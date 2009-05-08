Мы нередко слышим о самых вкусных и сладких десертах в мире. Однако, не всегда столь громкие названия оправдывают реальную сладость и вкус блюда. К сожалению, для каждого человека свои стандарты хорошего десерта. Кто-то гонится за экзотическими сладостями, кто-то предпочитает базовые десерты.

Одним из экзотических, но реально вкусных яств является пирог Трилече. Пришел к нам этот десерт из Латинской Америки, где создавался из трех составляющих ингредиентов молока. Когда рецепт Трилече попал в Турцию, местные кондитеры посчитали пирог недостаточно сладким. Поэтому было решено создать карамельную глазурь, которой поливались коржи и верхушка этого десерта.

Популярность Трилече получил в XX веке. Именно тогда этот пирог стал самым востребованным в мире.

Ингредиенты для пирога Трилече:

яйца куриные — 5 шт.;

сахар — 325 г;

мука — 150 г;

молоко — 600 мл;

разрыхлитель — 10 г;

сахарная пудра — 2 ст. л.;

ванилин — щепотка;

сливки 33% — 400 мл;

сливочное масло — 50 г.

Приготовление пирога Трилече:

Соединяем в одной таре яйца, соль, ванилин и 150 грамм сахарного песка. Взбиваем миксером эту смесь в течение 7 минут. Отдельно просеиваем муку, интегрируем в сыпучий продукт разрыхлитель.

Высыпаем муку частями в яичную массу, замешиваем бисквитное тесто без комков. Перемещаем тесто в форму для выпечки диаметром 28 см, предварительно кладем на дно фольгу.





Выпекать бисквит нужно при 180 градусах примерно 40 минут.

В это время в сотейнике карамелизируем 160 грамм сахарного песка. Как только песчинки начнут плавиться, появится характерный цвет, интегрируем в смесь сливочное масло.

Когда сливочное масло растает в карамели, выливаем в сотейник 200 мл сливок. Смешиваем компоненты, ожидая, пока сахар снова превратится в карамель.

Для пропитки смешиваем теплое молоко с сахаром, выливаем в проколы на бисквите, сделанные заранее шпажкой. В другой миске взбиваем сливки, постепенно добавляя сахарную пудру. В итоге взбивания должен получиться крем со стоячими пиками.

На верхушку пропитанного пирога выкладываем полученный крем.





На кремовый слой выливаем карамельную глазурь. В холодильнике оставляем пирог на пару часов для стабилизации.





Перед тем, как убрать пирог в холодильную камеру, можно сделать интересные узоры из крема и глазури.

В этом действии отлично помогает кондитерский мешок и шпажка.