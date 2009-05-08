Записи Друзья Комментарии
Моя кулинарная книга
Аватар Моя_кулинарная_книга

 -Метки

баклажаны баклажаны на зиму бисквитный рулет блинчики на молоке блины блюда из говядины блюда из курицы блюда из овощей блюда из рыбы блюда из свинины блюда из фарша брауни с творогом и вишней булочки варенье вкусно и просто вторые блюда выпечка горячий молочный пирог грецкие орехи десерт десерт delizia al caffè десерт за 5 минут десерты домашнее печенье домашние конфеты домашний торт домашний хлеб жареные пирожки заготовки заготовки на зиму закуска закуски закусочный торт заливной пирог запеканки итальянская кухня кабачки картофель кекс на кефире кекс с черникой кефир консервирование круассаны куриная грудка курица ленивые пирожки ленивые пирожки из кефира лимонный пирог маковый пирог манник на кефире маринад маринованные огурцы масленица мед медовик молоко напитки начинка немецкая кухня орехи пасха первые блюда песочный пирог печенье печенье к чаю пирог пирог к чаю пирог с творогом пирог с творожной начинкой пирог с фруктами пирог с ягодами пироги пирожки пирожки без дрожжей пирожки на кефире пирожки с капустой пирожные польская кухня помидоры на зиму пост приготовление простой рецепт рецепт рецепт печенья рецепт пирога рецепт пирожков рецепт торта рыба в сливках рыба за 15 минут салат салат с курицей салаты сливки сливочное масло сметана советы кулинарам специи супы сыр творог творожная запеканка творожный кекс творожный пирог тонкие блины торт торт без выпечки торт за 15 минут торт за 5 минут торт к чаю торт киевский торт на сковороде торт наполеон торт с ореховым кремом торты узбекская кухня фарш французская кухня хинкали чизкейк без выпечки шампиньоны шоколад шоколадный кекс шоколадный манник шоколадный торт яблоки яблочный пирог

 -Рубрики

 -Музыка

 -Я - фотограф

Как красиво выложить нарезку?


2 фотографий

 -Поиск по дневнику

Поиск сообщений в Моя_кулинарная_книга

 -Подписка по e-mail

 

 -неизвестно

 -Интересы

<div style = "width:100%;text-align:center

 -Сообщества

Участник сообществ (Всего в списке: 2) Диабеткафе Pizza_chef

 -Статистика

Статистика LiveInternet.ru: показано количество хитов и посетителей
Создан: 08.05.2009
Записей:
Комментариев:
Написано: 255310


Беру 1 яблоко, 1 яйцо и немного муки. Десерт без духовки за 5 минут

Суббота, 11 Февраля 2023 г. 10:16 + в цитатник
Ipola все записи автора

Р”РµСЃРµСЂС‚ Р±РµР· РґСѓС…РѕРІРєРё1 (700x362, 332Kb)

Яблоки фигурируют в большом разнообразии сказок. Вспомнить хотя бы историю про Белоснежку и 7 гномов. В данной сказке яблоко имело ключевое значение. Также этот фрукт фигурировал в различных старинных историях, например, яблоко на тарелке было оракулом для связи с будущим.
 
Про значение этого фрукта известно довольно много. В Древнем Риме его использовали для очищения полости рта. В бедных поселениях Африки яблоки применяют как подношение языческим богам.
 
В современном цивилизованном мире фрукт выращивается повсеместно и имеет колоссальный успех на рынке. Мы регулярно готовим что-нибудь вкусное из яблок. Сегодня посвятим вас в интересную яблочную закуску.
 
Ингредиенты для яблочной закуски:
 
яблоко — шт.;
разрыхлитель — 7 г;
яйцо — шт.;
молоко — 50 мл;
сахар — 3 ст. л.;
соль — щепотка;
масло растительное — 3 ст. л.;
мука — 350 г;
йогурт — 200 г.
Приготовление яблочной закуски:
Яблоки очищаем от кожуры и нарезаем на небольшие кубики. В миске соединяем яйцо, сахарный песок, соль и растительное масло, тщательно взбиваем венчиком.
 
В яичную массу добавляем йогурт, продолжаем соединять продукты. Высыпаем яблочные кубики в смесь, выливаем молоко и хорошо смешиваем.
 
Интегрируем в муку разрыхлитель, просеиваем в яблочную массу. Замешиваем однородное эластичное и мягкое тесто. Лепим из данного теста небольшие колбаски величиной с палец.
 


Р”РµСЃРµСЂС‚ Р±РµР· РґСѓС…РѕРІРєРё2 (700x341, 212Kb)

На раскаленном растительном масле в сковороде обжариваем колбаски из теста до золотистого цвета.


Р”РµСЃРµСЂС‚ Р±РµР· РґСѓС…РѕРІРєРё3 (700x356, 222Kb)

Данную закуску можно дополнительно обмакнуть в ванильный сахар с корицей. Приятного аппетита!


Р”РµСЃРµСЂС‚ Р±РµР· РґСѓС…РѕРІРєРё4 (700x362, 332Kb)

Источник

Рубрики:  десерты
Моя_кулинарная_книга
Метки:  

Процитировано 16 раз
Понравилось: 14 пользователям
Нравится

К дневнику Страницы: [1] [Новые]
 

О проекте