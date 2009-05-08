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Намазка на хлеб за 3 минуты. Съедается за минуту: вкусно и просто приготовить

Понедельник, 13 Февраля 2023 г. 10:46 + в цитатник
Ipola все записи автора

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Второй по востребованности рыбой на отечественном рынке морепродуктов является скумбрия. Разумеется, как-либо сместить сельдь с основной позиции сложно. Поэтому для скумбрии второе место — весьма почетное.
 
Скумбрия является очень полезной для человека рыбой. Ее употребление рекомендовано людям с дефицитом селена в организме. Также скумбрия может похвастаться высоким содержанием аминокислот. Это дополнительный плюс для данного морепродукта.
 
При всех преимуществах скумбрии, готовить эту рыбу умеют далеко не все. Мы расскажем, как без труда сделать вкусный паштет из рыбы за пару минут.
 
Ингредиенты для паштета из скумбрии:
 
скумбрия — шт.;
батон — шт.;
плавленый сыр — 2 шт.;
зеленый лук — пучок;
перец черный молотый — ½ ч. л.;
хрен — 2 ч. л.;
сок лимона — ст. л.;
растительное масло — 30 мл.
Приготовление паштета из скумбрии:
Нарезаем батон на ломтики, примерно понадобится 10 шт. Хлеб стоит положить на противень и подсушить в духовке до румяного цвета.
 
Обрабатываем скумбрию холодного копчения от костей и внутренностей, нарезаем на небольшие куски. Перекладываем в чашу блендера рыбу, сыр, черный молотый перец, хрен, лимонный сок и растительное масло.
 
Превращаем продукты в однородную массу, в это время шинкуем зеленый лук. После того как паштет будет готов, требуется переложить в него нарезанный лук и перемешать.
 


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Остается всего лишь намазать паштет на подготовленный хрустящий хлеб.


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Вместо батона можно использовать хлебцы и тарталетки.

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Рубрики:  блюда из рыбы
Моя_кулинарная_книга
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