Записи Друзья Комментарии
Моя кулинарная книга
Аватар Моя_кулинарная_книга

 -Рубрики

 -Метки

баклажаны на зиму бисквитный рулет блинчики на молоке блины блюда из курицы блюда из овощей блюда из рыбы блюда из свинины блюда из фарша булочки булочки с ореховой начинкой варенье вкусно и просто вторые блюда выпечка грецкие орехи десерт десерт за 5 минут десерты домашние конфеты домашний торт домашний хлеб жареные пирожки завтрак заготовки заготовки на зиму закуска закуски закусочный торт заливной пирог запеканки итальянская кухня итальянское печенье кабачки картофель картофельные пирожки с капустой кекс на кефире кекс с черникой кефир консервирование котлеты круассаны куриная грудка куриное филе курица ленивые пирожки лимонный пирог манник на кефире маринад маринованные огурцы масленица мед молоко напитки немецкая кухня нисуаз орехи пасха первые блюда песочный пирог печенье печенье к чаю пирог пирог к чаю пирог с творогом пирог с фруктами пирог с ягодами пироги пирожки пирожки без дрожжей пирожки на кефире пирожки с капустой пирожки-малышки пирожные польская кухня помидоры на зиму пост приготовление простой рецепт рецепт рецепт печенья рецепт пирога рецепт пирожков рецепт теста рецепт торта рыба в сливках рыба за 15 минут салат салаты свинина сливки сливочное масло сметана советы кулинарам специи супы сыр творог творожная запеканка творожное печенье творожный пирог тонкие блины торт торт «коровка» торт без выпечки торт за 15 минут торт за 5 минут торт к чаю торт киевский торт на сковороде торт наполеон торт с ореховым кремом торты турецкая кухня турецкие булочки фарш французская кухня хинкали чебуреки чизкейк без выпечки шампиньоны шницель шницель в особой панировке шоколад шоколадный манник шоколадный пирог шоколадный торт яблочный пирог

 -Музыка

 -Я - фотограф

Как красиво выложить нарезку?


2 фотографий

 -Поиск по дневнику

Поиск сообщений в Моя_кулинарная_книга

 -Подписка по e-mail

 

 -неизвестно

 -Интересы

<div style = "width:100%;text-align:center

 -Сообщества

Участник сообществ (Всего в списке: 2) Диабеткафе Pizza_chef

 -Статистика

Статистика LiveInternet.ru: показано количество хитов и посетителей
Создан: 08.05.2009
Записей: 68623
Комментариев: 169938
Написано: 255431


Нежный и сочный пирог шарлотка на сливках с яблоками

Пятница, 03 Марта 2023 г. 10:00 + в цитатник
Ipola все записи автора

С€Р°СЂР»РѕС‚РєР° РЅР° СЃР»РёРІРєР°С… СЃ СЏР±Р»РѕРєР°РјРё1 (677x420, 188Kb)

Нежная и сочная яблочная шарлотка на сливках! По-домашнему вкусный яблочный пирог! 🍏 Я не знаю таких людей, которые не любили бы яблочную шарлотку. Нежный, воздушный, очень мягкий и по-домашнему вкусный яблочный пирог. Как сделать Нежный и сочный пирог шарлотка на сливках с яблоками рецепт простой в духовке. Его можно готовить в любое время года и из любых яблок, вариантов приготовления пирога много, а я покажу один из своих любимых. Он готовится быстро, рецепт несложный, многократно проверенный и не уступает по вкусу самым изысканным пирогам..
 
Ингредиенты
 
700 г яблок (4-5 шт.)
3 яйца
200 г сахара
Ванильный сахар (8 г)
Щепотка соли
Цедра 1/2 лимона
180-200 мл сливок
250 г муки
1,5 ч.л. разрыхлителя (7-8 г)
 
Форма: 30×22 см или Ø 24-26 см
 
Как приготовить Нежный и сочный пирог шарлотка на сливках с яблоками рецепт пошагово
1. Для начала, включите духовку на 180°C, и пока она нагревается, мы все успеем подготовить. 700 г яблок, желательно кисло-сладких, очищаем от кожицы, и в отдельную миску срезаем с них мякоть довольно крупными кусками. Половину яблок можно заменить очищенными грушами. Посыпаем яблоки 1-2 ложками муки из общего веса, перемешиваем и пока отставляем в сторонку. В отдельную миску разбиваем 3 яйца, всыпаем пакетик ванильного и 200 г обычного сахара, взбиваем до пышной светлой массы.


С€Р°СЂР»РѕС‚РєР° РЅР° СЃР»РёРІРєР°С… СЃ СЏР±Р»РѕРєР°РјРё2 (677x420, 149Kb)

2. Всыпаем щепотку соли, добавляем цедру половины лимона или апельсина, вливаем 180-200 мл сливок любой жирности, какие у вас есть и слегка перемешиваем. 1,5 чайные ложки разрыхлителя соединяем с оставшейся мукой, а всего по рецепту идет 230-250 г. Отправляем сухую смесь в миску и на самой низкой скорости перемешиваем до однородности, ничего взбивать не надо. Густоту теста регулируйте сливками, у меня тесто нормальной консистенции и сливки больше не понадобятся.


С€Р°СЂР»РѕС‚РєР° РЅР° СЃР»РёРІРєР°С… СЃ СЏР±Р»РѕРєР°РјРё3 (677x420, 133Kb)

3. Сразу же добавляем в тесто яблоки, аккуратно их вмешиваем, и выливаем в форму, которую желательно выстелить силиконизированной бумагой для выпечки, а если такой нет, форму надо смазать тонким слоем масла и присыпать мукой или сухарями. Размер моей формы 30×22 см Распределяем яблочное тесто ровным слоем и отправляем в разогретую духовку. Выпекаем 30-35 минут при температуре 180°C без конвекции, на втором или третьем снизу уровне.


С€Р°СЂР»РѕС‚РєР° РЅР° СЃР»РёРІРєР°С… СЃ СЏР±Р»РѕРєР°РјРё4 (677x420, 117Kb)

4. По готовности, пирог проверяем на шпажку - она должна быть сухой и без остатков сырого теста. Даем пирогу слегка остыть, по желанию присыпаем сахарной пудрой, нарезаем и подаем к столу! Легкий в приготовлении, вкусный, нежный яблочный пирог со сливочно-лимонным послевкусием никого не оставит равнодушным! Готовьте с удовольствием и наслаждайтесь каждым кусочком! Желаю всем приятного аппетита!
Видео рецепт ютуб ниже 👇
 


 
Рубрики:  пироги/песочное тесто, бисквит
Моя_кулинарная_книга
Метки:  

Процитировано 11 раз
Понравилось: 8 пользователям
Нравится

К дневнику Страницы: [1] [Новые]
 

О проекте