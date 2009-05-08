Порционные кексы быстро выпекаются, позволяют экспериментировать с добавками, ароматами и всегда оказываются кстати и для очередного чаепития, и для детского полдника или завтрака. Замес теста по этому рецепту не доставляет кулинару никаких хлопот, а продукты привлекают доступностью. Под тяжестью ягод кексы не всегда поднимаются высоким куполом, но структура мякиша остается нежной, воздушной, пористой. Главное, яркая кислинка черной смородины здесь присутствует в полной мере.

Подготовим продукты для приготовления кексов со смородиной.

Взбиваем ароматизированный ванилью сахар (можно к обычному добавить ванильный сахар) и яйцо.

Затем продолжаем работать венчиком, добавив сметану и растительное масло с нейтральным запахом.

Всыпаем смешанную с разрыхлителем и щепоткой соли пшеничную муку (100 г). Замешиваем однородное вязкое тесто.

Чистую смородину обсыпаем в муке (20 г), загружаем в миску и аккуратно, стараясь не повредить ягоды, перемешиваем.

Наполняем промасленные емкости на 2/3 — выпекаем кексы со смородиной около 25 минут при температуре 190 градусов. Духовку предварительно разогреваем до максимума.

Остудив, кексы извлекаем, "припудриваем" и подаем — приятного чаепития!