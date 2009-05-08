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Майонез постный
Отличный постный майонез, по вкусу не уступающий обычному майонезу. Не содержит вредных ингредиентов.
Ингредиенты:
Приготовление:
В небольшой кастрюльке размешать муку с холодной водой, постепенно добавляя воду, чтобы не было комочков. Поставить на слабый огонь и нагревать при помешивании, пока смесь не загустеет. Снять с огня и остудить. Чтобы на поверхности не образовалась пленка, следует накрыть кастрюльку крышкой или затянуть пищевой пленкой.
Взбить в чаше блендера или миксера растительное масло, соль, сахар, горчицу и лимонный сок. Продолжать взбивать на больших оборотах, постепенно добавляя остывшую мучную смесь. Взбивать, пока смесь не загустеет.
Я взбивала погружным ручным блендером с насадкой для пюрирования.
Приятного приготовления!
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