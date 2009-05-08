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Ветчина из курицы и индейки с вялеными помидорами и маслинами
Домашняя ветчина из курицы и бедра индейки с добавлением вяленых помидоров и маслин, приготовленная в ветчиннице.
Ингредиенты:
Приготовление:
Филе бедра индейки и часть куриного филе (грудка или бескостные окорочка) нарезать мелкими кусочками.
Приготовить фарш из куриного филе с чесноком и луком.
Смешать фарш и кусочки филе. Вяленые помидоры и маслины нарезать мелкими кусочками и добавить в смесь. Добавить в смесь соль, перец, яйцо, сливки, горчицу, крахмал и паприку. Хорошо перемешать.
Пакет для запекания завязать с одной стороны. Корпус ветчинницы установить вертикально прорезями вверх и вложить нижнюю крышку на самую нижнюю отметку. Поместить пакет для запекания в ветчинницу. Выложить мясную смесь в пакет и уплотнить рукой. Завязать верхний конец пакета так, чтобы в нем не было воздуха. Закрыть ветчинницу верхней крышкой и вставить пружины.
Поместить ветчинницу в большую (5-литровую кастрюлю) и залить водой. Кастрюлю закрыть крышкой и поставить на огонь. После закипания огонь уменьшить до слабого кипения воды и кипятить 1 час 15 минут.
Затем ветчинницу вынуть из кастрюли, поставить вертикально на тарелку и дать ей остыть. После остывания ветчинницу поместить в холодильник для затвердевания ветчины.
После затвердевания вытащить пакет с ветчиной из ветчинницы, освободить ветчину от пакета и нарезать ломтиками.
Примечание. Соотношение индейки и курицы можно изменять по своему усмотрению. Но их общая масса вместе с кусочками филе должна быть не более 1,2 кг.
Приятного аппетита!
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