Яблоки фигурируют в большом разнообразии сказок. Вспомнить хотя бы историю про Белоснежку и 7 гномов. В данной сказке яблоко имело ключевое значение. Также этот фрукт фигурировал в различных старинных историях, например, яблоко на тарелке было оракулом для связи с будущим.

Про значение этого фрукта известно довольно много. В Древнем Риме его использовали для очищения полости рта. В бедных поселениях Африки яблоки применяют как подношение языческим богам.

В современном цивилизованном мире фрукт выращивается повсеместно и имеет колоссальный успех на рынке. Мы регулярно готовим что-нибудь вкусное из яблок. Сегодня посвятим вас в интересную яблочную закуску.

Ингредиенты для яблочной закуски:

яблоко — шт.;

разрыхлитель — 7 г;

яйцо — шт.;

молоко — 50 мл;

сахар — 3 ст. л.;

соль — щепотка;

масло растительное — 3 ст. л.;

мука — 350 г;

йогурт — 200 г.

Приготовление яблочной закуски:

Яблоки очищаем от кожуры и нарезаем на небольшие кубики. В миске соединяем яйцо, сахарный песок, соль и растительное масло, тщательно взбиваем венчиком.

В яичную массу добавляем йогурт, продолжаем соединять продукты. Высыпаем яблочные кубики в смесь, выливаем молоко и хорошо смешиваем.

Интегрируем в муку разрыхлитель, просеиваем в яблочную массу. Замешиваем однородное эластичное и мягкое тесто. Лепим из данного теста небольшие колбаски величиной с палец.





На раскаленном растительном масле в сковороде обжариваем колбаски из теста до золотистого цвета.





Данную закуску можно дополнительно обмакнуть в ванильный сахар с корицей. Приятного аппетита!





Источник