Эта выпечка получается супер апельсиновой, хотя саму мякоть апельсина не использую. Тесто замешивается очень быстро, оно сладкое, апельсиновое и невероятно вкусное. Еще для большей сладости покрываю выпечку апельсиновой глазурью. Готовится она за пару минут из 2 ингредиентов (ничего варить не надо). Эту выпечку за их форму называю булочками. Они получаются сверху хрустящие и очень нежные внутри. Можно их делать с ягодами и разными фруктами.

Ингредиенты:

мука - 250 г

молоко - 90 мл

сливочное масло - 25 г

яйцо (СО) - 1 шт.

апельсины - 1 шт.

сахарная пудра - 2,5 ст.л.

сахар - 2 ст.л.

сода - 0,5 ч.л.

соль - 0,5 ч.л.

лимонная кислота - на кончике ножа

Приготовление:

Верхний оранжевый слой кожуры одного апельсина счищаем с помощью очень мелкой терки и смешиваем с сахаром (аромат у сахара невероятный). Так тесто получится с приятным насыщенным апельсиновым вкусом.

В миску отправляем муку (высший сорт), добавляем апельсиновый сахар, соду, лимонную кислоту и соль. Кислота нужна для того, чтобы у теста не было вкуса соды.



Хорошо все перемешиваем и добавляем молоко. Большое яйцо перемешиваем в чашке и добавляем в миску только чуть больше половины (остатки пойдут для смазывания булочек). Немного перемешиваем. Если перед запеканием булочки смазывать не будем, то берем яйцо категории С2.



Масло растапливаем и отправляем в миску.



Быстро замешиваем тесто сначала ложкой, а потом рукой. Тесто долго не месим. Тесто от апельсиновой цедры становится желтого цвета и аромат у него замечательный цитрусовый. Перекладываем в пакет и охлаждаем минимум 15 минут.



Апельсиновое пресное тесто перекладываем на пергамент для выпечки, присыпанный мукой. Это выпечка еще хороша тем, что не надо пачкать доски или коврик для теста, быстро все делаем на пергаменте.

Немного раскатываем скалкой и делим на 8 частей. Получатся булочки в виде клиньев.

Пергамент с тестом переносим на противень. Булочки раскладываем на расстоянии друг от друга, смазываем их остатками яйца и выпекаем в разогретой духовке при 180С около 15 минут.

Как только апельсиновые булочки поднимутся и хорошо зарумянятся, вынимаем, они готовы. Аромат у них прекрасный. Полностью остужаем.

Булочки можно сразу подать на стол или дополнить их глазурью. Выпечка становится более сладкой и на вид интересной. В миску высыпаем сахарную пудру и добавляем постепенно свежевыжатый апельсиновый сок.

Сначала добавляем 2 ч. ложки сока, перемешиваем. Если смесь получается очень густой, то вливаем еще 1 ч. ложку (у меня ушло 3 ч. л.). Глазурь очень сладкая с прекрасным апельсиновым вкусом. По консистенции как жидкая сметана.

Булочки с помощью кисти смазываем апельсиновой глазурью и оставляем на 20-25 минут. Глазурь быстро подсыхает. Это очень вкусная выпечка.

Приятного аппетита!



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