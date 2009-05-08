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Выпечка к чаю из быстрого теста с апельсиновым вкусом

Воскресенье, 12 Февраля 2023 г. 11:00 + в цитатник
Galche все записи автора

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Эта выпечка получается супер апельсиновой, хотя саму мякоть апельсина не использую. Тесто замешивается очень быстро, оно сладкое, апельсиновое и невероятно вкусное. Еще для большей сладости покрываю выпечку апельсиновой глазурью. Готовится она за пару минут из 2 ингредиентов (ничего варить не надо). Эту выпечку за их форму называю булочками. Они получаются сверху хрустящие и очень нежные внутри. Можно их делать с ягодами и разными фруктами.

Ингредиенты:

  • мука - 250 г
  • молоко - 90 мл
  • сливочное масло - 25 г
  • яйцо (СО) - 1 шт.
  • апельсины - 1 шт.
  • сахарная пудра - 2,5 ст.л.
  • сахар - 2 ст.л.
  • сода - 0,5 ч.л.
  • соль - 0,5 ч.л.
  • лимонная кислота - на кончике ножа

Приготовление:

Верхний оранжевый слой кожуры одного апельсина счищаем с помощью очень мелкой терки и смешиваем с сахаром (аромат у сахара невероятный). Так тесто получится с приятным насыщенным апельсиновым вкусом.

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 В миску отправляем муку (высший сорт), добавляем апельсиновый сахар, соду, лимонную кислоту и соль. Кислота нужна для того, чтобы у теста не было вкуса соды.
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Хорошо все перемешиваем и добавляем молоко. Большое яйцо перемешиваем в чашке и добавляем в миску только чуть больше половины (остатки пойдут для смазывания булочек). Немного перемешиваем. Если перед запеканием булочки смазывать не будем, то берем яйцо категории С2.
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Масло растапливаем и отправляем в миску.
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Быстро замешиваем тесто сначала ложкой, а потом рукой. Тесто долго не месим. Тесто от апельсиновой цедры становится желтого цвета и аромат у него замечательный цитрусовый. Перекладываем в пакет и охлаждаем минимум 15 минут.
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Апельсиновое пресное тесто перекладываем на пергамент для выпечки, присыпанный мукой. Это выпечка еще хороша тем, что не надо пачкать доски или коврик для теста, быстро все делаем на пергаменте.

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Немного раскатываем скалкой и делим на 8 частей. Получатся булочки в виде клиньев.

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Пергамент с тестом переносим на противень. Булочки раскладываем на расстоянии друг от друга, смазываем их остатками яйца и выпекаем в разогретой духовке при 180С около 15 минут.

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Как только апельсиновые булочки поднимутся и хорошо зарумянятся, вынимаем, они готовы. Аромат у них прекрасный. Полностью остужаем.

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Булочки можно сразу подать на стол или дополнить их глазурью. Выпечка становится более сладкой и на вид интересной. В миску высыпаем сахарную пудру и добавляем постепенно свежевыжатый апельсиновый сок.

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Сначала добавляем 2 ч. ложки сока, перемешиваем. Если смесь получается очень густой, то вливаем еще 1 ч. ложку (у меня ушло 3 ч. л.). Глазурь очень сладкая с прекрасным апельсиновым вкусом. По консистенции как жидкая сметана.

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Булочки с помощью кисти смазываем апельсиновой глазурью и оставляем на 20-25 минут. Глазурь быстро подсыхает. Это очень вкусная выпечка.

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Приятного аппетита!
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Рубрики:  прочая выпечка, пирожки, кексы, рулеты,пряники/булочки, пончики
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