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Кексы со смородиной
Порционные кексы быстро выпекаются, позволяют экспериментировать с добавками, ароматами и всегда оказываются кстати и для очередного чаепития, и для детского полдника или завтрака. Замес теста по этому рецепту не доставляет кулинару никаких хлопот, а продукты привлекают доступностью. Под тяжестью ягод кексы не всегда поднимаются высоким куполом, но структура мякиша остается нежной, воздушной, пористой. Главное, яркая кислинка черной смородины здесь присутствует в полной мере.
Подготовим продукты для приготовления кексов со смородиной.
Взбиваем ароматизированный ванилью сахар (можно к обычному добавить ванильный сахар) и яйцо.
Затем продолжаем работать венчиком, добавив сметану и растительное масло с нейтральным запахом.
Всыпаем смешанную с разрыхлителем и щепоткой соли пшеничную муку (100 г). Замешиваем однородное вязкое тесто.
Чистую смородину обсыпаем в муке (20 г), загружаем в миску и аккуратно, стараясь не повредить ягоды, перемешиваем.
Наполняем промасленные емкости на 2/3 — выпекаем кексы со смородиной около 25 минут при температуре 190 градусов. Духовку предварительно разогреваем до максимума.
Остудив, кексы извлекаем, "припудриваем" и подаем — приятного чаепития!
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|прочая выпечка, пирожки, кексы, рулеты,пряники/кексы
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