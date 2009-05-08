Записи Друзья Комментарии
Моя кулинарная книга
Аватар Моя_кулинарная_книга

 -Музыка

 -Я - фотограф

Как красиво выложить нарезку?


2 фотографий

 -Рубрики

 -Метки

баклажаны баклажаны на зиму бисквит блинчики на молоке блины блюда из говядины блюда из курицы блюда из овощей блюда из рыбы блюда из свинины блюда из фарша брауни с творогом и вишней булочки варенье вкусно и просто вторые блюда выпечка горячий молочный пирог грецкие орехи десерт десерт за 5 минут десерты домашний торт домашний хлеб жареные пирожки завтрак заготовки заготовки на зиму закуска закуски закусочный торт заливной пирог израильская кухня итальянская кухня кабачки картофель кекс кекс на кефире кекс с черникой кефир консервирование круассаны куличи куриная грудка курица ленивые пирожки из кефира лепешки лимонный пирог маковый пирог манник на кефире маринад масленица мед молоко напитки немецкая кухня нисуаз орехи пасха первые блюда песочный пирог печенье печенье к чаю пирог пирог к чаю пирог с творогом пирог с творожной начинкой пирог с фруктами пирог с ягодами пироги пирожки пирожки без дрожжей пирожки на кефире пирожки с капустой пирожные помидоры на зиму пост приготовление простой рецепт рецепт рецепт печенья рецепт пирога рецепт пирожков рецепт теста рецепт торта салат салат с курицей салаты сливки сливочное масло сметана советы кулинарам специи супы сыр творог творожная запеканка творожный пирог тесто для пирожков тонкие блины торт торт «королевский» торт «прага» торт без выпечки торт за 15 минут торт за 5 минут торт к чаю торт киевский торт на сковороде торт наполеон торт с ореховым кремом торты узбекская кухня фарш французская кухня чизкейк без выпечки шампиньоны шницель шоколад шоколадный кекс шоколадный манник шоколадный пирог шоколадный торт шоколадный торт на кефире яблочный пирог

 -Поиск по дневнику

Поиск сообщений в Моя_кулинарная_книга

 -Подписка по e-mail

 

 -неизвестно

 -Интересы

<div style = "width:100%;text-align:center

 -Сообщества

Участник сообществ (Всего в списке: 2) Диабеткафе Pizza_chef

 -Статистика

Статистика LiveInternet.ru: показано количество хитов и посетителей
Создан: 08.05.2009
Записей: 68457
Комментариев: 169938
Написано: 255265


Ветчина из курицы и индейки с вялеными помидорами и маслинами

Пятница, 03 Февраля 2023 г. 10:59 + в цитатник
Galche все записи автора


РІРµС‚С‡РёРЅР°-РёР·-РїС‚РёС†С‹-СЃ-РІСЏР»РµРЅС‹РјРё-РїРѕРјРёРґРѕСЂР°РјРё (512x411, 231Kb)

Домашняя ветчина из курицы и бедра индейки с добавлением вяленых помидоров и маслин, приготовленная в ветчиннице.

Ингредиенты:

  • филе бедра индейки кусочками - 300 г
  • куриное филе кусочками - 300 г
  • куриное филе для фарша - 400 г
  • лук - 1 шт.
  • чеснок - 3 зубч.
  • яйцо - 1 шт.
  • сливки - 50 мл
  • вяленые помидоры - 50 г
  • маслины - 50 г
  • соль - 2 ч.л.
  • паприка - 1 ч.л.
  • крахмал - 1 ст.л.
  • горчица - 1 ч.л.
  • перец - по вкусу

Приготовление:

Филе бедра индейки и часть куриного филе (грудка или бескостные окорочка) нарезать мелкими кусочками.

Приготовить фарш из куриного филе с чесноком и луком.

Смешать фарш и кусочки филе. Вяленые помидоры и маслины нарезать мелкими кусочками и добавить в смесь. Добавить в смесь соль, перец, яйцо, сливки, горчицу, крахмал и паприку. Хорошо перемешать.

Пакет для запекания завязать с одной стороны. Корпус ветчинницы установить вертикально прорезями вверх и вложить нижнюю крышку на самую нижнюю отметку. Поместить пакет для запекания в ветчинницу. Выложить мясную смесь в пакет и уплотнить рукой. Завязать верхний конец пакета так, чтобы в нем не было воздуха. Закрыть ветчинницу верхней крышкой и вставить пружины.

РІРµС‚С‡РёРЅР°-РёР·-РєСѓСЂРёС†С‹-Рё-СЃРІРёРЅРёРЅС‹-4 (512x608, 246Kb)

Поместить ветчинницу в большую (5-литровую кастрюлю) и залить водой. Кастрюлю закрыть крышкой и поставить на огонь. После закипания огонь уменьшить до слабого кипения воды и кипятить 1 час 15 минут.

РІРµС‚С‡РёРЅР°-РёР·-РєСѓСЂРёС†С‹-Рё-СЃРІРёРЅРёРЅС‹-5 (512x462, 157Kb)

Затем ветчинницу вынуть из кастрюли, поставить вертикально на тарелку и дать ей остыть. После остывания ветчинницу поместить в холодильник для затвердевания ветчины.

После затвердевания вытащить пакет с ветчиной из ветчинницы, освободить ветчину от пакета и нарезать ломтиками.

Примечание. Соотношение индейки и курицы можно изменять по своему усмотрению. Но их общая масса вместе с кусочками филе должна быть не более 1,2 кг.

Приятного аппетита!
РІРµС‚С‡РёРЅР°-РёР·-РїС‚РёС†С‹-СЃ-РІСЏР»РµРЅС‹РјРё-РїРѕРјРёРґРѕСЂР°РјРё (512x411, 231Kb)

Источник

Со всеми важными вопросами обращаться в личку со ссылкой на рецепт

Рубрики:  блюда из другого мяса, из фарша
Моя_кулинарная_книга
Метки:  

Процитировано 8 раз
Понравилось: 10 пользователям
Нравится

К дневнику Страницы: [1] [Новые]
 

О проекте