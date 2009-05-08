Эчпочмак - это национальное татарское и башкирское блюдо, т.е. пирожки треугольной формы. Начинка для этих пирожков готовится из сырых мяса и овощей, а выпекание происходит в два этапа: сначала пирожки смазываются маслом и начинают запекаться, а затем наполняются бульоном, смазываются яйцом и допекаются. Тесто для эчпочмаков бывает дрожжевое или пресное разных видов.

Подготовьте ингредиенты для эчпочмаков.

Для приготовления теста нужно соединить молоко, растопленное сливочное масло и муку с солью, сахаром и дрожжами, перемешать и замесить. Можно поручить этот процесс хлебопечке на режиме "дрожжевое тесто".

Желательно тесто 1-2 раза обжать и дать снова подняться.

Для начинки нужно мелко порубить сырые мясо, картофель и лук.

Я морально настроилась это сделать, но посмотрела на насадку с крупными ячейками, предназначенную для механической рубки мяса и ...



Через несколько секунд начинка для эчпочмаков была готова.

Разделите тесто на 10-12 кусочков, каждый раскатайте в круглую заготовку, уложите начинку.

Защипните пирожок треугольником и сверху оставьте отверстие. Уложите эчпочмаки на смазанный противень отверстиями вверх. Смажьте маслом сливочным и поместите в разогретую до 200 градусов духовку.

Через 20 минут достаньте противень, влейте в отверстие эчпочмаков мясной бульон со специями, смажьте яйцом.

Снова поместите эчпочмаки в духовку на 20-30 минут.

Эчпочмаки готовы.

В готовые эчпочмаки перед подачей можно ещё подлить бульона.

Приятного аппетита!