



Отличный постный майонез, по вкусу не уступающий обычному майонезу. Не содержит вредных ингредиентов.

Ингредиенты:

вода - 375 мл (1,5 стак.)

мука - 80 г (0,5 стак.)

соль - 1,5 ч.л.

сахар - 1 ст.л.

горчица - 1-2 ст.л. или по вкусу

растительное масло - 4 ст.л.

лимонный сок - 1,5 ст.л.

Приготовление:

В небольшой кастрюльке размешать муку с холодной водой, постепенно добавляя воду, чтобы не было комочков. Поставить на слабый огонь и нагревать при помешивании, пока смесь не загустеет. Снять с огня и остудить. Чтобы на поверхности не образовалась пленка, следует накрыть кастрюльку крышкой или затянуть пищевой пленкой.

Взбить в чаше блендера или миксера растительное масло, соль, сахар, горчицу и лимонный сок. Продолжать взбивать на больших оборотах, постепенно добавляя остывшую мучную смесь. Взбивать, пока смесь не загустеет.

Я взбивала погружным ручным блендером с насадкой для пюрирования.

Приятного приготовления!



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