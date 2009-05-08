Суббота, 11 Февраля 2023 г. 10:16
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Беру 1 яблоко, 1 яйцо и немного муки. Десерт без духовки за 5 минут
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Метки:
Десерт без духовки
десерт за 5 минут
Яблоки фигурируют в большом разнообразии сказок. Вспомнить хотя бы историю про Белоснежку и 7 гномов. В данной сказке яблоко имело ключевое значение. Также этот фрукт фигурировал в различных старинных историях, например, яблоко на тарелке было оракулом для связи с будущим.
Про значение этого фрукта известно довольно много. В Древнем Риме его использовали для очищения полости рта. В бедных поселениях Африки яблоки применяют как подношение языческим богам.
В современном цивилизованном мире фрукт выращивается повсеместно и имеет колоссальный успех на рынке. Мы регулярно готовим что-нибудь вкусное из яблок. Сегодня посвятим вас в интересную яблочную закуску.
Ингредиенты для яблочной закуски:
яблоко — шт.;
разрыхлитель — 7 г;
яйцо — шт.;
молоко — 50 мл;
сахар — 3 ст. л.;
соль — щепотка;
масло растительное — 3 ст. л.;
мука — 350 г;
йогурт — 200 г.
Приготовление яблочной закуски:
Яблоки очищаем от кожуры и нарезаем на небольшие кубики. В миске соединяем яйцо, сахарный песок, соль и растительное масло, тщательно взбиваем венчиком.
В яичную массу добавляем йогурт, продолжаем соединять продукты. Высыпаем яблочные кубики в смесь, выливаем молоко и хорошо смешиваем.
Интегрируем в муку разрыхлитель, просеиваем в яблочную массу. Замешиваем однородное эластичное и мягкое тесто. Лепим из данного теста небольшие колбаски величиной с палец.
На раскаленном растительном масле в сковороде обжариваем колбаски из теста до золотистого цвета.
Данную закуску можно дополнительно обмакнуть в ванильный сахар с корицей. Приятного аппетита!
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