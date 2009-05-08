Мягкий, пушистый и очень ароматный пирог с сочными вкраплениями груши. Для разъемной формы 24 см в диаметре.

Ингредиенты:

мука - 2,5 стак.

сахар - 1 стак.

вода - 1 стак.

растительное масло - 0,5 стак.

мед - 2 ст.л.

сок и цедра половины лимона

груша - 2 шт. (крупные)

разрыхлитель - 2 ч.л.

корица и ванильный сахар - 0,5 ч.л. (для посыпки)

Приготовление:

В кастрюльку насыпать сахар, влить воду и растительное масло. Немного нагреть и добавить мед. Размешать до полного растворения сахара и меда.

Добавить сок и цедру половины лимона.

Груши очистить, нарезать небольшими кусочками и добавить в кастрюлю со смесью.

Муку просеять с разрыхлителем и добавить в приготовленную смесь. Тесто по консистенции должно быть как густая сметана.

Дно формы выстелить пекарской бумагой. Смазать маслом бумагу и бортики формы. Выложить тесто в форму и разровнять его ложкой. Перед выпечкой посыпать пирог сверху корицей, смешанной с ванильным сахаром.

Выпекать в духовке при температуре 180С 40 - 45 минут.

Приятного аппетита!



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