Рыба в капустном маринаде — это прекрасное блюдо, которое все просто обожают и готовы есть ее и на обед, и на ужин (к тому же, ежедневно). Это совсем не удивительно: любое рыбное филе, приготовленное таким способом, нежное, сочное и ароматное. Заметьте, и гарнир делать не придется: его вполне полноценно заменит овощная «шубка».

Ингредиенты:

500 г филе любой белой рыбы

половина чайной ложки соли + треть чайной ложки для овощей

черный молотый перец по вкусу

1,5 столовые ложки сока лимона

700 граммов белокочанной капусты

две репчатые луковицы

одна морковка

шесть столовых ложек растительного масла

одна столовая ложка томатной пасты

Приготовление:

Рыбное филе разрезаем на порционные кусочки (шкурку не снимаем), перекладываем в миску, добавляем половину чайной ложки соли, черный молотый перец по вкусу. Вливаем туда же лимонный сок, перемешиваем и убираем на час.

Потом занимаемся овощами. Белокочанную капусту шинкуем соломкой.

Очищенную от шелухи репчатую луковицу нарезаем маленькими кубиками.

Морковь очищаем, промываем, натираем на крупной терке.

В сковороду наливаем растительное масло, выкладываем лук и обжариваем до полупрозрачности.

Добавляем морковь, перемешиваем, обжариваем еще в течение 2-3 минут, вместе.

Смешиваем овощи с капустой, накрываем сковороду крышкой, тушим все вместе пока капуста будет готова. Совет. Обжарка займет 10-15 минут, надо будет несколько раз перемешать овощи, чтобы не подгорели.

Готовую смесь солим, перчим по вкусу, добавляем томатную пасту и перемешиваем.

Выключаем огонь, половину капусты перекладываем в тарелку. Из оставшихся овощей делаем ровную прослойку, выкладываем на него кусочки рыбного филе.

Закрываем все капустой с тарелки, ставим сковороду в жаровню, разогретую до 180 градусов на 30 минут.

Приятного аппетита!