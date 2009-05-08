Нежная и сочная яблочная шарлотка на сливках! По-домашнему вкусный яблочный пирог! 🍏 Я не знаю таких людей, которые не любили бы яблочную шарлотку. Нежный, воздушный, очень мягкий и по-домашнему вкусный яблочный пирог. Как сделать Нежный и сочный пирог шарлотка на сливках с яблоками рецепт простой в духовке. Его можно готовить в любое время года и из любых яблок, вариантов приготовления пирога много, а я покажу один из своих любимых. Он готовится быстро, рецепт несложный, многократно проверенный и не уступает по вкусу самым изысканным пирогам..

Ингредиенты

700 г яблок (4-5 шт.)

3 яйца

200 г сахара

Ванильный сахар (8 г)

Щепотка соли

Цедра 1/2 лимона

180-200 мл сливок

250 г муки

1,5 ч.л. разрыхлителя (7-8 г)

Форма: 30×22 см или Ø 24-26 см

Как приготовить Нежный и сочный пирог шарлотка на сливках с яблоками рецепт пошагово

1. Для начала, включите духовку на 180°C, и пока она нагревается, мы все успеем подготовить. 700 г яблок, желательно кисло-сладких, очищаем от кожицы, и в отдельную миску срезаем с них мякоть довольно крупными кусками. Половину яблок можно заменить очищенными грушами. Посыпаем яблоки 1-2 ложками муки из общего веса, перемешиваем и пока отставляем в сторонку. В отдельную миску разбиваем 3 яйца, всыпаем пакетик ванильного и 200 г обычного сахара, взбиваем до пышной светлой массы.





2. Всыпаем щепотку соли, добавляем цедру половины лимона или апельсина, вливаем 180-200 мл сливок любой жирности, какие у вас есть и слегка перемешиваем. 1,5 чайные ложки разрыхлителя соединяем с оставшейся мукой, а всего по рецепту идет 230-250 г. Отправляем сухую смесь в миску и на самой низкой скорости перемешиваем до однородности, ничего взбивать не надо. Густоту теста регулируйте сливками, у меня тесто нормальной консистенции и сливки больше не понадобятся.





3. Сразу же добавляем в тесто яблоки, аккуратно их вмешиваем, и выливаем в форму, которую желательно выстелить силиконизированной бумагой для выпечки, а если такой нет, форму надо смазать тонким слоем масла и присыпать мукой или сухарями. Размер моей формы 30×22 см Распределяем яблочное тесто ровным слоем и отправляем в разогретую духовку. Выпекаем 30-35 минут при температуре 180°C без конвекции, на втором или третьем снизу уровне.





4. По готовности, пирог проверяем на шпажку - она должна быть сухой и без остатков сырого теста. Даем пирогу слегка остыть, по желанию присыпаем сахарной пудрой, нарезаем и подаем к столу! Легкий в приготовлении, вкусный, нежный яблочный пирог со сливочно-лимонным послевкусием никого не оставит равнодушным! Готовьте с удовольствием и наслаждайтесь каждым кусочком! Желаю всем приятного аппетита!

Видео рецепт ютуб ниже 👇





