с обеих сторон до румяной корочки.

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Этот рецепт пирожков больше напоминает оладьи.

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Рубрики:  блюда из овощей
Моя_кулинарная_книга
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