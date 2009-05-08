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Удивила мужа капустой, он сказал - что не ел вкуснее такой (делюсь своей хитростью)
Данное блюдо очень нравится моему супругу. Я просто не могу не поделиться этим рецептом с моими зрителями! Муж сказал, что давно не ел капусты вкуснее. Этот рецепт совершенно простой и при этом очень вкусный.
Времени на приготовление данного рецепта уходит совсем немного! Капуста в данном рецепте получается очень ароматная и имеет исключительно насыщенный вкус.
Ингредиенты:
Приготовление:
Для начала приготовить соус: в пиалу налить растительное масло. Добавить соль и черный молотый перец по вкусу.
Затем добавить измельченный чеснок. Перемешать соус до однородной консистенции.
Далее взять капусту. Лучше использовать сочные и нежные сорта (в данном случае вилОчки у меня совсем маленькие, поэтому я использую сразу 2 вилка). Каждый вилок режу кружками около 3 см толщиной.
Противень смазать растительным маслом и выложить на него кружки капусты в один слой.
На капусту выложить курицу (использовала окорочка). Можно взять любые части - голени или бедра. Смазать окорочка соусом тщательно со всех сторон.
Затем обязательно промазать соусом и капусту. Она должна напитаться ароматом чеснока. Поставить противень с капустой и курицей в разогретую духовку до 180С духовку на 50 - 60 минут.
Капуста приготовленная таким образом получается ну, очень вкусной! Она напитывается ароматами специй и курочки. Капуста получается сочная и очень пикантная! Просто тает во рту. Курица в сочетании с капустой получается нежной, а ее корочка получается золотистой и хрустящей. Попробуйте приготовить капусту с курицей таким образом и вы останетесь довольны!
Приятного аппетита!
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