В большом почете у большого количества людей выпечка с капустой. Мы расскажем о рецепте мягких и ароматных пирожков с капустным наполнением.

Ингредиенты для пирожков с капустой:

капуста — 500 г;

сода — ½ ч. л.;

лук репчатый — шт.;

мука — 300 г;

морковь — шт.;

соль — ⅔ ч. л.;

черный молотый перец — ⅓ ч.л.;

сахар — ч. л.;

растительное масло — 50 мл;

яйца — 2 шт.;

кефир 2,5% — 400 мл.

Приготовление пирожков с капустой:

Нарезаем полукольцами луковицу, обжариваем ее в растительном масле до слегка золотистого цвета. Пока жарится лук, измельчаем на мелкой терке морковь, добавляем к луку. Готовим овощи до мягкости, пока шинкуем капусту.

Высыпаем капусту к овощам, накрываем крышкой и тушим 5-7 минут. Солим ½ ч. л. капустную массу, добавляем черный молотый перец и хорошо перемешиваем.





В кефир разбиваем пару яиц, высыпаем сахарный песок и соль, хорошо перемешиваем. Высыпаем в смесь по частям муку, замешиваем густое тесто. К мучной массе добавляем соду, заново смешиваем ингредиенты.

Перекладываем остывшую овощную смесь в тесто, перемешиваем.





При помощи ложки перекладываем тесто на сковороду с горячим растительным маслом. Обжариваем пирожки с обеих сторон до румяной корочки.

Этот рецепт пирожков больше напоминает оладьи.

Источник