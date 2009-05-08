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Постный медово-грушевый пирог

Суббота, 11 Февраля 2023 г. 11:00 + в цитатник
Galche все записи автора

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Мягкий, пушистый и очень ароматный пирог с сочными вкраплениями груши. Для разъемной формы 24 см в диаметре.

Ингредиенты:

  • мука - 2,5 стак.
  • сахар - 1 стак.
  • вода - 1 стак.
  • растительное масло - 0,5 стак.
  • мед - 2 ст.л.
  • сок и цедра половины лимона
  • груша - 2 шт. (крупные)
  • разрыхлитель - 2 ч.л.
  • корица и ванильный сахар - 0,5 ч.л. (для посыпки)

Приготовление:

В кастрюльку насыпать сахар, влить воду и растительное масло. Немного нагреть и добавить мед. Размешать до полного растворения сахара и меда.

Добавить сок и цедру половины лимона.

Груши очистить, нарезать небольшими кусочками и добавить в кастрюлю со смесью.

Муку просеять с разрыхлителем и добавить в приготовленную смесь. Тесто по консистенции должно быть как густая сметана.

Дно формы выстелить пекарской бумагой. Смазать маслом бумагу и бортики формы. Выложить тесто в форму и разровнять его ложкой. Перед выпечкой посыпать пирог сверху корицей, смешанной с ванильным сахаром.

Выпекать в духовке при температуре 180С 40 - 45 минут.

Приятного аппетита!
РїРёСЂРѕРі-РјРµРґРѕРІРѕ-РіСЂСѓС€РµРІС‹Р№-С† (512x424, 230Kb)

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Рубрики:  пироги/песочное тесто, бисквит
Моя_кулинарная_книга
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