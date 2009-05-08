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Самый популярный Турецкий десерт. Пирог «Трилече»

Понедельник, 30 Января 2023 г. 10:07 + в цитатник
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Мы нередко слышим о самых вкусных и сладких десертах в мире. Однако, не всегда столь громкие названия оправдывают реальную сладость и вкус блюда. К сожалению, для каждого человека свои стандарты хорошего десерта. Кто-то гонится за экзотическими сладостями, кто-то предпочитает базовые десерты.
 
Одним из экзотических, но реально вкусных яств является пирог Трилече. Пришел к нам этот десерт из Латинской Америки, где создавался из трех составляющих ингредиентов молока. Когда рецепт Трилече попал в Турцию, местные кондитеры посчитали пирог недостаточно сладким. Поэтому было решено создать карамельную глазурь, которой поливались коржи и верхушка этого десерта.
 
Популярность Трилече получил в XX веке. Именно тогда этот пирог стал самым востребованным в мире.
 
Ингредиенты для пирога Трилече:
 
яйца куриные — 5 шт.;
сахар — 325 г;
мука — 150 г;
молоко — 600 мл;
разрыхлитель — 10 г;
сахарная пудра — 2 ст. л.;
ванилин — щепотка;
сливки 33% — 400 мл;
сливочное масло — 50 г.
Приготовление пирога Трилече:
Соединяем в одной таре яйца, соль, ванилин и 150 грамм сахарного песка. Взбиваем миксером эту смесь в течение 7 минут. Отдельно просеиваем муку, интегрируем в сыпучий продукт разрыхлитель.
 
Высыпаем муку частями в яичную массу, замешиваем бисквитное тесто без комков. Перемещаем тесто в форму для выпечки диаметром 28 см, предварительно кладем на дно фольгу.
 


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Выпекать бисквит нужно при 180 градусах примерно 40 минут.
 
В это время в сотейнике карамелизируем 160 грамм сахарного песка. Как только песчинки начнут плавиться, появится характерный цвет, интегрируем в смесь сливочное масло.
 
Когда сливочное масло растает в карамели, выливаем в сотейник 200 мл сливок. Смешиваем компоненты, ожидая, пока сахар снова превратится в карамель.
 
Для пропитки смешиваем теплое молоко с сахаром, выливаем в проколы на бисквите, сделанные заранее шпажкой. В другой миске взбиваем сливки, постепенно добавляя сахарную пудру. В итоге взбивания должен получиться крем со стоячими пиками.
 
На верхушку пропитанного пирога выкладываем полученный крем.


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На кремовый слой выливаем карамельную глазурь. В холодильнике оставляем пирог на пару часов для стабилизации.


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Перед тем, как убрать пирог в холодильную камеру, можно сделать интересные узоры из крема и глазури.
 
В этом действии отлично помогает кондитерский мешок и шпажка.
Рубрики:  пироги/песочное тесто, бисквит
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