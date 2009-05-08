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Создан: 08.05.2009
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Вместо пирожков для перекуса. Такие котлеты готовлю уже 10 лет

Понедельник, 30 Января 2023 г. 09:50 + в цитатник
Ipola все записи автора

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В XIX веке котлеты были настоящим деликатесом, который мог позволить себе только зажиточный человек. Казалось бы, в чем проблема порубить мясо домашнего скота и пожарить на сковороде?
 
Однако, давайте вспомним тот факт, что в давние времена не было удобных мясорубок. Мясо рубилось вручную, что занимало много времени и сил. Сковорода тоже существовала зачастую не в каждом доме, так как была дорогой и элитной утварью.
 
Поэтому цены на котлеты в нашей стране вплоть до революции были большими. Позднее блюдо стало народным и продавалось почти даром в любой столовой.
 
Мы готовы дать вам вариант приготовления вкусных котлет из базовых компонентов.
 
Ингредиенты для котлет:
 
капуста — 300 г;
лук репчатый — шт.;
морковь — шт.;
куриный фарш — 300 г;
кефир — 150 мл;
яйца куриные — 2 шт.;
соль — ½ ч. л.;
мука — 3 ст. л.
Приготовление котлет:
Измельчаем на средних зубцах терки вилок капусты, а также очищенные от внешней кожуры лук и морковь. Соединяем овощи вместе, выкладываем в массу фарш и тщательно перемешиваем.
 
К фарш выливаем кефир, разбиваем яйца, высыпаем муку и соль. Хорошо смешиваем ингредиенты и формируем котлеты.
 
Растительное масло стоит разогреть на сковороде, выложить на поверхность котлеты. Обжарить фарш надо под крышкой по 5 минут с каждой стороны.
 


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В качестве специй для котлет можете использовать черный молотый перец.
 


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Отличный вариант быстрых котлет к ужину.

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Рубрики:  блюда из птицы
Моя_кулинарная_книга
блюда из овощей
Моя_кулинарная_книга
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