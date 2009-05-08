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Эчпочмак

Четверг, 09 Февраля 2023 г. 10:23 + в цитатник
Ipola все записи автора

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Шикарный рецепт пирожков из татарской кухни, треугольной формы с мясной начинкой. Идеальны для чаепития или закуски на праздничном столе.
Ингредиенты
Для начинки:
Баранина - 400 г
 
Картофель - 2-3 шт.
 
Лук - 2-3 головки
 
Бульон мясной с перцами - 1,5-2 стакана
 
Соль
 
Для теста:
мука - около 400 г
 
молоко - 150 мл.
 
масло сливочное - 3-4 ст. л.
 
сахар - 2 ч. л.
 
дрожжи сухие - 7 г (2 ч. л.)

Пошаговый рецепт с фото

Эчпочмак - это национальное татарское и башкирское блюдо, т.е. пирожки треугольной формы. Начинка для этих пирожков готовится из сырых мяса и овощей, а выпекание происходит в два этапа: сначала пирожки смазываются маслом и начинают запекаться, а затем наполняются бульоном, смазываются яйцом и допекаются. Тесто для эчпочмаков бывает дрожжевое или пресное разных видов.

 

Подготовьте ингредиенты для эчпочмаков.

Ингредиенты для эчпочмаков

 

Для приготовления теста нужно соединить молоко, растопленное сливочное масло и муку с солью, сахаром и дрожжами, перемешать и замесить. Можно поручить этот процесс хлебопечке на режиме "дрожжевое тесто".

Тесто для эчпочмаков

 

Желательно тесто 1-2 раза обжать и дать снова подняться.

Готовое тесто для Эчпочмака

 

Для начинки нужно мелко порубить сырые мясо, картофель и лук.

Ингредиенты начинки для эчпочмака

 

Я морально настроилась это сделать, но посмотрела на насадку с крупными ячейками, предназначенную для механической рубки мяса и ...
Детали мясорубки

 

Через несколько секунд начинка для эчпочмаков была готова.

Перемалываем ингредиенты для начинки в мясорубке

 

Разделите тесто на 10-12 кусочков, каждый раскатайте в круглую заготовку, уложите начинку.

Лепим эчпочмак с бараниной

 

Защипните пирожок треугольником и сверху оставьте отверстие. Уложите эчпочмаки на смазанный противень отверстиями вверх. Смажьте маслом сливочным и поместите в разогретую до 200 градусов духовку.

Эчпочмаки на противне

 

Через 20 минут достаньте противень, влейте в отверстие эчпочмаков мясной бульон со специями, смажьте яйцом.

Смазать эчпочмаки яйцом

 

Снова поместите эчпочмаки в духовку на 20-30 минут.

Запекать татарские эчпочмаки в духовке

 

Эчпочмаки готовы.

Как приготовить эчпочмак

 

В готовые эчпочмаки перед подачей можно ещё подлить бульона.

Эчпочмак, рецепт

Приятного аппетита!

 
Рубрики:  прочая выпечка, пирожки, кексы, рулеты,пряники/пирожки
Моя_кулинарная_книга
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