



Данное блюдо очень нравится моему супругу. Я просто не могу не поделиться этим рецептом с моими зрителями! Муж сказал, что давно не ел капусты вкуснее. Этот рецепт совершенно простой и при этом очень вкусный.

Времени на приготовление данного рецепта уходит совсем немного! Капуста в данном рецепте получается очень ароматная и имеет исключительно насыщенный вкус.

Ингредиенты:

- куриные окорочка - 1,5 кг

- капуста белокочанная - 2 шт. (небольшие)

- соль - по вкусу

- перец - 1 ч.л.

- чеснок - 3 - 4 зубч.

- растительное масло - для смазывания противня

Приготовление:

Для начала приготовить соус: в пиалу налить растительное масло. Добавить соль и черный молотый перец по вкусу.

Затем добавить измельченный чеснок. Перемешать соус до однородной консистенции.

Далее взять капусту. Лучше использовать сочные и нежные сорта (в данном случае вилОчки у меня совсем маленькие, поэтому я использую сразу 2 вилка). Каждый вилок режу кружками около 3 см толщиной.

Противень смазать растительным маслом и выложить на него кружки капусты в один слой.

На капусту выложить курицу (использовала окорочка). Можно взять любые части - голени или бедра. Смазать окорочка соусом тщательно со всех сторон.



Затем обязательно промазать соусом и капусту. Она должна напитаться ароматом чеснока. Поставить противень с капустой и курицей в разогретую духовку до 180С духовку на 50 - 60 минут.

Капуста приготовленная таким образом получается ну, очень вкусной! Она напитывается ароматами специй и курочки. Капуста получается сочная и очень пикантная! Просто тает во рту. Курица в сочетании с капустой получается нежной, а ее корочка получается золотистой и хрустящей. Попробуйте приготовить капусту с курицей таким образом и вы останетесь довольны!

Приятного аппетита!

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