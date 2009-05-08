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Постный медово-грушевый пирог
Мягкий, пушистый и очень ароматный пирог с сочными вкраплениями груши. Для разъемной формы 24 см в диаметре.
Ингредиенты:
Приготовление:
В кастрюльку насыпать сахар, влить воду и растительное масло. Немного нагреть и добавить мед. Размешать до полного растворения сахара и меда.
Добавить сок и цедру половины лимона.
Груши очистить, нарезать небольшими кусочками и добавить в кастрюлю со смесью.
Муку просеять с разрыхлителем и добавить в приготовленную смесь. Тесто по консистенции должно быть как густая сметана.
Дно формы выстелить пекарской бумагой. Смазать маслом бумагу и бортики формы. Выложить тесто в форму и разровнять его ложкой. Перед выпечкой посыпать пирог сверху корицей, смешанной с ванильным сахаром.
Выпекать в духовке при температуре 180С 40 - 45 минут.
Приятного аппетита!
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|пироги/песочное тесто, бисквит
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