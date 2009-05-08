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Кексы со смородиной

Пятница, 10 Февраля 2023 г. 16:22 + в цитатник
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Ингредиенты
Мука - 120 г
 
Сахар - 50 г
 
Яйца - 1 шт.
 
Разрыхлитель - 12 г
 
Сметана - 40 г
 
Растительное масло - 40 мл
 
Черная смородина - 50 г
 
Соль - 2 г

Пошаговый рецепт с фото

Порционные кексы быстро выпекаются, позволяют экспериментировать с добавками, ароматами и всегда оказываются кстати и для очередного чаепития, и для детского полдника или завтрака. Замес теста по этому рецепту не доставляет кулинару никаких хлопот, а продукты привлекают доступностью. Под тяжестью ягод кексы не всегда поднимаются высоким куполом, но структура мякиша остается нежной, воздушной, пористой. Главное, яркая кислинка черной смородины здесь присутствует в полной мере.

Фото кексов со смородиной

 

Подготовим продукты для приготовления кексов со смородиной.

Ингредиенты для кексов со смородиной

 

Взбиваем ароматизированный ванилью сахар (можно к обычному добавить ванильный сахар) и яйцо.

Соединить яйцо с сахаром

 

Затем продолжаем работать венчиком, добавив сметану и растительное масло с нейтральным запахом.

Добавить сметану и масло

 

Всыпаем смешанную с разрыхлителем и щепоткой соли пшеничную муку (100 г). Замешиваем однородное вязкое тесто.

Всыпать муку

 

Чистую смородину обсыпаем в муке (20 г), загружаем в миску и аккуратно, стараясь не повредить ягоды, перемешиваем.

Положить ягоды в муке

 

Наполняем промасленные емкости на 2/3 — выпекаем кексы со смородиной около 25 минут при температуре 190 градусов. Духовку предварительно разогреваем до максимума.

Переложить тесто в формочки

 

Остудив, кексы извлекаем, "припудриваем" и подаем — приятного чаепития!

Рецепт кексов со смородиной

Рубрики:  прочая выпечка, пирожки, кексы, рулеты,пряники/кексы
Моя_кулинарная_книга
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Процитировано 13 раз
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