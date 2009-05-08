



Домашняя ветчина из курицы и бедра индейки с добавлением вяленых помидоров и маслин, приготовленная в ветчиннице.

Ингредиенты:

филе бедра индейки кусочками - 300 г

куриное филе кусочками - 300 г

куриное филе для фарша - 400 г

лук - 1 шт.

чеснок - 3 зубч.

яйцо - 1 шт.

сливки - 50 мл

вяленые помидоры - 50 г

маслины - 50 г

соль - 2 ч.л.

паприка - 1 ч.л.

крахмал - 1 ст.л.

горчица - 1 ч.л.

перец - по вкусу

Приготовление:

Филе бедра индейки и часть куриного филе (грудка или бескостные окорочка) нарезать мелкими кусочками.

Приготовить фарш из куриного филе с чесноком и луком.

Смешать фарш и кусочки филе. Вяленые помидоры и маслины нарезать мелкими кусочками и добавить в смесь. Добавить в смесь соль, перец, яйцо, сливки, горчицу, крахмал и паприку. Хорошо перемешать.

Пакет для запекания завязать с одной стороны. Корпус ветчинницы установить вертикально прорезями вверх и вложить нижнюю крышку на самую нижнюю отметку. Поместить пакет для запекания в ветчинницу. Выложить мясную смесь в пакет и уплотнить рукой. Завязать верхний конец пакета так, чтобы в нем не было воздуха. Закрыть ветчинницу верхней крышкой и вставить пружины.

Поместить ветчинницу в большую (5-литровую кастрюлю) и залить водой. Кастрюлю закрыть крышкой и поставить на огонь. После закипания огонь уменьшить до слабого кипения воды и кипятить 1 час 15 минут.

Затем ветчинницу вынуть из кастрюли, поставить вертикально на тарелку и дать ей остыть. После остывания ветчинницу поместить в холодильник для затвердевания ветчины.

После затвердевания вытащить пакет с ветчиной из ветчинницы, освободить ветчину от пакета и нарезать ломтиками.

Примечание. Соотношение индейки и курицы можно изменять по своему усмотрению. Но их общая масса вместе с кусочками филе должна быть не более 1,2 кг.

Приятного аппетита!



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