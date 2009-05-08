В XIX веке котлеты были настоящим деликатесом, который мог позволить себе только зажиточный человек. Казалось бы, в чем проблема порубить мясо домашнего скота и пожарить на сковороде?

Однако, давайте вспомним тот факт, что в давние времена не было удобных мясорубок. Мясо рубилось вручную, что занимало много времени и сил. Сковорода тоже существовала зачастую не в каждом доме, так как была дорогой и элитной утварью.

Поэтому цены на котлеты в нашей стране вплоть до революции были большими. Позднее блюдо стало народным и продавалось почти даром в любой столовой.

Мы готовы дать вам вариант приготовления вкусных котлет из базовых компонентов.

Ингредиенты для котлет:

капуста — 300 г;

лук репчатый — шт.;

морковь — шт.;

куриный фарш — 300 г;

кефир — 150 мл;

яйца куриные — 2 шт.;

соль — ½ ч. л.;

мука — 3 ст. л.

Приготовление котлет:

Измельчаем на средних зубцах терки вилок капусты, а также очищенные от внешней кожуры лук и морковь. Соединяем овощи вместе, выкладываем в массу фарш и тщательно перемешиваем.

К фарш выливаем кефир, разбиваем яйца, высыпаем муку и соль. Хорошо смешиваем ингредиенты и формируем котлеты.

Растительное масло стоит разогреть на сковороде, выложить на поверхность котлеты. Обжарить фарш надо под крышкой по 5 минут с каждой стороны.





В качестве специй для котлет можете использовать черный молотый перец.





Отличный вариант быстрых котлет к ужину.

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